с чего всё началось

Данные о вмешательстве в выборы в России со стороны зарубежных компаний Google и Facebook, собранные Центризбиркомом и Роскомнадзором, будут внимательно изучены комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Политическую рекламу в Google, Facebook и YouTube выявил Роскомнадзор (РКН) в Единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь РКН Вадим Ампелонский. По его словам, факты нарушений передадут в комиссию Государственной думы по расследованию иностранного вмешательства в дела России.

Роскомнадзор выявил политическую рекламу в Google и Facebook

Политика Путин и Макрон обсудили судьбу Украины Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Политика Путин уволил помощника главы Следственного комитета Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".

Политика Экзитполы показали победу Беглова на выборах губернатора Петербурга Александр Беглов, занимающий должность врио главы Санкт-Петербурга, побеждает на выборах губернатора, свидетельствуют данные экзитполов ВЦИОМа, опубликованные в Telegram-канале центра.

Политика Памфилова заподозрила «Голос» в фиксировании старых нарушений Ассоциация «Голос», которая ставит своей целью защиту прав избирателей, выявила около 30 жалоб о нарушениях, имевших место в прошлом.

Экономика Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.

Происшествия На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.

Происшествия В Москве полиция задержала пенсионерку за поджог квартиры "Сотрудники полиции задержали пенсионерку 1958 года, которая 6 сентября, находясь в квартире по адресу: Каширское шоссе, 50, после совместного распития спиртных напитков со своими друзьями поссорилась с ними и, дождавшись, пока они уснут, совершила поджог одеял в двух комнатах, а затем скрылась", - сообщили в ведомстве.

Политика Луценко: Цемах отказался от сделки со следствием по делу МН17 Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Владимир Цемах, которого в Нидерландах считают свидетелем по делу о крушении в 2014 году самолёта, выполнявшего рейс МН17, отказался от сделки со следствием.

Футбол Венгер: в 2003 году «Арсенал» контактировал с Месси Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о несостоявшемся переходе форварда «Барселоны» Лионеля Месси в лондонский клуб в 2003 году.

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Политика СПЧ не выявил значительных нарушений на региональных выборах в РФ Interfax-Russia.ru - Мониторинговая группа по выборам президентского Совета по правам человека (СПЧ) не выявила значительных нарушений на выборах в регионах РФ, проходивших в Единый день голосования в воскресенье.

Политика Вслед за Сенцовым на Украину вернутся террористы-исламисты Напомним, вчерашний обмен действительно вызвал много вопросов у российской общественности, указывавшей на то, что Москва фактически отдала Киеву всех интересовавших его людей в то время, как немало граждан России остаются в украинских тюрьмах.

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Общество Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской Сегодня, 8 сентября, в Большом зале московской Консерватории прошло вручение национальной премии «Камертон», учрежденной Союзом журналистов России в память о погибшей в 2006 году журналистке «Новой газеты» Анне Политковской.

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Политика Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.

Происшествия Не менее 14 человек пострадали из-за взрыва на празднике в Германии Не менее 14 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего на народном празднике Backesfest в немецком городе Фройденберг.