Общество
ПолитРоссияРоскомнадзор завел дело в отношении Facebook и Twitter
Роскомнадзор открыл административное производство в отношении социальных сетей Twitter и Facebook, им может грозить штраф до 6 миллионов рублей. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Происшествия
Опубликовано видео демонтажа СКК с каски погибшего рабочего
Политика
США временно ограничили въезд иностранных граждан, побывавших в Китае
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно ограничит въезд в Соединённые Штаты иностранных граждан, побывавших в Китае за последние 14 дней.
Происшествия
Внедорожник пытался прорваться в резиденцию Трампа во Флориде
Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
Политика
Путин может не подписать поправки в Конституцию
Во время встречи с представителями общественности Владимир Путин сказал, что может не подписать закон о поправках в Конституцию в том случае, если россияне его не поддержат на общероссийском голосовании.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Общество
В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом
По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Светлана Хоркина воспитывает двух сыновей — 14-летнего Святослава и маленького Ивана, который родился в конце 2019 года.
Футбол
«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке
Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
Происшествия
В Калмыкии госпитализированы три человека с подозрением на коронавирус
Три человека были госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом в Калмыкии.
Кино
В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel
На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
Политика
Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Армия и оружие
Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом
Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Транспорт
В московском метро подорожал проезд
Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).
Экономика
Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года
Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» переоденут бойцов Нильфгаарда
Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
Гаджеты
Настольные процессоры Intel десятого поколения могут выйти уже в мае
До последнего времени компания Intel хранила интригу и не сообщала о сроках выхода новых процессоров Intel Core десятого поколения Comet Lake.
Гаджеты
Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов
Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
Авто
15 уникальных автомобилей, которые сегодня продаются в России
За броневик из сериала «Полицейский с Рублевки» просят 5,5 млн рублей.
Киберспорт
В Death Stranding наконец-то можно пропускать предупреждение о BT
Многие критики и игроки жаловались, что в Death Stranding невозможно пропустить предупредительную катсцену о вхождении в зону BT.
Спорт
Министр спорта назвал лишение ВФЛА аккредитации беспрецедентным
Сегодня стало известно, что министерство спорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
Армия и оружие
ЦАР обратилась за военной помощью к России
Власти ЦАР попросили у Минобороны России о поставке третьей партии оружия, для борьбы с активизировавшимися незаконными вооруженными бандформированиями, сообщает «РБК», ссылаясь на сказанное Виктором Токмачевым - пресс-атташе дипмиссии РФ в ЦАР.
Футбол
Герта — Шальке-04 0:0
Футболисты «Герты» в домашнем матче 20-го чемпионата Германии сыграли вничью с «Шальке» из Гельзенкирхена.
Хоккей
«Амур» впервые с 2016 года победил ЦСКА в КХЛ
Политика
США ограничили въезд гражданам шести стран
США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
Авто
Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ
Ранее на сайте Роспатента можно было ознакомиться с эскизами центральной консоли, мультимедийными компонентами, элементами пассажирского блока, а также дизайном светодиодной оптики.
Футбол
Гинер: «Не собираюсь выгонять Гончаренко»
Белорус работает в московском клубе с 2016 года. «Я не собираюсь выгонять Гончаренко», – сказал Гинер в интервью Нобелю Арустамяну.