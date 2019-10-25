Общество

Газета.RuГазета.RuРоскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
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