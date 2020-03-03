Общество
RT на русскомРоскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News
Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Политика
ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции
Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
Борис Джонсон собрался уйти в декрет после рождения ребенка
Британский премьер-министр Борис Джонсон собирается взять отпуск по уходу за ребенком после рождения у его возлюбленной, 31-летней Керри Саймондс, ребенка.
Кино
Андрей Плахов о культурной политике
Андрей Плахов о культурной политике 70-летний юбилей Берлинале пришелся на переломный момент.
Футбол
Гол Кокорина не спас «Сочи» в матче с тульским «Арсеналом»
Победой тульского «Арсенала» в Сочи над одноименным клубом завершился матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 1 марта.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Футбол
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии после поражения от «Челси»
В матче 1/8 Кубка Англии «Челси» обыграл на домашнем поле «Ливерпуль» со счетом 2:0.
Политика
Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
Футбол
«ПСЖ» отказался отпустить Мбаппе на Олимпиаду
«Пари Сен-Жермен» сообщил Французской федерации футбола (ФФФ), что клуб отказывается отпускать нападающего Килиана Мбаппе в сборную Франции, которая примет участие в Олимпийских играх, сообщает France Bleu.
Политика
Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции
Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
Происшествия
Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых
В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».
Футбол
Определились группы лиги D в Лиге наций
В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
Армия и оружие
Кузбасс впервые примет военные учения с участием восьми стран
Здоровье
Зампред правительства РФ Голикова посетила детскую облбольницу в Туле
Экономика
Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО
Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО Как выяснил "Ъ", промышленные потребители предлагают снизить доходность для проектов по модернизации ТЭС "РусГидро" на Дальнем Востоке до 9 – 10% с нынешних 12,5%.
Шоу-бизнес
Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле
Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
Политика
Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт
Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
Экономика
Средний размер ипотечного кредита достиг исторического максимума
Средний ипотечный кредит россиянина достиг исторического максимума в январе текущего года, увеличившись за год на 11%.
Политика
Трамп перечислил квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Хоккей
Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
Общество
ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах
Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
Шоу-бизнес
Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой
Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
Общество
Японцы за сутки раскупили всю туалетную бумагу в стране
На фоне ситуации с коронавирусом, японцы за сутки раскупили всю туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки в магазинах своей страны.
Политика
Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией
Предвыборный штаб американского президента Дональда Трампа подал иск на газету The Washington Post за публикацию «ложных и клеветнических заявлений» о предполагаемом заговоре с Россией.
Происшествия
СК выясняет обстоятельства обрушения стены дома в Самаре
Позднее в мэрии города отметили, что взрыва бытового газа не было, а произошло «частичное обрушение стены дома».