Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоскомнадзор снял ограничения с Telegram

Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. "Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму", — поясняется в сообщении регулятора.
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Суд заявил о праве Роскомнадзора самостоятельно разблокировать Telegram

РБК13:25

Роскомнадзор снял ограничения с Telegram

РИА Новости08:03

Роскомнадзор разблокировал Telegram

Коммерсантъ09:46

Рунет посмеялся над тем, как Роскомнадзор перестал Telegram блокировать

ИА Красная Весна13:27

История блокировки Telegram в России

ТАСС10:19

Роскомнадзор не будет блокировать доступ к Telegram на территории России

Собака.ru15 июня в 06:23

В России предлагают отказаться от блокировки Telegram

ProUfu.ru15 июня в 06:10
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Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

News.ru вчера в 05:59
Шоу-бизнес

53-летняя Сальма Хайек показала фото без макияжа

53-летняя голливудская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек порадовала поклонников новой фотографией, на которой она предстала полностью без макияжа и фильтров.
Экспресс газета 16 июня в 01:19
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Общество

В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
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Технологии

Microsoft принудительно установит майскую Windows 10

Принудительно устанавливать ОС Windows 10 версии 2004 на устройствах под управлением предыдущих версий Windows 10, срок службы которых истекает («End of Service» ― EOS) готовится компания Microsoft, об этом она сообщила 17 июня в официальном аккаунте Twitter.
ИА Красная Весна 00:46
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Политика

Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине

Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес российской стороны, касающиеся убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
RT на русском 12:07
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
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Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
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Шоу-бизнес

Тучная актриса раскрыла секрет похудения за четыре дня

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson) сбросила три килограмма за четыре дня и раскрыла секрет быстрого похудения.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Игры

Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября

Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета 12:58
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Общество

Экс-канцлера Австрии лишили прав за пьяное вождение

Бывший канцлер Австрии Бригитте Бирляйн лишилась водительских прав из-за вождения в нетрезвом виде. Об этом сообщает Kronen Zeitung.
Lenta.ru 13:23
Происшествия

Внук экс-губернатора Ишаева арестован за вождение в нетрезвом виде

Газета.Ru 10:43
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли единое осложнение

МедиаПоток 15 июня в 03:07
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Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
1,2K
Шоу-бизнес

Максима Галкина поздравили с днем рождения друзья и коллеги

Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
РИА Новости 11:10
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Политика

На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
26
Авто

Компания Lexus представила седан Lexus IS нового поколения

Компания Lexus презентовала новый Lexus IS. Со сменой поколения небольшой седан кардинально изменился.
Новые автомобили 16 июня в 05:19
10
Энергетика

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
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Авто

Появились первые изображения тяжелого УАЗ «Пикап»

По словам авторов изображений, сама идея – «утяжелить» УАЗ «Пикап» – родилась после просмотра модельных линеек американских автопроизводителей, которые присваивают своим пикапам различные индексы в зависимости от кабины и грузовой платформы (например, Ford F-150, F-250 и F-350).
Автоновости дня 07:19
11
Общество

Актриса Галина Дашевская погибла под колесами поезда в Подмосковье

О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
36
Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv вчера в 00:52
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Гаджеты

Новые процессоры Intel содержат до 28 ядер при TDP до 250 Вт. Представлены CPU Cooper Lake класса Xeon Scalable

iXBT.com 12:27
Кино

Зои Кравиц назвала Роберта Паттинсона идеальным Бэтменом

Исполнительница одной из главных женских ролей в новом «Бэтмене» Зои Кравиц дала интервью для подкаста Happy Sad Confused, в котором поделилась секретами со съемочной площадки.
Телепрограмма 03:39
Технологии

Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям.
Piter.tv 01:16
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
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Гаджеты

Санкции США повлияли на производство новых смартфонов Huawei Mate

Шэньчжэнь, Китай, 18 июня 2020, 16:10 — REGNUM Китайская компания Huawei отложила производство и приостановила заказы на комплектующие для своих флагманских моделей смартфонов.
REGNUM 09:10
Кино

Кристофер Нолан объяснил важность проката для «Довода»

Кристофер Нолан уверен, что его новый фантастический триллер "Довод" необходимо смотреть исключительно на большом экране.
Kinonews.ru 11:35
Политика

В ЛНР сняли ограничения по выезду через КПП «Станица Луганская»

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики сняли ограничения на выезд жителей ЛНР с территории республики через КПВВ "Станица Луганская", введенные ранее из-за COVID-19, заявила журналистам на брифинге представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
РИА Новости 10:16
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