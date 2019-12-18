Общество
ТАССРоскомнадзор заблокировал lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros. Об этом корреспонденту ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ведомства.
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Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Футбол
«Сочи» расторг контракт с Кудряшовым
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил информацию о расторжении контракта с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.
Шоу-бизнес
Наташа Королева в образе Мальвины тоскует по 90-м
В канун смены десятилетий певица Наташа Королева затосковала по 90-м. 46-летняя певица решила примерить для фотосессии образ Мальвины.
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Авто
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Армия и оружие
Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали «Купол»
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров
Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
Политика
Советник президента Польши назвал смехотворными претензии к России по Крыму
Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Витольд Модзелевский в своей новой книге назвал американцев болванами, а претензии к России по поводу Крыма – смехотворными, пишет Gazeta Prawna.
Общество
В Греции найдены две гробницы бронзового века, выложенные золотом
Специалисты обнаружили сразу две гробницы, полностью выложенные золотом, а также содержащие разные драгоценности.
Политика
В Боливии прокуратура выдала ордер на арест Эво Моралеса
Прокуратура Боливии в среду, 18 декабря, выдала ордер на арест бывшего президента этой страны Эво Моралеса.
Происшествия
В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку
Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Гаджеты
Huawei P40 с новыми сервисами Huawei представят в марте 2020
Ричард Ю добавил, что смартфон получил набор новых приложений и сервисов Huawei Mobile Services, которые должны быть запущены одновременно с Huawei P40.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
Наука
Археологи восстановили облик девушки из каменного века по куску жвачки
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой
Общество
Росгвардия вдвое сократила сумму требований к оппозиции из-за митингов
Сумма требований, которую Росгвардия выставила оппозиционерам в связи с митингами в конце июля — августе в Москве, сократилась вдвое — с 4,9 млн руб. до 2,4 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде.
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
Гаджеты
Процессоры AMD Renoir для ноутбуков предложат интегрированную графику Vega 13
Что касается семейства мобильных гибридных процессоров AMD Renoir, то в него войдёт восемь моделей с уровнем TDP в 15 Вт и ещё шесть более мощных моделей с TDP в 45 Вт. Среди более мощных чипов будут присутствовать модели со встроенной графикой, включающей 8 или 9, 10 или 11 и 12 или 13 вычислительных блоков.
Космос
Человек будущего Рогозин пообещал Путину невозможное
Дмитрий Рогозин говорит: «Роскосмос» надеется в 2020 году начать формирование облика орбитальной группировки спутниковой системы «Сфера».
Религия
Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу
19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Футбол
ФК «Ростов» сыграет несколько матчей в Катаре
ФК «Ростов» в межсезонье РПЛ отправится в Катар, где сыграет несколько товарищеских матчей.
Гаджеты
Российская компания сделала телефон для военных
У INOI 244Z конструктивно не предусмотрены камера и диктофон, нет Bluetotth и возможности доступа интернет, что позволяет его использовать в армии России.
Политика
Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными
Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Армия и оружие
В Средиземном море начались совместные учения России и Сирии
Шоу-бизнес
Фото: семья Анастасии Заворотнюк показала своих преследователей
Фото людей с камерами, которые досаждают семье артистки, опубликованы в Instagram-аккаунте, созданном для поддержки Заворотнюк.