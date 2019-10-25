Общество
Газета.RuРоскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
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Творчество Егора Крида признали опасным: «Погубит государство»
Национальная служба новостейвчера в 09:07
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Происшествия
Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата рассказал о его службе
Lenta.ru вчера в 11:00
Происшествия
Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат
АиФ Урал вчера в 07:59
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv вчера в 10:06
Политика
Трамп расстроился из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Американский президент Дональд Трамп пожаловался, что ему не нравится отсутствие кнопки в новых моделях iPhone.
Газета.Ru вчера в 20:56
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Футбол
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в матче РПЛ
Матч 14-го тура чемпионата Российской премьер-лиги между футболистами "Рубина" (Казань) и "Урала" (Екатеринбург) завершился вничью.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:30
Здоровье
Нарколог назвал четыре главных признака алкоголизма
Психиатр-нарколог Михаил Зобин рассказал об основных симптомах алкоголизма и объяснил разницу между здоровым человеком и человеком, не способным контролировать свое желание выпить.
Профиль 24 октября в 10:56
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Popcornnews.ru вчера в 17:30
Здоровье
Для кого томатный сок опасен, рассказал диетолог
Столь любимы многими россиянами напиток, как томатный сок, несет большую опасность для определенной категории людей.
Южный Федеральный вчера в 23:35
Хоккей
Два гола Кузнецова помогли «Вашингтону» победить «Ванкувер»
Россиянин Евгений Кузнецов открыл счет уже на 3-й минуте. Но уже через 4 минуты хозяева вели после голов Босера и Шаллера.
Вести.Ru 01:35
Финансы
Курсы доллара и евро на 25 октября
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 25 октября, составляет 63,86 рубля.
Банки.ру вчера в 01:00
Технологии
В России представлен облегчённый планшет с процессором «Эльбрус»
iXBT.com вчера в 05:53
Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 17:56
Шоу-бизнес
Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой
В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН вчера в 03:40
Общество
В Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в Москве
Газета.Ru вчера в 12:24
Происшествия
Восемь человек погибли в Японии из-за ливней
По меньшей мере восемь человек погибли, ещё двое пропали без вести из-за ливней в японской префектуре Тиба.
RT на русском вчера в 21:47
Финансы
Дефицит бюджета США составил почти $1 трлн
По итогам 2019 года дефицит бюджета США составил $984 млрд, следует из заявления министра финансов Стивена Мнучина.
Коммерсантъ 00:22
Политика
Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду товаров
Президент США Дональд Трамп восстановил американо-украинское соглашение о беспошлинной торговле по ряду позиций.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Технологии
Еще восемь смартфонов Huawei выпустят с Android 10
Попробовать возможности операционной системы можно будет владельцам восьми смартфонов, которые были выпущены под брендами Huawei или Honor.
Экономика сегодня вчера в 14:04
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Альбу» в баскетбольной Евролиге
Вести.Ru вчера в 16:01
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины
На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.
Газета.Ru вчера в 16:26
Автоспорт
Гран-при Мексики. Квят стал шестым во второй практике
На 18 этапе Формулы-1 Гран-при Мексики состоялась вторая свободная практика.
Вести.Ru вчера в 17:23
Происшествия
Пролежавшее 15 лет в ванной мумифицированное тело нашли в Испании
Полиция Мадрида обнаружила в одной из квартир испанской столицы мумифицированное тело 78-летней женщины, умершей как минимум 15 лет назад.
Известия вчера в 23:14
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч с «Лечче»
Евро-футбол.ру вчера в 11:31
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM вчера в 06:06