Общество

ПолитРоссияПолитРоссияРоскомнадзор завел дело в отношении Facebook и Twitter

Роскомнадзор открыл административное производство в отношении социальных сетей Twitter и Facebook, им может грозить штраф до 6 миллионов рублей. Об этом заявили в пресс-службе регулятора.
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Роскомнадзор хочет оштрафовать Facebook и Twitter на миллион рублей

Красная весна08:09

Роскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter

ТАСС09:28

Роскомнадзор возбудил дела в отношении Facebook и Twitter, штраф может составить 6 млн руб

Агентство Москва07:23

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

РИА Новости07:18

Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter по новой статье

Коммерсантъ08:42

Роскомнадзор завёл дело на Twitter и Facebook

REGNUM07:28

Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Rambler News Service07:23
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Опубликовано видео демонтажа СКК с каски погибшего рабочего

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Политика

США временно ограничили въезд иностранных граждан, побывавших в Китае

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который временно ограничит въезд в Соединённые Штаты иностранных граждан, побывавших в Китае за последние 14 дней.
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Военные Украины испытали в Одессе новый корабль

Росбалт 14:15
Происшествия

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Неизвестные на внедорожнике попытались прорваться в резиденцию президента Дональда Трампа во Флориде, сообщил телеканал CNN со ссылкой на полицию.
РИА Новости 13:40
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Путин может не подписать поправки в Конституцию

Во время встречи с представителями общественности Владимир Путин сказал, что может не подписать закон о поправках в Конституцию в том случае, если россияне его не поддержат на общероссийском голосовании.
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Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает

Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Вести.Ru 06:04
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В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом

По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:08
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«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке

Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
Нева Спорт 11:00
Происшествия

В Калмыкии госпитализированы три человека с подозрением на коронавирус

Три человека были госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом в Калмыкии.
REGNUM 15:05
Кино

В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel

На секции Reddit, посвящённой киновселенной Marvel, начали появляться скриншоты удалённых сцен из разных фильмов.
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Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Газета.Ru 15:50
Армия и оружие

Ополченцев Донбасса обвинили в «издевательствах» над украинским флагом

Украинские военные заявили, что ополченцы Донбасса «издеваются» над флагом Украины, повесив его в перевернутом виде на одном флагштоке с российским триколором.
Взгляд.ру 13:13
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru вчера в 11:47
Транспорт

В московском метро подорожал проезд

Стоимость разовой поездки в метро, по Московскому центральному кольцу (МЦК) и в пределах «Центральной» зоны Московских центральных диаметров (МЦД) по карте «Тройка» выросла на два рубля и теперь составляет 40 рублей, билет на 90 минут обойдется в 62 рубля (ранее — 59 рублей).
Lenta.ru 16:40
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Moody’s считает коронавирус опаснее кризиса 2008 года

Новый коронавирус из Китая может иметь для мировой экономики более тяжелые последствия, чем финансовый кризис 2008-2009 годов, говорится в аналитическом отчете международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС 13:34
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Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

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Во втором сезоне «Ведьмака» переоденут бойцов Нильфгаарда

Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
ToDay News Ufa вчера в 21:11
Гаджеты

Настольные процессоры Intel десятого поколения могут выйти уже в мае

До последнего времени компания Intel хранила интригу и не сообщала о сроках выхода новых процессоров Intel Core десятого поколения Comet Lake.
Игромания.ру вчера в 14:10
Гаджеты

Европарламент проголосовал за единый разъём для зарядки гаджетов

Депутаты Европарламента проголосовали за введение единого разъема для зарядки гаджетов на территории Европейского союза.
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Авто

15 уникальных автомобилей, которые сегодня продаются в России

За броневик из сериала «Полицейский с Рублевки» просят 5,5 млн рублей.
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В Death Stranding наконец-то можно пропускать предупреждение о BT

Многие критики и игроки жаловались, что в Death Stranding невозможно пропустить предупредительную катсцену о вхождении в зону BT.
Игромания.ру 10:36
Спорт

Министр спорта назвал лишение ВФЛА аккредитации беспрецедентным

Сегодня стало известно, что министерство спорта приостановило аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики до 1 марта.
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Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
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Армия и оружие

ЦАР обратилась за военной помощью к России

Власти ЦАР попросили у Минобороны России о поставке третьей партии оружия, для борьбы с активизировавшимися незаконными вооруженными бандформированиями, сообщает «РБК», ссылаясь на сказанное Виктором Токмачевым - пресс-атташе дипмиссии РФ в ЦАР.
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Герта — Шальке-04 0:0

Футболисты «Герты» в домашнем матче 20-го чемпионата Германии сыграли вничью с «Шальке» из Гельзенкирхена.
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«Амур» впервые с 2016 года победил ЦСКА в КХЛ

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США ограничили въезд гражданам шести стран

США ввели визовые ограничения для граждан шести стран из-за того, как в этих государствах «занимаются обеспечением безопасности», сообщил представитель администрации.
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Авто

Роспатент показал капот «Русского Прадо» от УАЗ

Ранее на сайте Роспатента можно было ознакомиться с эскизами центральной консоли, мультимедийными компонентами, элементами пассажирского блока, а также дизайном светодиодной оптики.
Car.ru вчера в 11:50
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Гинер: «Не собираюсь выгонять Гончаренко»

Белорус работает в московском клубе с 2016 года. «Я не собираюсь выгонять Гончаренко», – сказал Гинер в интервью Нобелю Арустамяну.
Бомбардир.ру 15:39
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