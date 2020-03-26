Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

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Происшествия Липчанку оштрафовали за фейк о коронавирусе в родительском чате Липецк, 26 марта 2020, 11:23 — REGNUM В Липецкой области 29-летнюю местную жительницу оштрафовали на 15 тысяч рублей за распространение недостоверной информации о коронавирусе.