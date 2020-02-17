Общество
РИАМОРоскомнадзор заблокировал два сайта, продававшие личные данные россиян
Заблокированы сайты phreaker.pro и dublikat.eu. «На страницах обоих источников не было информации о согласии со стороны пользователей на обработку данных», — отмечается в сообщении.
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Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Общество
Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о женщинах в гражданском браке
Протоиерей Димитрий Смирнов сообщил РБК, что специально использовал слово «проститутка» в отношении женщин, чтобы обратить на это внимание общественности и защитить их от неподобающего отношения.
Футбол
Зидан жёстко получил ногой в лицо от футболиста «Сельты»
Во втором тайме матча защитник "Сельты" Джозеф Айду, находясь у боковой линии, потерял равновесие и случайно сбил главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.
Кино
Тайка Вайтити и Джуд Лоу снимут сатирический сериал о Голливуде
Новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити и британец Джуд Лоу объединили силы для создания мини-сериала.
Происшествия
В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны
В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче
Общество
В Москве вновь расширилась зона платной парковки
Еще на 90 улицах в центре города с сегодняшнего дня начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 рублей в час.
Здоровье
Белоруссия ограничила ввоз свинины из Самарской области из-за АЧС
Белоруссия временно ограничила ввоз свинины из Самарской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщается в понедельник на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода республики.
Экономика
Государство покупает государственный Сбербанк за госденьги
Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка.
Футбол
Ребров: у меня идёт понимание — в России что-то не так. Люди становятся злее
Люди становятся злее, агрессивнее — это видно. У меня идёт понимание — что-то не так в стране.
Политика
В Кремле не согласились с мнением судьи КС о «незаконности» СССР
Кремль исходит из положения, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей Советского Союза, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение судьи Конституционного суда Константина Арановского пересмотреть этот статус.
Культура
На ТВ начинается показ сериала «Домашний арест»
Музыка
Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Биатлон
Опубликованы стартовые номера биатлонисток на индивидуальную гонку ЧМ
Международный союз биатлонистов (IBU) на своем сайте опубликовал стартовые номера российских биатлонисток, которые примут участие в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).
Гаджеты
Представлены флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro
Общество
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Музыка
Билли Айлиш оправдалась за плохое выступление на «Оскаре»
Шоу-бизнес
Вдовин высказался о долге в 3 млн долларов перед Волочковой
Бизнесмен Игорь Вдовин высказался о возможном долге в три миллиона долларов перед своей бывшей супругой — балериной Анастасией Волочковой.
Шоу-бизнес
Американский бойфренд Муса публично признался в любви дочери Урганта
"Сладкая любовь и головная боль", - написал Муса в Instagram, опубликовав фото и видео с Эрикой.
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают горные лыжи
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали свои силы на горных лыжах.
Хоккей
«Трактор» дома проиграл «Северстали»
Футбол
«Авангард» нацелился на вратаря «Анжи», начинавшего карьеру в «Локомотиве»
Богатырев выступал за молодежку «Локомотива», в «Анжи» он перешел в 2017 году.
Экономика
Украина заявила о «проедании» промышленности
Экономика Украины нуждается в инвестициях в миллиарды долларов, а остатки промышленности с 90-х годов «проели».
Гаджеты
Концепт смартфона с выдвижным экраном появился в Сети
Вместо набирающих популярность складных устройств производитель нашёл другое решение — выдвижной дисплей.