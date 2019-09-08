с чего всё началось

В заявлении было отмечено, что если на ресурсах, которые управляются данными компаниями, появится политическая реклама, то Россия это расценит как иностранное вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам. И что сделал Google?! Наплевал на предупреждение Роскомнадзора.

«В ходе мониторинга средств массовой коммуникации в единый день голосования установлены факты распространения в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube политической рекламы», — заявили в Роскомнадзоре.

Роскомнадзор выявил политрекламу в Google и Facebook в ходе выборов

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