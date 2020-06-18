Общество

RT на русскомRT на русскомРоскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Мессенджер был заблокирован в России с апреля 2018 года по настоящее время. «По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.
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Эксперты: от разблокировки Telegram в России выиграют и власти, и сам сервис

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В России предлагают отказаться от блокировки Telegram

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Роскомнадзор разблокировал Telegram

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Роскомнадзор снял ограничения с Telegram

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Роскомнадзор рассказал, почему снял запрет на работу Telegram

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Роскомнадзор не будет блокировать доступ к Telegram на территории России

Собака.ru15 июня в 06:23

Суд заявил о праве Роскомнадзора самостоятельно разблокировать Telegram

РБК13:25
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 16:39, Ашберн
Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
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Общество

Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах

Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 14:29
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Политика

Сталин не опозорил себя встречей с Гитлером, заявил Путин

Генералиссимус Советского Союза Иосиф Сталин, в отличие от многих других европейских лидеров, не встречался с Адольфом Гитлером, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 15:32
Общество

В Москве умерли еще 48 пациентов с коронавирусом

РИА Новости 16:28
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Футбол

Реал — Валенсия 0:0 (1-й тайм)

Metaratings 15:48
Политика

Патрушев: Россия предлагает новый цивилизационный выбор

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Россия, в отличие от Запада, предлагает новый цивилизационный выбор, подразумевающий равенство, справедливость, невмешательство во внутренние дела, отсутствие менторского тона и предварительных условий для взаимовыгодного сотрудничества.
RT на русском вчера в 08:30
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Футбол

«Монако» может усилиться нападающим киевского «Динамо»

Metaratings 16:12
Общество

В России из-за коронавируса умерли почти 500 медиков

Почти 500 медицинских работников в РФ умерли из-за новой коронавирусной инфекции, в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.
ТАСС 04:59
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Общество

Поезд насмерть сбил актрису Галину Дашевскую

Поезд насмерть сбил Заслуженную артистку России, актрису театра, кино и ТВ Галину Дашевскую.
Российская газета 11:37
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Финансы

От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки

По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 16 июня в 04:49
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Политика

Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев

Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
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Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv вчера в 00:52
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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
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Политика

В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ

Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
REGNUM 04:21
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Происшествия

На Сахалине медведь напал на пенсионерку

РИА Новости 07:46
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Игры

Видео: поездки на «уазике» и суточный цикл в фанатском ремастере S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на UE4

Автор YouTube-канала Ivan Sorce продолжает трудиться над ремастером S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl на движке Unreal Engine 4. Ранее он показал 8К-текстуры и отображение неба, а сейчас продемонстрировал смену дня и ночи в игре и поездки на «уазике».
3DNews 16 июня в 05:07
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Политика

Путин впервые огласил потери Красной Армии под Ржевом

Президент России Владимир Путин в своей статье для The National Interest огласил потери Красной Армии в боях под Ржевом.
Газета.Ru 16:19
Здоровье

Двухлетний ребенок умер в Москве от болезни, вызванной коронавирусом

Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19 — болезнь, поражающая детей — вызвала смерть двухлетнего ребёнка в Москве.
Доктор вчера в 09:09
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Общество

Утром 21 июня жители Дона смогут наблюдать солнечное затмение

Don24 03:24
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Общество

На Красной площади пройдет первая ночная репетиция парада Победы

Первая ночная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в среду на Красной площади в Москве.
РИА Новости 16 июня в 18:30
19
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
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Здоровье

Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача

Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com 09:26
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская пришла на «Дом-2» ради старожила проекта

Оказывается, Успенская решила прийти на реалити-шоу к старожилу «Дома-2» Илье Яббарову.
Bimru.ru 02:42
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Транспорт

Таксистов в Москве обязали дезинфицировать машину после каждого заказа

Согласно документу, перевозчики должны проводить дезинфекцию машин, на которых перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа.
RT на русском 11:34
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
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Общество

В Петербурге за два часа выпала половина месячной нормы осадков

Мощный грозовой фронт накрыл Санкт-Петербург в четверг вечером, в городе за два часа выпало 23,5 мм осадков при расчетной июньской норме 59,6 мм, сообщается на сайте городского Водоканала.
Интерфакс 15:54
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Экономика

Отечественные смартфоны убирают с полок

Доля отечественных брендов мобильных телефонов в сегменте дороже 2 тыс. руб. в поставках в Россию в первом квартале снизилась до 4% с 16% годом ранее, следует из отчета аналитического центра GS Group (есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 18:57
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Авто

Skoda тестирует обновлённый кроссовер Skoda Karoq

Напомним, что на российском рынке нынешнее поколение компактного кроссовера Skoda Karoq появилось только в этом году.
Тарантас Ньюс 16 июня в 04:41
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Здоровье

С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко

Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
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