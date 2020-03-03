Общество
РИА НовостиРоскомнадзор составил протоколы на BBC World News
Роскомнадзор составил на BBC World News протоколы за нарушение российского законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что закончили проверку в отношении медиа-ресурсов британской вещательной корпорации BBC в России, в том числе канала BBC World News.
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Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Экономика
Пенсионная реформа пополнила бюджет на 21,5 млрд рублей
Российский бюджет сэкономил 21,5 млрд рублей из-за повышения пенсионного возраста.
Экономика
Всемирный банк решил выделить средства на борьбу с коронавирусом
Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта стало известно, что итальянские власти намерены выделить 3,6 млрд евро на борьбу с последствиями COVID-19.
Армия и оружие
Удар российского гиперзвукового «Циркона» сравнили с молнией
Журналисты прокомментировали морские испытания ракеты. Удар российского гиперзвукового "Циркона" сравнили с молнией.
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет вернуться в кино
Меган Маркл и принц Гарри пытаются обрести финансовую независимость.
Общество
В Белоруссии отказались открыть транспортное сообщение с Крымом
Белоруссия отказалась открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом, говорится в ответах "Белавиа" и Белорусской железной дороги на письмо Белорусской общины Крыма.
Гаджеты
Финансовый директор Intel раскритиковал 10-нанометровый техпроцесс
Финансовый директор компании Джордж Дэвис оценил перспективы 10-нанометровой продукции.
Игры
В PS Store появилась демоверсия Final Fantasy VII
Политика
Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Политика
Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
Игры
Хиралий под защитой: PC-версия Death Stranding получит Denuvo
На официальной странице Death Stranding в Steam издатель 505 Games указал, что в последнем виртуальном произведении Хидео Кодзимы будет Denuvo.
Экономика
Bloomberg: «Роснефть» заплатила $250 млн консультанту по Курдистану
Торговое подразделение «Роснефти» Rosneft Trading заплатило $250 млн неназванному консультанту, который помог ей заключить сделку по добыче нефти в Иракском Курдистане, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчетность сингапурского подразделения «Роснефти».
Футбол
Четвертьфиналы Кубка России по футболу пройдут сегодня
Сегодня Спартак и ЦСКА впервые сойдутся на четвертьфинальной стадии Кубка. Игра на открытие Арене начнется 19.30.
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Хоккей
Драйзайтль обновил рекорд карьеры по очкам за сезон
За карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ Драйзайтль провел 417 матчей и набрал 419 (168+251) очков.
Общество
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, общее число заразившихся достигло 7169.
Хоккей
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
"Заявление Гончарука об отставке получено парламентом", - цитирует спикера Рады украинское издание "Страна".
Кино
Саймон Пегг не верит в будущее франшизы «Звездного пути»
Дебютировавший в 2009 году «Звездный путь» заработал в кинотеатрах 385,6 млн долларов, а его продолжение — 467 млн, а третий и пока последний выпущенный фильм — «Стартрек: Бесконечность» — принес своим создателям 343,4 млн долларов.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Здоровье
Названы полезные свойства сливочного масла
Как сообщает ToDay News Ufa, употребление настоящего сливочного масла в небольшом количестве (около 30 граммов в день) не только не навредит организму, но ещё и принесёт пользу.
Экономика
Белоруссия не договорилась с крупными российскими поставщиками нефти
Напомним, кризис в белорусском нефтехимическом комплексе возник после того, как Александр Лукашенко в конце 2019 года запретил подписывать контракты с российскими компаниями на поставку 24 млн т нефти в Белоруссию.
Политика
В Пентагоне заявили, что США соперничают с Россией в Арктике
Соединенные Штаты и Россия находятся в состоянии соперничества в Арктике, однако потенциал для конфликта между двумя странами остается низким.
Авто
Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera
Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
Игры
Capcom и Disney вернули в продажу ремейк «Утиных историй»
Capcom совместно с Disney вернули в продажу ремейк DuckTales, который в начале августа 2019 года убрали из магазинов с предварительно большими скидками.
Космос
Астероид Итокава неожиданно показал свои железные усы
Астероид Итокава в период своего странствования в безбрежной Вселенной постоянно подвергался атакам со стороны частиц солнечного ветра.
Экономика
ФРС США снизила ставку из-за коронавируса
Федеральная резервная система США на первом с 2008 года экстренном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1—1,25% с 1,5—1,75% на фоне вспышки коронавируса в мире.