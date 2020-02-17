Общество

VSE42.RUVSE42.RUРоскомнадзор заблокировал два сайта с базами личных данных россиян

Решением суда указанные форумы должны быть заблокированы. В настоящее время операторы преступили к ограничению доступа к данным ресурсам на территории РФ. Какие именно сведения распространяли сайты и данные скольких россиян попали в распространяемые базы, в Роскомнадзоре не уточнили.
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Роскомнадзор начал блокировать продающие базы данных россиян ресурсы

Известия03:30

Роскомнадзор начал блокировать форумы, на которых продаются базы данных россиян

ТАСС02:37

Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам с базами данных россиян

РИА Новости03:09

Роскомнадзор заблокировал два форума за публикацию баз данных россиян

Коммерсантъ02:59

Роскомнадзор заблокировал два сайта с базами персональных данных россиян

РБК02:55

Роскомнадзор заблокировал форумы с персональными данными россиян

Rambler News Service02:45

Роскомнадзор заблокировал два интернет-ресурса с базами данных россиян

Газета.Ru03:29
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Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Футбол

Совет директоров «Зенита» одобрил переход Кокорина в «Сочи»

Совет директоров футбольного клуба "Зенит" одобрил переход нападающего клуба Александра Кокорина в "Сочи".
Российская газета 08:27
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

REGNUM вчера в 19:59
Политика

ОАЭ становятся опорой российской политики в Сирии

Очередным поводом рассуждать об усилении аравийского влияния в Сирии стала встреча, которую провели представители дипломатической миссии ОАЭ в Дамаске и губернатор сельской местности сирийской столицы Алаа Ибрагим.
News.ru 07:44
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой по поводу пенсии

Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что в Большом театре ей не отдают трудовую книжку, поэтому она не может оформить пенсию.
Вести.Ru 07:34
Политика

В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР

Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.
BFM.ru 04:53
Происшествия

Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке

Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 08:14
Шоу-бизнес

Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков

31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Московский Комсомолец вчера в 02:48
Наука

Метод хроматографии поможет пермским ученым в создании более безопасных лекарств без побочных эффектов

В химии хиральностью называют свойство молекулы не совмещаться в пространстве со своим зеркальным отражением Проект ученых Пермского Политеха направлен на разработку методики, с помощью которой можно будет разделить эти две химические формы и «положить» в лекарство только нужный и полезный компонент.
Naked Science 06:11
Происшествия

Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео

Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
РИА Новости 03:26
Политика

В Конституцию внесут поправку о молодежной политике

Ранее председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина на встрече президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по изменению конституции обратила внимание на то, что в действующей конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике.
РИА Новости 07:40
Происшествия

У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс 04:59
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Политика

МИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США

МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
ТАСС 05:49
Футбол

«Торпедо» расторгло контракт с Романом Шишкиным

Стороны расторгли действующий контракт по обоюдному согласию.
РИА Новости 07:06
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
РБК вчера в 19:54
Кино

Умер грузинский режиссер Георгий Шенгелая

Piter.tv 06:02
Гаджеты

Samsung Galaxy Z Flip треснул от одного сгибания у покупателя в Англии

Известия 08:36
Происшествия

Российские школьницы задержали пристававшего к их сверстнице педофила

В Москве школьницы задержали педофила, пристававшего к их сверстнице в троллейбусе.
Lenta.ru 06:52
Армия и оружие

Американский самолет пытался приблизиться к военной базе РФ в Сирии

Pravda.Ru 07:56
Единоборства

Джон Джонс отреагировал на победу Яна Блаховича

FightTime.ru вчера в 01:05
Политика

Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы

Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.
Lenta.ru 06:56
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Известия 05:24
Политика

В России могут отменить призыв в армию

Россия может перейти на полное оснащение армии контрактниками, однако для этого все равно необходим резерв из солдат срочной службы.
Pravda.Ru 04:25
Авто

Kia показала новый Sorento на официальных фото

Корейский автопроизводитель опубликовал официальные фото экстерьера и салона четвёртого поколения Kia Sorento.
Российская газета 01:01
Кино

В Китае отменили премьеру нового фильма про Бонда из-за коронавируса

На апрель в китайской столице была запланирована премьера нового фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде.
Pravda.Ru 07:44
Политика

Шойгу прибыл с рабочим визитом в Белград

РИА Новости 06:07
Происшествия

Убивший семью в Калининграде оставил предсмертную записку

Предсмертную записку нашли при обыске в доме жителя Калининграда, устроившего стрельбу у рынка 15 февраля, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления СК РФ.
Интерфакс 07:10
Финансы

Курс доллара снизился до 63,46 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10,75 копеек и составил 63,455 рубля.
ТАСС 02:22
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
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