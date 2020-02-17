Общество

Газета.RuГазета.RuРоскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что ресурсы вошли в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
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Роскомнадзор начал блокировать продающие базы данных россиян ресурсы

Известия03:30

Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам с базами данных россиян

РИА Новости03:09

Роскомнадзор начал блокировать форумы, на которых продаются базы данных россиян

ТАСС02:37

Роскомнадзор заблокировал два сайта с базами персональных данных россиян

РБК02:55

Роскомнадзор заблокировал два ресурса в сети из-за баз данных россиян

RT на русском02:50

Роскомнадзор заблокировал форумы с персональными данными россиян

Rambler News Service02:45

Роскомнадзор заблокировал два форума за публикацию баз данных россиян

Коммерсантъ02:59
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Общество

Митрополит Иларион извинился за слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости 04:01
Общество

В Волгограде отправили в отставку вице-губернатора

С 2004 по 2007 год Беков был замглавы Волгограда, затем руководил Ассоциацией коммерческих банков региона.
КП - Волгоград 01:41
Происшествия

Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
РИА Новости 03:26
Политика

В Кремле заявили об отсутствии российских войск в Ливии

«Нет, Владимир Путин — главнокомандующий Вооружёнными силами Российской Федерации — не отправлял войска в Ливию, никаких приказов на этот счёт не отдавал», — сказал представитель Кремля.
RT на русском 04:52
Общество

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Общество

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Вести.Ru 04:52
Общество

Волгоградская служба доставки извинилась за коллаж с «Родиной-матерью»

"Приносим искренние извинения за размещение некорректного коллажа в Instagram, анонсирующего работу сервиса Сбермаркет в Волгограде", - сообщили агентству РИА "Новости" в пресс-службе "Сбермаркет".
Новые Известия 05:07
Происшествия

В Крыму задержали боевика украинского нацбатальона

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму мужчину, который подозревается в участии в украинском националистическом «батальоне им. Н. Челебиджихана» (организован так называемым меджлисом, организацией, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM 02:05
Интернет

Вот почему для iPad до сих пор нет официального приложения Instagram

В своё время компания объясняла отсутствие клиента для iPad тем, что социальная сеть ориентирована на загрузку фотографий, сделанных на ваш смартфон, а с iPad якобы почти никто не снимает.
iXBT.com 04:21
Общество

У замначальника ГИБДД Воронежа изымают 22 квартиры

Исковое заявление об изъятии 22 квартир на общую сумму 50 миллионов рублей у заместителя начальника ГИБДД по Воронежской области предъявил прокурор области 14 февраля, сообщает официальный сайт областной прокуратуры.
Красная весна 14 февраля в 13:36
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве в подмосковном общежитии

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства женщины на глазах у ребенка в общежитии в поселке Селятино.
ТАСС 04:13
Политика

В МИД Норвегии ответили отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Как передает норвежский портал High North News со ссылкой на слова замглавы МИДа Аудуна Халворсена, в Осло отказались от предложений консультаций по вопросу жизни на Шпицбергене, инициированных главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Piter.tv 15 февраля в 12:56
Авто

Компания Kia представила новый кроссовер Sorento

Южнокорейская компания Kia представила новый кроссовер Sorento, который отличается новым дизайнерским решением.
REGNUM 02:40
Кино

Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети

Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Народные новости 15 февраля в 03:32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала, что сделала со своим лицом

Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
Свободная Пресса вчера в 22:30
Происшествия

Филиппины депортируют обвиняемую в мошенничестве россиянку

Бюро иммиграции Филиппин приняло решение о депортации гражданки РФ Юлии Уба, разыскиваемой на родине за мошенничество в крупном размере, сообщает местная газета Manila Bulletin со ссылкой на инспектора Бюро.
РИА Новости 03:13
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Общество

Гидрометцентр предупредил о возвращении морозов в марте

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что на всей территории европейской России в первый месяц весны температура воздуха будет в пределах климатической нормы.
REGNUM 00:32
Политика

В Раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Известия 05:24
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Экономика

ПФР изменит правила получения пенсии на банковские карты

Если замена не будет произведена до 1 июля, то пенсия будет возвращена в ПФР, а получить выплату станет сложнее из-за необходимости посетить дополнительные инстанции.
Дни24 02:10
Политика

В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что Россия направила «шквал критики» в адрес Белоруссии в связи с разногласиями по нефтяному вопросу.
REGNUM 04:45
Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
Российская газета вчера в 11:49
Армия и оружие

Украину уличили в экспорте военной продукции в Россию

В августе 2014 года Украина установила запрет на экспорт в Россию товаров военного и двойного назначения.
Lenta.ru 03:59
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада

"Президент Трамп выразил желание Соединенных Штатов положить конец поддержке Россией зверств режима [президента Сирии Башара] Асада и выступил за политическое урегулирование сирийского конфликта", - говорится в релизе Белого дома.
Газета.Ru 01:46
Футбол

«Зенит» обыграл «Аланию» в контрольном матче

"Зенит" обыграл "Аланию" в контрольном матче в рамках сбора в Турции. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу петербургского клуба.
Газета.Ru 05:05
Общество

Несколько книжных магазинов в России устроили забастовку в поддержку фигурантов дела «Сети»

Несколько российских книжных магазинов проводят акцию солидарности с фигурантами дела «Сети» (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил книжный магазин «Пиотровский».
Коммерсантъ 04:40
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Музыка

Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом

Что происходит вчера в 01:58
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