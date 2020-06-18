Общество
ИзвестияРоскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram. Об этом в четверг, 18 июня, говорится в официальном заявлении ведомства.
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«По согласованию с Генеральной прокуратурой России Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram», — говорится в сообщении Роскомнадзора.RT на русском08:03
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