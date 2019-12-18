Общество

ТАССТАССРоскомнадзор заблокировал lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.
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Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

RT на русском10:24

В России заблокировали торрент-портал Lostfilm по требованию Warner Bros

РБК09:48

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Газета.Ru09:22

Роскомнадзор заблокировал сервис LostFilm

Известия09:35

Роскомнадзор заблокировал LostFilm по жалобе Warner Brothers

Интерфакс09:05

Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv

ТАСС08:58

Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm

Коммерсантъ08:46
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Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
REGNUM 06:47
Армия и оружие

В Генштабе РФ оценили вероятность начала крупномасштабной войны

На брифинге для иностранных военных атташе представитель Норвегии поинтересовался у Герасимова, возможно ли начало большой войны в перспективе до 2050 года.
ФАН вчера в 18:03
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Происшествия

Парень умер от падения на катке на Красной площади

Комсомольская правда 07:24
Футбол

Коутиньо вынужден одевать детскую форму в домашних матчах «Баварии»

Футболист «Барселоны», выступающий на правах аренды за мюнхенскую «Баварию» Фелиппе Коутиньо, проводит домашние матчи в детской форме.
ГЛАС.RU 08:03
Здоровье

В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
РБК 09:43
Экономика

В 2020 году новые легковые машины подорожают на 7-10%

Стоимость новых автомобилей в России за пять лет выросла в 1,5 раза. Причем подорожали как отечественные, так и импортные машины.
Газета.Ru 09:54
Происшествия

Появилась криминальная версия смерти актера Дмитрия Марьянова

Озвучена новая, криминальная версия смерти популярного актера Дмитрия Марьянова, пишет "КП.ру" сегодня, 18 декабря.
Ревизор.ру 07:32
Политика

Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 08:03
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru вчера в 05:56
Кино

Фильмы Тарантино и Скорсезе возглавили топ 2019 года

Газета.Ru 03:34
Происшествия

СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК по Тамбовской области.
РБК 09:59
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
Кино

От «Звездных войн 9» ждут старт в 450 миллионов долларов

Столь мощный старт не оставляет сомнений в том, что фильм преодолеет отметку в один миллиард долларов кассовых сборов и станет седьмым проектом выходившим под брендом Walt Disney, которому удалось это сделать в 2019 году.В картине снимались Оскар Айзек, Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Люпита Нионго, Адам Драйвер, Донал Глисон, Кери Расселл, Кэрри Фишер, Келли Мари Трэн и другие актеры.
Kinonews.ru вчера в 16:21
Культура

Александр Петров назван самым популярным российским артистом года

Культуромания 10:01
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения приготовились закрыть дамбу

В ночь на четверг в Северной столице может начаться нагонное наводнение.
Российская газета 03:47
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском 06:43
Наука

Патент недели: новый способ бурения скважин

Российские инженеры предложили окружить буровой механизм защитной трубой.
Популярная механика 08:17
Общество

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru 00:49
Политика

Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
REGNUM 08:17
Общество

40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово

Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны.
Вести.Ru 10:20
Автоспорт

Команда Квята «Альфа Таури» представит новый болид 14 февраля

Ранее с датой презентации машин на сезон-2020 определилась только Феррари. Новые болиды Скудерии представят публике 11 февраля.
Советский спорт 10:05
Армия и оружие

Спецназ России вооружат бесшумным автоматом

На вооружении спецназа России появятся новейшие бесшумные автоматы.
РЕН ТВ 15 декабря в 13:06
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru 05:01
Здоровье

Минздрав: перенесшие инфаркт и инсульт получат лекарства бесплатно

Россияне, которые перенесли острые сосудистые нарушения, например инфаркт миокарда и инсульт, смогут получить бесплатные лекарства.
RuNews24.ru вчера в 05:05
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Армия и оружие

Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали «Купол»

РИА Новости 04:10
Общество

«Яндекс» назвал самые популярные события 2019 года

Самым популярным событием стали выборы на Украине, на втором месте расположился пожар в соборе Парижской Богоматери, тройку замыкают митинги и протестное голосование в Москве.
Ruposters.ru 03:37
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