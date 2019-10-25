Общество
Газета.RuРоскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
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Эксперты, приглашенные Роскомнадзором, нашли сатанизм в творчестве певца Егора Крида
Эхо Москвывчера в 16:00
Творчество Егора Крида признали опасным: «Погубит государство»
Национальная служба новостейвчера в 09:07
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Сорос определился с кандидатом на пост президента США
Финансист и основатель НКО "Открытое общество" Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году, назвав ее "самым квалифицированным претендентом" на кресло в Овальном кабинете, передает телеканал CNBC.
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Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
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Газета.Ru вчера в 08:18
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Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
CarsWeek.ru вчера в 02:31
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В России начались продажи путевок в Турцию со скидкой до 50%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Русская Планета вчера в 05:13
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Названы самые скандальные выпуски «Поле чудес»
К 29-й годовщине популярного шоу «Поле чудес» журналисты издания StarHit опубликовали подборку самых громких инцидентов и казусов, произошедших во время эфира.
Lenta.ru вчера в 22:53
Фигурное катание
Ханю выиграл короткую программу на Skate Canada, Лазукин – шестой
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю занимает первое место на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне после короткой программы.
Советский спорт вчера в 23:40
Армия и оружие
Самолеты НАТО получат приоритет над гражданскими рейсами в небе Европы
Самолеты союзников, поддерживающие миссии НАТО, получат специальные позывные.
РБК вчера в 14:14
Общество
Адвокат Бутиной просил проверить возможные нарушения прокуратуры США
Адвокат осужденной в США российской гражданки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил РИА Новости, что просил министерство юстиции США проверить возможные нарушения со стороны прокуроров по делу, но ответа не получил.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии
Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета вчера в 00:45
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений
Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
Петрозаводск говорит 24 октября в 10:48
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Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии
RT на русском вчера в 22:50
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Ученые выяснили, что ЭКО может привести к бесплодию
Ученые рассказали, что ЭКО может привести к бесплодию.
РЕН ТВ 23 октября в 16:03
Общество
Самарским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Интернет блогер из Жигулевска Сергей Ионов разметил на своей страничке в Twitter приказ директора одной из школ, согласно которому учителям с 01.11.2019 года запрещается общаться в мессенджерах иностранной разработки.
Похвистнево-Информ вчера в 23:06
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Жаба научилась превращаться в гадюку для защиты от хищников
Популярная механика 23 октября в 08:02
Здоровье
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В Киеве дифтерией заболел 9-летний мальчик, сообщили 24 октября в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.
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Штаб сборной России назвал состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
Аргументы и Факты вчера в 12:38
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В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
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Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей
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Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп отменил ряд ограничений, введенных в отношении Украины два года назад. Речь идет о беспошлинной торговле.
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Авто
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Южнокорейский бренд класса люкс готовит к выходу на рынок свой первый кроссовер Genesis GV80.
Тарантас Ньюс 24 октября в 00:26
Футбол
Экс-тренер «Зенита» сравнил чемпионаты России и Украины
Мирча Луческу, который ранее возглавлял донецкий "Шахтер" и петербургский "Зенит", сравнил чемпионаты Украины и России по футболу, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 00:31