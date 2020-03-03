Общество

РБКРБКРоскомнадзор составил протоколы на BBC World News

Роскомнадзор составил протоколы в отношении канала BBC World News за нарушение российских законов. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
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Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение законов РФ

ТАСС09:13

Роскомнадзор выявил нарушения законодательства о защите детей в работе телеканала BBC World News

Агентство Москва09:06

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

RT на русском09:11

В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях BBC World News

РИА Новости11:12

В Роскомнадзоре раскрыли детали о претензиях к BBC

Rambler News Service10:28

Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News

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Роскомнадзор ответил на наказание НТВ в Британии. Пострадает BBC World News

Фонтанка.Ру09:31
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В WhatsApp появится новая функция для защиты сообщений

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для Android-устройств появилась дополнительная функция для защиты резервных копий.
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В Московской области курсант ведомственного вуза МЧС трагически погиб в спортзале, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на источники в экстренных службах.
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Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США

Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
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На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
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Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
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