Общество

РИАМОРИАМОРоскомнадзор заблокировал два сайта, продававшие личные данные россиян

Заблокированы сайты phreaker.pro и dublikat.eu. «На страницах обоих источников не было информации о согласии со стороны пользователей на обработку данных», — отмечается в сообщении.
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Роскомнадзор начал блокировать продающие базы данных россиян ресурсы

Известия03:30

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Газета.Ru03:29

Роскомнадзор начал блокировать форумы, на которых продаются базы данных россиян

ТАСС02:37

Роскомнадзор заблокировал два форума за публикацию баз данных россиян

Коммерсантъ02:59

Роскомнадзор заблокировал два сайта с базами персональных данных россиян

РБК02:55

Роскомнадзор заблокировал форумы с персональными данными россиян

Rambler News Service02:45

Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам с базами данных россиян

РИА Новости03:09
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Кино

Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети

Народные новости 15 февраля в 03:32
Общество

Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о женщинах в гражданском браке

Протоиерей Димитрий Смирнов сообщил РБК, что специально использовал слово «проститутка» в отношении женщин, чтобы обратить на это внимание общественности и защитить их от неподобающего отношения.
РБК вчера в 08:22
Футбол

Зидан жёстко получил ногой в лицо от футболиста «Сельты»

Во втором тайме матча защитник "Сельты" Джозеф Айду, находясь у боковой линии, потерял равновесие и случайно сбил главного тренера "Реала" Зинедина Зидана.
Life.ru 04:15
Кино

Тайка Вайтити и Джуд Лоу снимут сатирический сериал о Голливуде

Новозеландский актёр и режиссёр Тайка Вайтити и британец Джуд Лоу объединили силы для создания мини-сериала.
News.ru 03:29
Происшествия

В Екатеринбурге за взятку задержали главу особой экономической зоны

В Екатеринбурге за получение взятки задержали генерального директора ОЭЗ «Титановая долина» Артемия Кызласова.
РБК 10:38
Футбол

Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче

RT на русском 10:59
Общество

В Москве вновь расширилась зона платной парковки

Еще на 90 улицах в центре города с сегодняшнего дня начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф — 380 рублей в час.
Эхо Москвы вчера в 21:05
Здоровье

Белоруссия ограничила ввоз свинины из Самарской области из-за АЧС

Белоруссия временно ограничила ввоз свинины из Самарской области России из-за африканской чумы свиней (АЧС), сообщается в понедельник на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода республики.
РИА Новости 11:06
Экономика

Государство покупает государственный Сбербанк за госденьги

Минфин и Центробанк разработали законопроект о выходе Банка России из капитала Сбербанка. Сейчас ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция банка.
Наша версия 00:09
Футбол

Ребров: у меня идёт понимание — в России что-то не так. Люди становятся злее

Люди становятся злее, агрессивнее — это видно. У меня идёт понимание — что-то не так в стране.
Чемпионат 11:23
Политика

В Кремле не согласились с мнением судьи КС о «незаконности» СССР

Кремль исходит из положения, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей Советского Союза, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение судьи Конституционного суда Константина Арановского пересмотреть этот статус.
Газета.Ru 07:17
Культура

На ТВ начинается показ сериала «Домашний арест»

RT на русском 09:35
Музыка

Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет

ToDay News Ufa 15 февраля в 07:51
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Биатлон

Опубликованы стартовые номера биатлонисток на индивидуальную гонку ЧМ

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем сайте опубликовал стартовые номера российских биатлонисток, которые примут участие в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия).
РИА Новости 11:35
Гаджеты

Представлены флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro

МонаВиста вчера в 01:22
Происшествия

«Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице

Lenta.ru 11:11
Общество

Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку

Российская газета 08:51
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

РБК 05:48
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Кино

Казанцы смогут сняться в фильме Бекмамбетова про летчика Девятаева

ProKazan.ru 10:13
Музыка

Билли Айлиш оправдалась за плохое выступление на «Оскаре»

Uznayvse.ru 07:42
Шоу-бизнес

Вдовин высказался о долге в 3 млн долларов перед Волочковой

Бизнесмен Игорь Вдовин высказался о возможном долге в три миллиона долларов перед своей бывшей супругой — балериной Анастасией Волочковой.
ФАН 00:47
Шоу-бизнес

Американский бойфренд Муса публично признался в любви дочери Урганта

"Сладкая любовь и головная боль", - написал Муса в Instagram, опубликовав фото и видео с Эрикой.
ТВ Центр 04:06
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Известия 05:24
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают горные лыжи

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали свои силы на горных лыжах.
Актуальные Новости вчера в 10:28
Хоккей

«Трактор» дома проиграл «Северстали»

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Футбол

«Авангард» нацелился на вратаря «Анжи», начинавшего карьеру в «Локомотиве»

Богатырев выступал за молодежку «Локомотива», в «Анжи» он перешел в 2017 году.
Матч ТВ 11:27
Экономика

Украина заявила о «проедании» промышленности

Экономика Украины нуждается в инвестициях в миллиарды долларов, а остатки промышленности с 90-х годов «проели».
Lenta.ru 10:31
Гаджеты

Концепт смартфона с выдвижным экраном появился в Сети

Вместо набирающих популярность складных устройств производитель нашёл другое решение — выдвижной дисплей.
News.ru 07:56
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