Общество
ИзвестияРоскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Об этом в четверг, 18 июня, говорится в официальном заявлении ведомства.
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Общество
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова решила опубликовать переписку со своим адвокатом Александром Добровинским по поводу компенсации, которую им предложил актер Михаил Ефремов.
РИА Новости 12:39
Общество
Задержан кандидат на пост президента Белоруссии Бабарико
В Белоруссии провели задержание претендента на пост главы государства, экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико.
Газета.Ru 10:26
Общество
В Саратовской области откроют для прогулок парки и скверы
С 22 июня в Саратовской области будет снят запрет на прогулки в парках и скверах.
СаратовБизнесКонсалтинг 11:25
Авто
В первой половине июня 18 марок изменили цены на автомобили
Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности.
Автоновости дня 01:04
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru 14:10
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Шоу-бизнес
Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги
Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили
Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
Политика
Путин показал журналистам свой секретный кабинет
Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет, который находится в первом корпусе Кремля.
Известия 14:20
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Кино
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
Олег Борецкий ушел из жизни на 57-м году жизни.
Evo-rus.com 09:11
Футбол
«Ротор» получил лицензию на участие в РПЛ
Волгоградский футбольный клуб «Ротор» успешно прошёл процедуру лицензирования для участия в сезоне-2020/21 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 14:05
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Политика
Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
Происшествия
В Калининграде мужчина поджег себя напротив отдела полиции
В Калининграде мужчина днем в четверг поджег себя перед зданием полиции.
РБК 12:26
Здоровье
Врач рассказала, чего категорически нельзя делать в жару
Врач-терапевт Людмила Алексеева рассказала "Вечерней Москве", кому категорически противопоказано находиться под прямыми лучами солнца в жаркую погоду.
РИА Новости 08:30
Политика
На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
Политика
Горбачев отреагировал на сведения о планах отдать Карелию Финляндии
Экс-президент СССР Михаил Горбачев отреагировал на сведения финских СМИ о том, что при нем якобы рассматривался план передачи Карелии Финляндии.
Взгляд.ру вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова отпраздновали «отмену развода»
Фанаты в комментариях выражают мнение о том, что Джиган с женой умышленно обманули подписчиков ради популярности, а сейчас празднуют отмену «липового развода».
Актуальные Новости 14:20
Наука
В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф
В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.
Российская газета 16 июня в 05:59
Происшествия
В США родители заставляли ребенка пить воду. Мальчик скончался
В Соединенных Штатах сотрудники полиции Колорадо арестовали супружескую пару, которая заставляла 11-летнего ребенка пить по 2 литра воды каждый день, в результате мальчик умер.
Аргументы недели 14:02
Общество
Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение
Правоохранители решили проверить бывшего канцлера на алкогольное опьянение и обнаружили свыше 0,8 промилле в её крови.
Говорит Москва 13:26
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
Общество
Минпросвещения признало действительными выданные в 2020 году аттестаты
Выданные в этом году аттестаты об основном общем и среднем образовании являются действительными документами.
Политическая Экспертиза 14:43
Происшествия
В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром
Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске.
REGNUM 14:34
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
На логотипе 130-летнего бренда изображена афроамериканка, Тетя Джемайма, героиня песенки из знаменитого в конце XIX менестрель-шоу, которое устраивали в основном белые американцы, изображавшие темнокожих.
РБК вчера в 13:17