Общество

RT на русскомRT на русскомРоскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
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Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter по новой статье

Коммерсантъ08:42

Роскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter

ТАСС09:28

Роскомнадзор возбудил дела в отношении Facebook и Twitter, штраф может составить 6 млн руб

Агентство Москва07:23

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

РБК07:27

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

РИА Новости07:18

Роскомнадзор хочет оштрафовать Facebook и Twitter на миллион рублей

Красная весна08:09

Роскомнадзор завёл дело на Twitter и Facebook

REGNUM07:28
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