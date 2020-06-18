Общество

ИзвестияИзвестияРоскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Об этом в четверг, 18 июня, говорится в официальном заявлении ведомства.
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с чего всё началось
«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится
 в сообщении Роскомнадзора.
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ИА Красная Весна08:05
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В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
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