Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter. Им грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей. Компании не предоставили в срок сведения о локализации баз персональных данных россиян, которые ведомство запросило в конце прошлого года.
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с чего всё началось
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) объявила
 о возбуждении административного производства в отношении компаний Facebook и Twitter, владеющих одноименными социальными сетями.
РБК07:27

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Роскомнадзор с 31 января начнет оценку исполнения законов компаниями Facebook и Twitter

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Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

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Красная веснавчера в 08:00

Роскомнадзор возбудил дела в отношении Facebook и Twitter, штраф может составить 6 млн руб

Агентство Москва07:23
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Происшествия

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Ущерб от преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса в Северо-Кавказском федеральном округе в 2019 году превысил 2,3 миллиарда рублей, сообщил начальник ГУМВД России по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.
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РБК 06:28
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В апреле 2018 года 17-летняя биатлонистка Анна Моисеева рассказала СМИ о неоднократных домогательствах к ней тренера Сергея Тутмина.
Матч ТВ 03:30
Общество

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По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
РБК 07:37
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REGNUM вчера в 10:40
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Газета Республика Башкортостан 07:00
Политика

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:01
Политика

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Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность.
Газета.Ru 06:34
Происшествия

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Авто

Toyota раскрыла цены новой Corolla

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Папарацци засняли Селену Гомес в коротком платье на голое тело

Селена дефилировала по улице в платье золотого цвета на голое тело. Ножки Гомес украшали высокие чёрные ботфорты.
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Суд арестовал владельца мини-отеля в Перми, где погибли пять человек

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Глюкоза показала шикарную фигуру в стойке на голове

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Музыка

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Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
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Общество

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Происшествия

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Следственный комитет РФ опубликовал видео из цеха на заводе в Мценске (Орловская область), где, предположительно, при взрыве паров лакокрасочных изделий погибли пять человек.
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Мишустин и Пашинян сделали селфи на встрече в Казахстане

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Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 05:38
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
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Два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Великобритании

К 31 января в Китае зафиксировали более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа. Количество жертв превысило 200 человек.
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ToDay News Ufa 00:02
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