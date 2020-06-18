с чего всё началось

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Об этом в четверг, 18 июня, говорится в официальном заявлении ведомства.

Футбол «Наполи» выиграл Кубок Италии, обыграв «Ювентус» в серии пенальти В серии пенальти игроки «Наполи» оказался сильнее «Ювентуса» со счетом 4:2. В третьем финальном матче Кубка Италии подряд футболисты не смогли открыть счет в первом тайме.

Общество «Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2 В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку. 25

Политика МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС. 300

Политика Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви. 10

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 712

Политика Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву Президент Азербайджана отказался приезжать на парад Победы в Москву Он сослался на сложную обстановку в азербайджанском государстве из-за коронавируса. 7

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 312

Игры Найден намёк на выход новой части Mortal Kombat В сети найден намёк на выход новой части Mortal Kombat. Компания WB Games разместила вакансию специалиста для работы над новинкой.

Кино «Роскино» представит российскую киноиндустрию на Каннском кинорынке Генеральный директор «Роскино» Евгения Маркова подчеркнула, что Каннский кинорынок Marche du Film остается ключевым для российских компаний.

Общество В России выявили нарушения по госконтрактам по борьбе с коронавирусом Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в правоохранительные органы передано около 160 материалов о недобросовестных исполнителях госконтрактов в сфере борьбы с коронавирусом.