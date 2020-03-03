Общество

RT на русскомRT на русскомРоскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News за нарушение российского законодательства, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Би-би-си не получала от Роскомнадзора деталей о составленных протоколах

ТАСС15:31

Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News

RT на русском09:11

Роскомнадзор выявил нарушения законодательства о защите детей в работе телеканала BBC World News

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В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях BBC World News

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Би-би-си после жалоб Роскомнадзора пообещала соблюдать законы РФ

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В Роскомнадзоре раскрыли детали о претензиях к BBC

Rambler News Service10:28

Роскомнадзор составил протоколы на BBC World News

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Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

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РИА Новости 15:10
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ВС не принял иск о распоряжении Путина по голосованию по Конституции

Верховный суд не увидел нарушений и противоречий в распоряжении президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию.
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Общество

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Британский премьер-министр Борис Джонсон собирается взять отпуск по уходу за ребенком после рождения у его возлюбленной, 31-летней Керри Саймондс, ребенка.
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Андрей Плахов о культурной политике 70-летний юбилей Берлинале пришелся на переломный момент.
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Гол Кокорина не спас «Сочи» в матче с тульским «Арсеналом»

Победой тульского «Арсенала» в Сочи над одноименным клубом завершился матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 1 марта.
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Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
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«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии после поражения от «Челси»

В матче 1/8 Кубка Англии «Челси» обыграл на домашнем поле «Ливерпуль» со счетом 2:0.
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Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с лидером движения "Талибан" во вторник.
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«ПСЖ» отказался отпустить Мбаппе на Олимпиаду

«Пари Сен-Жермен» сообщил Французской федерации футбола (ФФФ), что клуб отказывается отпускать нападающего Килиана Мбаппе в сборную Франции, которая примет участие в Олимпийских играх, сообщает France Bleu.
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Путин внес в Госдуму новые поправки к Конституции

Президент Владимир Путин внес в Госдуму новые поправки в законопроект об изменении Конституции, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.
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Суд заочно арестовал новых фигурантов по делу братьев Магомедовых

В рамках дела совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых Тверской суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Сергея Ткаченко и гражданина Польши Валенти Сельвесюка, пишет газета «Коммерсантъ».
РБК 04:02
Футбол

Определились группы лиги D в Лиге наций

В Амстердаме прошла жеребьевка Лиги наций-2020/21 — второго розыгрыша турнира, созданного для национальных команд.
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Кузбасс впервые примет военные учения с участием восьми стран

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Зампред правительства РФ Голикова посетила детскую облбольницу в Туле

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Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО

Бизнес не хочет платить за строительство ТЭС в ДФО Как выяснил "Ъ", промышленные потребители предлагают снизить доходность для проектов по модернизации ТЭС "РусГидро" на Дальнем Востоке до 9 – 10% с нынешних 12,5%.
Коммерсантъ 17:28
Шоу-бизнес

Галкин и Пугачева посетили концерт Вайкуле

Максим Галкин разместил у себя в Insta видеоролик, как он вместе со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми посетил концерт Лаймы Вайкуле.
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Икбаль Дюрре: Туристы могут смело ехать, Турция с радостью их ждёт

Приближается туристический сезон. Турция ожидает прибытия около 4 миллионов российских туристов.
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Средний размер ипотечного кредита достиг исторического максимума

Средний ипотечный кредит россиянина достиг исторического максимума в январе текущего года, увеличившись за год на 11%.
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Менеджер покинул Little Big после новости об участии в Евровидении

РИА Новости 16:42
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Трамп перечислил квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
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Общество

У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у двоих россиян в Абу-Даби, пишет РИА Новости со ссылкой на минздрав ОАЭ.
Lenta.ru 13:21
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
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Скабелка о 0:3 от «Магнитки»: «Барыс» был не совсем готов к такой игре. Они здорово прессинговали»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мыслями после поражения от «Магнитки» (0:3, 1-1) во втором матче серии Кубка Гагарина.
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Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи

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Общество

ВОЗ сообщила о распространении коронавируса вне Китая в 64 странах

Число стран помимо Китая, где зарегистрировали случаи заражения новым типом коронавируса, достигло 64.
РБК вчера в 19:17
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Boeing рейса Москва-Цюрих благополучно вернулся в «Шереметьево»

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Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
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СК выясняет обстоятельства обрушения стены дома в Самаре

Позднее в мэрии города отметили, что взрыва бытового газа не было, а произошло «частичное обрушение стены дома».
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