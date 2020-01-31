Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Общество Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Общество Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют По закону федеральные льготники, имеющие право на социальный набор от государства, могут получить его в денежной форме.

Здоровье ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

Общество СК объявил Бориса Минца в международный розыск Кроме бизнесмена в розыск объявили двух его сыновей — Александра и Дмитрия Минцев, которых также обвиняют в растрате.

Общество Индекс счастья россиян упал до минимума с 2013 года За два года (в 2018 г. опрос не проводился) индекс упал более чем в 2 раза с 50 п. п. в 2017 г. Счастливых в 2017 г. было больше половины (55%), несчастных – 11%.

Общество Инвестиционный форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса Экономический форум в Сочи, запланированный на 12–14 февраля, могут отменить из-за опасности распространения коронавируса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько сотрудников одной из госкомпаний и представителя одного из федеральных министерств.