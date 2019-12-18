Общество
ТАССРоскомнадзор заблокировал lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.
Читать в источнике
Оценить116
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7106 источников, обновлено в 10:33, Ашберн
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
Армия и оружие
В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны
На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.
Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Происшествия
Парень умер от падения на катке на Красной площади
Футбол
Коутиньо вынужден одевать детскую форму в домашних матчах «Баварии»
Футболист «Барселоны», выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию» Фелиппе Коутиньо, проводит домашние матчи в детской форме.
Здоровье
В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу
О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
Экономика
В 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%
Стоимость новых автомобилей в России за пять лет выросла в 1,5 раза. Причем подорожали как отечественные, так и импортные машины.
Происшествия
Появилась криминальная версия смерти актера Дмитрия Марьянова
Озвучена новая, криминальная версия смерти популярного актера Дмитрия Марьянова, пишет "КП.ру" сегодня, 18 декабря.
Политика
Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Кино
Фильмы Тарантино и Скорсезе возглавили топ 2019 года
Происшествия
СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Кино
От «Звездных войн 9» ждут старт в 450 миллионов долларов
Столь мощный старт не оставляет сомнений в том, что фильм преодолеет отметку в один миллиард долларов кассовых сборов и станет седьмым проектом выходившим под брендом Walt Disney, которому удалось это сделать в 2019 году.В картине снимались Оскар Айзек, Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Люпита Нионго, Адам Драйвер, Донал Глисон, Кери Расселл, Кэрри Фишер, Келли Мари Трэн и другие актеры.
Культура
Александр Петров назван самым популярным российским артистом года
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Общество
В Петербурге из-за угрозы наводнения приготовились закрыть дамбу
В ночь на четверг в Северной столице может начаться нагонное наводнение.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Наука
Патент недели: новый способ бурения скважин
Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Общество
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Политика
Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
Общество
40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово
Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны.
Автоспорт
Команда Квята «Альфа Таури» представит новый болид 14 февраля
Ранее с датой презентации машин на сезон-2020 определилась только Феррари. Новые болиды Скудерии представят публике 11 февраля.
Армия и оружие
Спецназ России вооружат бесшумным автоматом
На вооружении спецназа России появятся новейшие бесшумные автоматы.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Общество
МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Здоровье
Минздрав: перенесшие инфаркт и инсульт получат лекарства бесплатно
Россияне, которые перенесли острые сосудистые нарушения, например инфаркт миокарда и инсульт, смогут получить бесплатные лекарства.
Общество
В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском
Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
Армия и оружие
Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали «Купол»
Общество
«Яндекс» назвал самые популярные события 2019 года
Самым популярным событием стали выборы на Украине, на втором месте расположился пожар в соборе Парижской Богоматери, тройку замыкают митинги и протестное голосование в Москве.