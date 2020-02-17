Общество
Газета.RuРоскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян
Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что ресурсы вошли в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
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Общество
Протоиерей Смирнов сравнил женщин с автомобилями
Протоиерей Димитрий Смирнов в эфире телеканала «Россия 1» сравнил женщин с автомобилями.
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
Общество
В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку
Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Биатлон
Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии
Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
Гаджеты
Названы самые производительные недорогие смартфоны 2020 года
Названы наиболее производительные смартфоны бюджетного сегмента начала 2020 года.
Происшествия
Табун лошадей провалился под лед в Башкирии
Провалившийся под лед табун лошадей спасли в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает ГТРК «Башкортостан».
Политика
Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
Общество
Кабмин утвердил виды угроз устойчивой и безопасной работе Рунета
Правительство России утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования и виды угроз устойчивой, целостной и безопасной работы Рунета.
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Наука
Раскрыта атомная структура оболочки коронавируса
Молекулярные биологи из США получили первые трехмерные фото белков оболочки коронавируса 2019-nCoV, вызвавшего вспышку пневмонии в Китае.
Авто
Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе сократился на 16,5%
Напомним, экспорт легковых автомобилей в России в 2019 году в штуках увеличился на 16,7%, до 109,4 тыс. машин, в деньгах — на 23,6%, до $1,6 млрд.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Шоу-бизнес
Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной
Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Здоровье
При диабете сладости заменят фрукты и овощи
Московский врач-эндокринолог Оксана Миронова назвала, что может заменить потребления сахара в организме человека — сообщает aif.ru.
Политика
Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
Футбол
«Зенит» представил стартовый состав на игру с «Кайратом»
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Авто
Kia показала новый Sorento на официальных фото
Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Происшествия
Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку
Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Армия и оружие
В НАТО не окажут военной поддержки Турции в Идлибе
В НАТО отказались помогать Турции в случае продолжения ее военной операции на севере Сирии.
Здоровье
В Архангельской области введен карантин по гриппу и ОРВИ
Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Архангельской области полностью закрыты две детские дошкольные организации, закрыто 27 классов в 12 школах, восемь групп в восьми детских садах.
Наука
Коронавирус оказался особо опасным для онкобольных
Коронавирус нового типа представляет особую опасность для людей с онкологическими заболеваниями, пришли к выводу ученые в Китае.
Происшествия
В московском банке нашли радиоактивные деньги
В одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.