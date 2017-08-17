с чего всё началось

Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, будут внимательно изучены комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Политическую рекламу в Google, Facebook и YouTube выявил Роскомнадзор (РКН) в Единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь РКН Вадим Ампелонский. По его словам, факты нарушений передадут в комиссию Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства в дела России.

Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook

Автоспорт Гран-при Италии: Квят почти набрал очки, «Феррари» выиграла гонку Первая победа Шарля Леклера пришлась на печальный уик-энд в Спа, унесший жизнь Антуана Юбера, однако монегаск получил приятный бонус: он стал тем, кто принёс «Феррари» первую за девять лет победу в Гран-при Италии.

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Футбол «Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.

Происшествия РБК узнал о возбуждении уголовного дела против Алексея Ананьева Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

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Политика Чибис лидирует на выборах главы Мурманской области В Центризбиркоме России заявили, что после подсчета 0,17% протоколов врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис лидирует на выборах с 55,56%.

Шоу-бизнес Названа дата свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой Стала известна дата свадьбы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Знаменитости намерены вступить в брак в середине сентября.

Происшествия В центре Москвы задержали журналиста Илью Азара Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.

Политика ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Политика В Посольстве РФ раскритиковали деятельность британских СМИ Российские дипломаты назвали публикацию очередным примером ангажированности и некомпетентности британских СМИ.

Политика Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.

Экономика Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье 7 сентября Хабиб Нурмухамедов защитил чемпионский пояс UFC в поединке с американцем Дастином Порье.

Политика Биатлонист Шипулин вышел в лидеры на довыборах в Госдуму Бывший российский биатлонист, кандидат от «Единой России» Антон Шипулин лидирует на довыборах в Госдуму в Свердловской области.

Политика Гутерреш поприветствовал обмен между Россией и Украиной Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Общество Голунов стал лауреатом журналистской премии «Камертон» Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов стал лауреатом премии "Камертон", сообщил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

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Кино «Джокеру» достался главный приз Венецианского кинофестиваля Триллер Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом стал главным призёром 76-го Венецианского кинофестиваля.