Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что ресурсы вошли в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

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