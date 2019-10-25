Общество

Газета.RuГазета.RuРоскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

«Ассоциируется со словом „кривда“». Роскомнадзор опубликовал экспертизу творчества Егора Крида

Дождь07:40

Роскомнадзор опубликовал экспертизу о губительности творчества Егора Крида для самосознания

Интерфакс10:26

Роскомнадзор вывесил анализ творчества Егора Крида. Эксперты считают, что он «развращает молодежь»

Весьма06:30

Исследователи признали творчество певца Егора Крида губительным для самосознания

Эхо Москвы15:04

Творчество Егора Крида признали опасным: «Погубит государство»

Национальная служба новостей09:07

Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида

РБК13:20

Песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья

Lenta.ru10:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон
Армия и оружие

Шойгу: выход США из ДРСМД может привести к гонке вооружений в Азии

Выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может спровоцировать гонку вооружений не только в Европе, но и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии.
Аргументы и Факты 07:49
Происшествия

В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье

Вести.Ru 08:24
Здоровье

Российской медицине не хватает доверия и денег

По мнению Власова, одной из главных проблем отечественной медицины остается слабая подготовка будущих врачей, в том числе из-за образовательных программ.
Взгляд.ру 12:20
Общество

Член правления «Альфа-Капитала» уволился после обвинений в избиении

Член правления «Альфа-Капитала» Евгений Живов больше не является сотрудником компании, сообщили РБК в ее пресс-службе.
РБК 14:07
Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Политика

Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки

Экс-вице-президент и кандидат в президенты США на выборах 2020 года Джо Байден выступил с экстренным видеобращением, в котором заявил, что "дни тирании Путина будут закончены".
РИА Новости 01:00
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Единоборства

Макгрегор назвал Овечкина правильным русским мужиком

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поделился мнением о российском форварде клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.
RT на русском 11:44
Происшествия

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Общество

Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare

REGNUM 23 октября в 07:51
Политика

На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
RT на русском 13:46
Футбол

«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ

Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт 14:30
Происшествия

Выяснились обстоятельства падения девочки в канализационный люк

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Татарстане, однако по информации издания Kazanfirst, ребенок упал в канализационный люк на юге Петербурга на проспекте Космонавтов.
Вести.Ru 02:45
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5%

Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,5%, до 6,5% годовых, говорится 25 октября в сообщении регулятора.
REGNUM 06:53
Политика

Медведев вернул экс-губернатора Севастополя Овсянникова в Минпромторг

Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя 42-летнего Дмитрия Овсянникова по его просьбе.
РБК 14:54
Общество

Модель из Сарапула Киру Майер обвинили в оказании эскорт услуг

Модель и блогера из Сарапула Киру Майер в ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» обвинили в оказании эскорт услуг.
ГТРК Удмуртия 03:46
Общество

Дания разрешила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
Культура

Вологжанка Юлия Сыромятникова дошла до финала «Поле чудес»

Сегодня на первом канале вышел выпуск легендарной передачи «Поле чудес» с участницей из Вологды Юлией Сыромятниковой.
Вологда.рф 14:01
Общество

Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru 05:00
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери

Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Bimru.ru 07:57
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров — сын троюродного брата главы Чечни Рамзана Кадырова — стал фигурантом полицейской проверки.
Lenta.ru 02:18
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Общество

Суд удовлетворил иски Дерипаски к трем западным СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края признал недостоверными публикации британских изданий The Telegraph и The Times, а также американского еженедельника The Nation о российском бизнесмене Олеге Дерипаске, таким образом удовлетворив его иск о защите деловой репутации.
REGNUM 10:37
Происшествия

В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту

Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Спорт

Пахноцкая подтвердила пропажу данных из базы московской лаборатории

Вице-президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.
RT на русском 11:58
Технологии

Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку

Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
Ferra 00:41
Происшествия

После гибели футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских

После гибели 36-летнего футболиста в Калининграде уволили двоих полицейских.
Газета.Ru 11:21
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 23 октября в 10:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Егор Крид
Российский певец
российский певец и автор песен. Сольную карьеру начал в 2011 году, с тех пор выпустил два студийных альбома.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное