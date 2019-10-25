Общество
Газета.RuРоскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
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Армия и оружие
Шойгу: выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений в Азии
Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать гонку вооружений не только в Европе, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
Аргументы и Факты 07:49
Здоровье
Российской медицине не хватает доверия и денег
По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе из-за образовательных программ.
Взгляд.ру 12:20
Общество
Член правления «Альфа-Капитала» уволился после обвинений в избиении
Член правления «Альфа-Капитала» Евгений Живов больше не является сотрудником компании, сообщили РБК в ее пресс-службе.
РБК 14:07
Экономика
Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Политика
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Экс-вице-президент и кандидат в президенты США на выборах 2020 года Джо Байден выступил с экстренным видеобращением, в котором заявил, что "дни тирании Путина будут закончены".
РИА Новости 01:00
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Единоборства
Макгрегор назвал Овечкина правильным русским мужиком
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поделился мнением о российском форварде клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
RT на русском 11:44
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
REGNUM 23 октября в 07:51
Политика
На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
RT на русском 13:46
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 14:30
Происшествия
Выяснились обстоятельства падения девочки в канализационный люк
Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Татарстане, однако по информации издания Kazanfirst, ребенок упал в канализационный люк на юге Петербурга на проспекте Космонавтов.
Вести.Ru 02:45
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%
Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.
REGNUM 06:53
Политика
Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг
Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе.
РБК 14:54
Общество
Модель из Сарапула Киру Майер обвинили в оказании эскорт услуг
Модель и блогера из Сарапула Киру Майер в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» обвинили в оказании эскорт услуг.
ГТРК Удмуртия 03:46
Культура
Вологжанка Юлия Сыромятникова дошла до финала «Поле чудес»
Сегодня на первом канале вышел выпуск легендарной передачи «Поле чудес» с участницей из Вологды Юлией Сыромятниковой.
Вологда.рф 14:01
Общество
Стала известна концепция новой пенсионной системы
Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru 05:00
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери
Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Bimru.ru 07:57
Общество
Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером
Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 02:18
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Общество
Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
REGNUM 10:37
Происшествия
В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту
Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Спорт
Пахноцкая подтвердила пропажу данных из базы московской лаборатории
Вице-президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском 11:58
Технологии
Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку
Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
Ferra 00:41
Происшествия
После гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских
После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских.
Газета.Ru 11:21
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27