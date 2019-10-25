Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".

Политика В посольстве России заявили о понимании абсурдности дела Бутиной в США Посольство России в Соединенных Штатах подчеркнуло, что все больше политиков в США осознают абсурдность обвинений, выдвинутых против россиянки Марии Бутиной, вылетевшей из Майами в Москву после ее депортации из США.

Здоровье Медики рассказали порядок действий при гипертоническом кризе Гипертонический криз является крайне тяжелым состоянием. Медики рассказали, какой порядок действий при проявлении первых симптомов.

Политика «Мисс Украина» ответила, чей Крым Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.

Музыка В СНГ может появиться свой музыкальный конкурс, подобный «Евровидению» Крутой отметил, что первый такой фестиваль может состояться уже в 2020 году, в качестве площадки для его проведения рассматривается Алма-Ата.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Общество Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.

Политика Украинский политолог поплатился за хамство Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.

Политика Глава МВД Украины выступил в защиту «Азова» «Позорная информационная кампания о якобы распространения нацистской идеологии среди личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является преднамеренным попыткой дискредитировать подразделение "Азов"», — приводит его слова пресс-служба МВД Украины.

Общество Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго «В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.

Гаджеты В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.

Путешествия Стартовали продажи дешёвых путёвок в Турцию Российские туроператоры начали продавать путёвки в Турцию на лето 2020 года.

Авто Компания Mazda обновила кроссовер CX-8 Официальные дилеры Mazda в Японии начали принимать заказы на обновлённый 3-рядный кроссовер Mazda CX-8. Старт продаж состоится 28 ноября.

Общество Forbes назвал богатейших женщин России Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.

Политика Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.

Общество Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.

Происшествия Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.

Футбол Мирча Луческу: «В „Зените“ не дают шанса молодым игрокам» В «Зените» не дают шанса молодым игрокам. По статистике, самые возрастные игроки выступают в чемпионатах Кипра, Турции и России.

Армия и оружие Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.

Культура Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.

Происшествия В Москве завели дело на бросившего страйкбольные гранаты в полицейских В Москве возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, бросившего в полицейских похожие на страйкбольные гранаты предметы.

Гаджеты Представлен смартфон Meizu 16T на базе Snapdragon 855 Meizu 23 октября провела презентацию своего нового смартфона Meizu 16T, созданного на базе процессора Snapdragon 855.

Шоу-бизнес Валентина Рубцова: «С Машей Кожевниковой не разговаривала год» Исполнительница роли Тани призналась, что с Кожевниковой у нее был затяжной конфликт. Первую серию «Универа» показали летом 2008 года.