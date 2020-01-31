Общество
РИА НовостиРоскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей. Компании не предоставили в срок сведения о локализации баз персональных данных россиян, которые ведомство запросило в конце прошлого года.
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Происшествия
В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса
Энергетика
Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше
C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Наука
Физики впервые увидели «твердый» квантовый объект
Гаджеты
Новый смартфон Realme C3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч
Батарея в недорогом смартфоне установлена на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Realme C3 поступит в продажу под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.1, а в дальнейшем смартфон обновят до Android 10.
Происшествия
На Кавказе ущерб от преступлений в сфере ТЭК превысил 2,3 млрд рублей
Ущерб от преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе в 2019 году превысил 2,3 миллиарда рублей, сообщил начальник ГУМВД России по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.
Политика
Зеленский попросил у Помпео назначить отдельного чиновника по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что США выделят отдельного представителя Госдепа, который будет заниматься урегулированием ситуации в Донбассе.
Спорт
Дело о сексуальных домогательствах тренера к биатлонистке до сих пор не закрыто. Подробности нам рассказала сама спортсменка
В апреле 2018 года 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала СМИ о неоднократных домогательствах к ней тренера Сергея Тутмина.
Общество
В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая
По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Хоккей
«Салават Юлаев» благодаря хет-трику Кугрышева переиграл «Адмирал»
Политика
Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России
Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
Происшествия
Суд арестовал всех обвиняемых по делу Голунова экс-полицейских
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 29 марта, Акбара Сергалиева — пятого и последнего бывшего полицейского, обвиняемого по делу Ивана Голунова.
Авто
Toyota раскрыла цены новой Corolla
Следующая комплектация «Комфорт», которая получает безальтернативную бесступенчатую коробку передач и новую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, оценена как минимум в 1 474 000 рублей.
Общество
Папарацци засняли Селену Гомес в коротком платье на голое тело
Селена дефилировала по улице в платье золотого цвета на голое тело. Ножки Гомес украшали высокие чёрные ботфорты.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Шоу-бизнес
Глюкоза показала шикарную фигуру в стойке на голове
Подписчики засыпали своего кумира комплиментами, больше всего восхищаясь великолепной фигурой мамы двоих детей.
Музыка
Илон Маск записал новый трек. Теперь это электро
Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск записал электронный трек и выложил его в SoundCloud.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Общество
В России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Общество
Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО
В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отмечают, что заявляя о получении визы на пять лет, нужно учесть следующие моменты - за последние три года должна быть минимум одна виза на два года, виза должна быть использована верно, то есть, основная страна поездок по визе была Финляндия.
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
Политика
Мишустин и Пашинян сделали селфи на встрече в Казахстане
Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян сделали селфи на первой двусторонней встрече на полях саммита межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате.
Общество
«Ъ»: поставки смартфонов из Китая приостановили из-за коронавируса
По данным издания, китайские производители смартфонов Huawe, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo, а Apple, чье производство находится в Китае, отложили сроки поставок на две недели.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Здоровье
Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Великобритании
К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.
Гаджеты
На рынок РФ вышел российский кнопочный слайдер за 2990 рублей
Новый слайдер на российском рынке Как сообщает ToDay News Ufa, компания Inoi анонсировала слайдер премиум класса в стильном цельнометаллическом корпусе.