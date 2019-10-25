Общество
Газета.RuРоскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
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Происшествия
В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области
«Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.
Авто
Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
Происшествия
Российский солдат расстрелял сослуживцев
Авто
Бренд Mazda обновил кроссовер CX-8
Новинка кроссовера Mazda CX-8 оснащается 2,2-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составила 190 л.с. Также следует отметить, что здесь установили 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.
Армия и оружие
Эксперт предложил разместить выведенных из Сирии военных США в Грузии
Ранее американский эксперт Люк Коффи предложил разместить на территории Грузии американский военный контингент, выведенный из Сирии.
Транспорт
Минтранс предложил обменивать бутылки на проезд в метро
Минтранс предложил оплачивать проезд в метро и электричках пластиковыми и стеклянными бутылки, а также алюминиевыми банками.
Общество
К приезду патриарха Кирилла на Станиславского заасфальтировали рельсы
Прокладка нового полотна, благоустройство участка от Буденновского проспекта до переулка Семашко и другие работы стали завершающей стадией реконструкции Станиславского, Завершить проект планируется к 26 октября, то есть к приезду патриарха Кирилла.
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
Происшествия
В Британии задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Полиция Эссекса задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Хоккей
Определился состав сборной России на хоккейный Кубок Карьяла
Руководство российской сборной по хоккею представило состав команды на Кубок Карьяла, который пройдет в финской столице 7-10 ноября.
Футбол
Александр Зинченко пропустит четыре-пять недель
Политика
На Украине заявили о перезапуске отношений с НАТО
По словам Загороднюка, в рамках нового формата все существующие программы сотрудничества Украины и НАТО будут сведены в одну программу.
Здоровье
На Украине вспышка дифтерии – медики могут вылечить менее 50 человек
Ситуация осложняется тем, что на Украине имеется более чем 4,9 миллиона доз вакцины, но сыворотки, которая необходима непосредственно для лечения уже заболевшего дифтерией человека, всего 192 флакона на всю страну.
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Футбол
Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу
Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Происшествия
В Татарстане прохожий уколол женщину на улице шприцем с наркотиком
В Татарстане возбудили уголовное дело против мужчины, который уколол случайную прохожую шприцем с наркотическим веществом.
Футбол
«Лестер» забил девять безответных мячей в ворота «Саутгемптона»
Во втором тайме «Лестер» забил еще пять мячей. Хэт-трик оформил Айосе Перес, также три гола на счету Джейми Варди.
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Экономика
В Кремле объяснили списание долгов странам Африки
Списав $20 млрд долгов африканским странам, Россия открыла путь для работы своих компаний на этом континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика
Силуанов заявил о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Глава ведомства уточнил, что рост инфляции, согласно прогнозам на следующий год, закрепится на уровне от 3% до 4%. Министр подчеркнул, что в течение последних шести лет в бюджетной сфере произошел существенный скачок роста заработных плат.
Общество
Краснодарский суд удовлетворил иск Дерипаски к трем западным СМИ
Суд Краснодарского края удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к двум британским газетам The Telegraph и The Times, а также американскому изданию The Nation.
Авто
Volkswagen представил Golf восьмого поколения
Немецкая компания Volkswagen представила в немецком городе Вольфсбург новый Volkswagen Golf восьмого поколения.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери
Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Авто
Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС
В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую Hyundai Sonata российской сборки.
Происшествия
Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
Общество
Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.