Роскомнадзор открыл административное производство в отношении социальных сетей Twitter и Facebook, им может грозить штраф до 6 миллионов рублей. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.

Роскомнадзор завел дело в отношении Facebook и Twitter

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