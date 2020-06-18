Обновлено в 17:14 Роскомнадзор объявил об отказе от требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

Роскомнадзор снял ограничения на работу Telegram в России

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