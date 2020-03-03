Общество
РБКРоскомнадзор составил протоколы на BBC World News
Роскомнадзор составил протоколы в отношении канала BBC World News за нарушение российских законов. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
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Политика
Украина запустила государственный телеканал «Дом» для Донбасса
Украина запустила в тестовом режиме новый государственный телеканал "Дом" для вещания на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций
Сборная России по футболу на групповом этапе Лиги наций — 2020/21 сыграет против команд Венгрии, Турции и Сербии.
Здоровье
В ВОЗ сравнили смертность от нового коронавируса и от гриппа
Смертность от нового коронавируса (SARS-CoV-2) составляет 3,4%, а от сезонного гриппа — менее 1%. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебриеисус во вторник, 3 марта.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Интернет
В WhatsApp появится новая функция для защиты сообщений
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для Android-устройств появилась дополнительная функция для защиты резервных копий.
Политика
Лавров: Трамп поддержал инициативу Путина о саммите «ядерной пятерки»
Президент США Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Происшествия
В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале
В Московской области курсант ведомственного вуза МЧС трагически погиб в спортзале, сообщает агентство "Москва", ссылаясь на источники в экстренных службах.
Гаджеты
Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A3 2020 поступил в продажу в России
Китайская компания ZTE начинает в России продажи бюджетного смартфона ZTE Blade A3 2020.
Музыка
Лазарев одобрил решение отправить Little Big на «Евровидение»
Политика
Раскрыто главное противостояние «супервторника» в США
Главным противостоянием «супервторника» в США — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — является участие в выборах сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и бывшего вице-президента Джо Байдена.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Футбол
«Сочи» заявил Имбула под 95-м номером
«Сочи» заявил конголезского хавбека Жанелли Имбула под 95-м номером. Об этом информирует официальный сайт Российской Премьер-Лиги.
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Армия и оружие
Турция заявила о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете
Минобороны Турции сообщило о сбитом в Идлибе сирийском военном самолете L-39. Государственное телевидение Сирии подтвердило эту информацию.
Политика
Лукашенко рассказал о кредите США на трубопровод
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что США могут предоставить республике дешевый кредит на строительство трубопровода для прокачки нефти.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Экономика
Новак: необходимый уровень газификации в России составляет 83%
Министерство энергетики России считает, что уровень газификации в России нужно увеличить с 70% до 83%, более сильный рост уже не нужен.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью
Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
Политика
Путин внес изменения в конституционную поправку о пенсиях
Президент предложил дополнить статью 75 Конституции поправкой в следующей редакции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом».
Политика
В Кремле затруднились разъяснить поправки Путина о Боге
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился разъяснить суть поправки в Конституцию с упоминанием Бога, которую представил президент Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Космос
Ученые: Проходящая звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
Ученые предположили, что проходящая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы.
Общество