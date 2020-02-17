Общество

Газета.RuГазета.RuРоскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Роскомнадзор заблокировал сайты phreaker.pro и dublikat.eu, которые продавали персональные данные россиян. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что ресурсы вошли в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Роскомнадзор заблокировал два сайта с базами персональных данных россиян

РБК02:55

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Газета.Ru03:29

Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам с базами данных россиян

РИА Новости03:09

Роскомнадзор заблокировал два форума за публикацию баз данных россиян

Коммерсантъ02:59

Роскомнадзор начал блокировать продающие базы данных россиян ресурсы

Известия03:30

Роскомнадзор заблокировал форумы с персональными данными россиян

Rambler News Service02:45

Роскомнадзор начал блокировать форумы, на которых продаются базы данных россиян

ТАСС02:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 10:10, Ашберн
Общество

Протоиерей Смирнов сравнил женщин с автомобилями

Протоиерей Димитрий Смирнов в эфире телеканала «Россия 1» сравнил женщин с автомобилями.
iReactor 07:52
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

ПФР предупреждает: россияне, не успевшие заменить карту в срок, после 1 июля не смогут получить пенсию.
ГТРК Чувашия 09:20
Общество

В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку

Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 04:40
Биатлон

Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии

Норвежец Кристиансен получал угрозы из России, но уважает Логинова Ветле Кристиансен рассказал о том, что однажды решил надеть футболку с изображением Владимира Путина и получил множество угроз из России.
Pravda.Ru 07:25
Гаджеты

Названы самые производительные недорогие смартфоны 2020 года

Названы наиболее производительные смартфоны бюджетного сегмента начала 2020 года.
Актуальные Новости 04:26
Происшествия

Напавший на московский храм мужчина объяснил свой поступок

Известия 07:03
Игры

В сети опубликовали сравнение консолей Xbox Series X и PlayStation 5

Ferra 08:02
Происшествия

Табун лошадей провалился под лед в Башкирии

Провалившийся под лед табун лошадей спасли в Башкирии. Об этом 17 февраля сообщает ГТРК «Башкортостан».
REGNUM 06:52
Политика

Песков: Россия продолжит диалог с Белоруссией по энергоносителям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей.
RT на русском 04:36
Общество

Кабмин утвердил виды угроз устойчивой и безопасной работе Рунета

Правительство России утвердило правила централизованного управления сетью связи общего пользования и виды угроз устойчивой, целостной и безопасной работы Рунета.
Парламентская газета 05:52
Происшествия

Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

Интерфакс 08:14
Футбол

«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»

Газета.Ru 09:22
Наука

Раскрыта атомная структура оболочки коронавируса

Молекулярные биологи из США получили первые трехмерные фото белков оболочки коронавируса 2019-nCoV, вызвавшего вспышку пневмонии в Китае.
Взгляд.ру 05:59
Авто

Выпуск легковых автомобилей в РФ в январе сократился на 16,5%

Напомним, экспорт легковых автомобилей в России в 2019 году в штуках увеличился на 16,7%, до 109,4 тыс. машин, в деньгах — на 23,6%, до $1,6 млрд.
Коммерсантъ 09:44
Происшествия

Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
РИА Новости 03:26
Шоу-бизнес

Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной

Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
RuNews24.ru 05:13
Энергетика

Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд

Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
RT на русском 09:44
Здоровье

При диабете сладости заменят фрукты и овощи

Московский врач-эндокринолог Оксана Миронова назвала, что может заменить потребления сахара в организме человека — сообщает aif.ru.
SMINEWS в Подольске вчера в 05:15
Политика

Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
RT на русском 07:16
Происшествия

«Аэрофлот» опроверг данные, что самолет чуть не задел дома в Лобне

РИА Новости 08:03
Футбол

«Зенит» представил стартовый состав на игру с «Кайратом»

Телеканал Санкт-Петербург 08:28
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Авто

Kia показала новый Sorento на официальных фото

Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Российская газета 01:01
Политика

В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР

Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
REGNUM 04:51
Происшествия

Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Интерфакс 07:10
Армия и оружие

В НАТО не окажут военной поддержки Турции в Идлибе

В НАТО отказались помогать Турции в случае продолжения ее военной операции на севере Сирии.
Мой Брянск 09:47
Здоровье

В Архангельской области введен карантин по гриппу и ОРВИ

Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Архангельской области полностью закрыты две детские дошкольные организации, закрыто 27 классов в 12 школах, восемь групп в восьми детских садах.
REGNUM 08:10
Наука

Коронавирус оказался особо опасным для онкобольных

Коронавирус нового типа представляет особую опасность для людей с онкологическими заболеваниями, пришли к выводу ученые в Китае.
Росбалт 07:33
Происшествия

В московском банке нашли радиоактивные деньги

В одном из московских банков нашли радиоактивные купюры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Lenta.ru 08:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное