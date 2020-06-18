Общество
BFM.ruРоскомнадзор снял ограничения на работу Telegram в России
Обновлено в 17:14 Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
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Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Армия и оружие
Обнародовано видео, как российские военные прорвались через американский блокпост
В сети обсуждают видео, на котором показано, как легко удалось российским военным прорваться через выставленный американцами блокпост.
Shraibikus News 07:38
Общество
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым опроверг согласие на компенсацию
Газета.Ru вчера в 09:18
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru 08:01
Кино
Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Киноафиша России 05:09
Общество
Гостиницы и отели в Краснодарском крае смогут открыться с 21 июня
Все отели и гостиницы на территории Кубани могут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 21 июня, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Парламентская газета 07:03
Политика
ЕС на год продлил санкции против РФ за присоединение Крыма
Совет стран ЕС принял окончательное решение продлить санкции против России в связи с присоединением Крыма и Севастополя до 23 июня 2021 года, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:38
Общество
Минтруд назвал основания для сокращения размера больничного
Больничный всегда рассчитывался в корреляции с заработной платой и страховым стажем сотрудника, но в некоторых случаях эксперты учитывают данные о минимальном размере оплаты труда, а не зарплаты.
Live24 07:38
Шоу-бизнес
Дети Киркорова поздравили Максима Галкина с днём рождения
Алла-Виктория и Мартин поздравляют Галкина с днём рождения.
HotGeo 07:25
Политика
Кондратьев стал кандидатом «Единой России» на выборах главы Кубани
Вениамин Кондратьев стал кандидатом от «Единой России» на предстоящих выборах губернатора Краснодарского края.
Деловая газета. Юг 09:48
Игры
Накопитель в PS5 вас разочарует
Megaobzor.com 06:48
Армия и оружие
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придет «Сотник»
В России на смену боевой экипировки «Ратник» придёт новое оснащение третьего поколения «Сотник».
Русская Планета вчера в 05:58
Футбол
С августа показ матчей РПЛ снова станет платным
С августа показ матчей российской Премьер-лиги снова станет платным.
Евро-футбол.ру 08:10
Футбол
«Челси» объявил о покупке Вернера
Игрок «Лейпцига» Тимо Вернер перешел в «Челси». Соответствующее заявление появилось на официальном сайте лондонского клуба.
Vprognoze.ru 05:41
Армия и оружие
В США раскрыли неожиданные данные о «российских наемниках» в Ливии
Командование Вооруженных сил США опубликовало новые данные о присутствии бойцов российских частных военных компаний на территории Ливии.
Московский Комсомолец 05:44
Происшествия
Один человек погиб в результате стрельбы в доме на севере Москвы
Вечерняя Москва 08:56
Общество
ФСБ опровергла свое участие в освобождении захваченного монастыря
Газета.Ru вчера в 12:56
Политика
В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента
Бывший председатель Белгазпромбанка и кандидат на предстоящих президентских выборах в стране Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Коммерсантъ 10:24
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 03:11
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Политика
Володин: Преемнику Путина достанется сильная Россия
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что преемник президента РФ Владимира Путина будет опираться на тот фундамент, который заложил нынешний глава государства.
Российская газета 08:59
Здоровье
Доктор Мясников назвал приемы для вычисления плохого врача
Пациент может усомниться в работе врача, если тот начнет объяснять проблемы со здоровьем паразитами, гипертонию будет лечить капельницами и внутримышечными инъекциями или назначит антибиотики пациенту с температурой ниже 38 градусов и признаками ОРЗ, отметил Мясников.
Народные новости 05:48
Шоу-бизнес
Тина Канделаки жестко отреагировала на оскорбления со стороны Собчак
Телеведущие Ксения Собчак и Тина Канделаки вновь обменялись публичными оскорблениями.
Газета.Ru 08:27
Общество
Второй подряд температурный рекорд зафиксирован в Петербурге
Накануне в Санкт-Петербурге был установлен первый температурный рекорд этого лета, 17 июня 2020 года стало самым теплым за всю историю наблюдений за погодой.
Будущее России. Национальные проекты 09:34
Футбол
ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»
Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM 09:34
Армия и оружие
Рукопашный бой на границе Индии и Китая длился несколько часов
BFM.ru вчера в 16:57
Общество
В России начались испытания вакцины от коронавируса
После введения вакцины все добровольцы продолжат находиться под непрерывным наблюдением медицинских специалистов.
РИА Новости 07:06
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела об убийстве Хангошвили
Посла России Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии из-за дела о так называемом убийстве в Тиргартене, сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
РИА Новости 07:39