Общество
RT на русскомРоскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
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Здоровье
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Общество
Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Общество
Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют
По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Здоровье
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Общество
Михаил Гуцериев стал свидетелем по делу о контрабанде дизеля
Дело о контрабанде топлива с Орского НПЗ, который входит в «ФортеИнвест», было возбуждено еще в ноябре, рассказал РБК Ибрагимов.
Общество
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными
В мягкой упаковке, особенно в объеме один литр, в большинстве случаев продается вино из самого дешевого импортного виноматериала.
Общество
СК объявил Бориса Минца в международный розыск
Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.
Общество
Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года
За два года (в 2018 г. опрос не проводился) индекс упал более чем в 2 раза с 50 п. п. в 2017 г. Счастливых в 2017 г. было больше половины (55%), несчастных – 11%.
Общество
Инвестиционный форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Экономический форум в Сочи, запланированный на 12–14 февраля, могут отменить из-за опасности распространения коронавируса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько сотрудников одной из госкомпаний и представителя одного из федеральных министерств.
Здоровье
Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша
Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
Общество
«Камаз» может скорректировать производственный план из-за коронавируса
Крупнейший в России производитель грузовиков – «Камаз» – может скорректировать свой производственный план в случае дальнейшего распространения коронавируса и введения ограничительных мер в рамках глобальной экономики.
Общество
Телеканал «Дождь» закроет бесплатный доступ к прямому эфиру
Телеканал «Дождь» закроет прямой эфир для бесплатного просмотра на YouTube-канале и на официальном сайте из-за недостатка денежных средств.