Общество

RT на русскомRT на русскомРоскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
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Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter по новой статье

Коммерсантъ08:42

Роскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter

ТАСС09:28

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

РИА Новости07:18

Роскомнадзор возбудил дела в отношении Facebook и Twitter, штраф может составить 6 млн руб

Агентство Москва07:23

Роскомнадзор хочет оштрафовать Facebook и Twitter на миллион рублей

Красная весна08:09

Роскомнадзор завёл дело на Twitter и Facebook

REGNUM07:28

Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Rambler News Service07:23
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Здоровье

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Общество

Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Известия 09:50
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 00:22
Общество

Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Газета.Ru вчера в 01:11
Здоровье

Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 07:50
Здоровье

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости вчера в 15:08
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Общество

Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля

Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
РБК 11:09
Общество

Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными

В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
РИА Новости 00:30
Общество

СК объявил Бориса Минца в международный розыск

Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
РБК вчера в 08:31
Общество

Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года

За два года (в 2018 г. опрос не проводился) индекс упал более чем в 2 раза с 50 п. п. в 2017 г. Счастливых в 2017 г. было больше половины (55%), несчастных – 11%.
Ведомости вчера в 15:55
Общество

Инвестиционный форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса

Экономический форум в Сочи, запланированный на 12–14 февраля, могут отменить из-за опасности распространения коронавируса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько сотрудников одной из госкомпаний и представителя одного из федеральных министерств.
Ведомости вчера в 09:56
Здоровье

Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша

Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
РБК 11:39
Общество

«Камаз» может скорректировать производственный план из-за коронавируса

Крупнейший в России производитель грузовиков – «Камаз» – может скорректировать свой производственный план в случае дальнейшего распространения коронавируса и введения ограничительных мер в рамках глобальной экономики.
Ведомости 09:56
Общество

Телеканал «Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру

Телеканал «Дождь» закроет прямой эфир для бесплатного просмотра на YouTube-канале и на официальном сайте из-за недостатка денежных средств.
Ведомости 13:24
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