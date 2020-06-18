Общество
RT на русскомРоскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Мессенджер был заблокирован в России с апреля 2018 года по настоящее время. «По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
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Разблокировка позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.
— Павел Дуров, российский предпринимательНовая газета 08:02
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Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
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