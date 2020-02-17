Решением суда указанные форумы должны быть заблокированы. В настоящее время операторы преступили к ограничению доступа к данным ресурсам на территории РФ. Какие именно сведения распространяли сайты и данные скольких россиян попали в распространяемые базы, в Роскомнадзоре не уточнили.

Общество В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.

Политика ОАЭ становятся опорой российской политики в Сирии Очередным поводом рассуждать об усилении аравийского влияния в Сирии стала встреча, которую провели представители дипломатической миссии ОАЭ в Дамаске и губернатор сельской местности сирийской столицы Алаа Ибрагим.

Общество Большой театр ответил на претензии Волочковой по поводу пенсии Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что в Большом театре ей не отдают трудовую книжку, поэтому она не может оформить пенсию.

Политика В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.

Происшествия Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Шоу-бизнес Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков 31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.

Наука Метод хроматографии поможет пермским ученым в создании более безопасных лекарств без побочных эффектов В химии хиральностью называют свойство молекулы не совмещаться в пространстве со своим зеркальным отражением Проект ученых Пермского Политеха направлен на разработку методики, с помощью которой можно будет разделить эти две химические формы и «положить» в лекарство только нужный и полезный компонент.

Политика В Конституцию внесут поправку о молодежной политике Ранее председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина на встрече президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по изменению конституции обратила внимание на то, что в действующей конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике.

Происшествия У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Общество Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.

Политика Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.

Политика Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.

Политика В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.

Политика В России могут отменить призыв в армию Россия может перейти на полное оснащение армии контрактниками, однако для этого все равно необходим резерв из солдат срочной службы.

Происшествия Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.

Финансы Курс доллара снизился до 63,46 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,75 копеек и составил 63,455 рубля.