Политика

Газета.RuГазета.RuРоскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook

Политическую рекламу в Google, Facebook и YouTube выявил Роскомнадзор (РКН) в Единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь РКН Вадим Ампелонский. По его словам, факты нарушений передадут в комиссию Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства в дела России.
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Василий Пискарев
Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, будут внимательно изучены комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.
— Василий Пискарев, российский политикРИА Новости 11:58
с чего всё началось
Роскомнадзор обвинил Google и Facebook в распространении политической рекламы в единый день голосования 8 сентября, говорится в сообщении
 на сайте регулятора.
Forbes10:59

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В Совфеде обсудят нарушение избирательного законодательства компаниями Google и Facebook

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