Общество

Газета.RuГазета.RuРоскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Роскомнадзор представил экспертное исследование творчества Егора Крида, в котором утверждается, что исполнитель является "ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма".
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Роскомнадзор опубликовал экспертизу о вреде от песен Егора Крида

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Песни Егора Крида признали сатанинскими и вредными для здоровья

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Политика

Сорос определился с кандидатом на пост президента США

Финансист и основатель НКО "Открытое общество" Джордж Сорос поддержал кандидатуру сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уоррен на пост президента США в 2020 году, назвав ее "самым квалифицированным претендентом" на кресло в Овальном кабинете, передает телеканал CNBC.
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Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
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Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru вчера в 08:18
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Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС

Компания Hyundai получила ОТТС на Hyundai Sonata российской сборки, о чем мы узнаем благодаря базе Росстандарта.
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Каховская линия метро Москвы навсегда прекратила работу

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Ванкувер Кэнакс — Вашингтон Кэпиталз 5:6

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Sport24.ru вчера в 22:28
Происшествия

Пять человек погибли в результате ДТП в Алтайском крае

В результате столкновения двух микроавтобусов на трассе в Алтайском крае погибли пять человек, ещё пятеро получили травмы.
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Экономика

Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось 668 тыс. юридических лиц.
Известия 24 октября в 17:01
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

ТАСС вчера в 23:06
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В России начали продавать путевки в Турцию со скидкой 50%

В России начались продажи путевок в Турцию со скидкой до 50%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Русская Планета вчера в 05:13
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
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Названы самые скандальные выпуски «Поле чудес»

К 29-й годовщине популярного шоу «Поле чудес» журналисты издания StarHit опубликовали подборку самых громких инцидентов и казусов, произошедших во время эфира.
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Ханю выиграл короткую программу на Skate Canada, Лазукин – шестой

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю занимает первое место на втором этапе Гран-при Skate Canada в Келоуне после короткой программы.
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Самолеты союзников, поддерживающие миссии НАТО, получат специальные позывные.
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Общество

Адвокат Бутиной просил проверить возможные нарушения прокуратуры США

Адвокат осужденной в США российской гражданки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил РИА Новости, что просил министерство юстиции США проверить возможные нарушения со стороны прокуроров по делу, но ответа не получил.
РИА Новости вчера в 22:18
Общество

Названы наиболее востребованные в будущем профессии

Будут востребованы дефицитные профессии, к которым относятся, например, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтер оперативно-выездной бригады, менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту.
Российская газета вчера в 00:45
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Главный кардиолог Минздрава предостерег россиян от заблуждений

Главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов посоветовал россиянам уделять больше внимания кровеносным сосудам.
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Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии

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Ученые выяснили, что ЭКО может привести к бесплодию

Ученые рассказали, что ЭКО может привести к бесплодию.
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Интернет блогер из Жигулевска Сергей Ионов разметил на своей страничке в Twitter приказ директора одной из школ, согласно которому учителям с 01.11.2019 года запрещается общаться в мессенджерах иностранной разработки.
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В Киеве зафиксировали случай дифтерии

В Киеве дифтерией заболел 9-летний мальчик, сообщили 24 октября в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.
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Назван состав сборной РФ по хоккею на Кубок Карьяла

Штаб сборной России назвал состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
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В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

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Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета вчера в 12:42
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Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп отменил ряд ограничений, введенных в отношении Украины два года назад. Речь идет о беспошлинной торговле.
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Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis GV80

Южнокорейский бренд класса люкс готовит к выходу на рынок свой первый кроссовер Genesis GV80.
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Экс-тренер «Зенита» сравнил чемпионаты России и Украины

Мирча Луческу, который ранее возглавлял донецкий "Шахтер" и петербургский "Зенит", сравнил чемпионаты Украины и России по футболу, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 00:31
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Егор Крид
Российский певец
российский певец и автор песен. Сольную карьеру начал в 2011 году, с тех пор выпустил два студийных альбома.
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