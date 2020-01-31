с чего всё началось

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей. Компании не предоставили в срок сведения о локализации баз персональных данных россиян, которые ведомство запросило в конце прошлого года.

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

Энергетика Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Гаджеты Новый смартфон Realme C3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч Батарея в недорогом смартфоне установлена на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Realme C3 поступит в продажу под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.1, а в дальнейшем смартфон обновят до Android 10.

Политика Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.

Происшествия Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.

Авто Toyota раскрыла цены новой Corolla Следующая комплектация «Комфорт», которая получает безальтернативную бесступенчатую коробку передач и новую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, оценена как минимум в 1 474 000 рублей.

Здоровье Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.

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Общество Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отмечают, что заявляя о получении визы на пять лет, нужно учесть следующие моменты - за последние три года должна быть минимум одна виза на два года, виза должна быть использована верно, то есть, основная страна поездок по визе была Финляндия.

Политика Мишустин и Пашинян сделали селфи на встрече в Казахстане Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян сделали селфи на первой двусторонней встрече на полях саммита межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате.