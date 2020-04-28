Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

Провайдеры заблокировали сайт, убедились «Ведомости». Ранее Генеральная прокуратура сочла недостоверной публикацию Vademecum об оплате медицинской помощи больными коронавирусной инфекцией. Роскомнадзор в исполнение предписания прокуратуры потребовал от редакции удалить публикацию.
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РКН заблокировал сайт ВАДЕМЕКУМ после указания снять статью о COVID

Эхо Москвывчера в 22:08

Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

Ведомостивчера в 15:48

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении

Lenta.ruвчера в 18:08

Роскомнадзор заблокировал Vademecum после указания снять статью о COVID

РБКвчера в 17:57

Сайт Vademecum заблокирован за статью об отказе лечить по ОМС госпитализированных не по «скорой»

Интерфаксвчера в 18:20

Vademecum сообщил о блокировке из-за статьи о платном лечении пациентов с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 14:22

Открытое письмо редакции Vademecum о недопустимости цензуры, прикрытой заботой об общественном благополучии

Vademecumвчера в 08:54
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Газета.Ru вчера в 20:43
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Общество

На Сахалине число заболевших COVID-19 достигло 23 человек

Еще один случай коронавирусной инфекции выявлен на Сахалине, общее число заболевших достигло 23, сообщил в среду губернатор Валерий Лимаренко.
РИА Новости 00:47
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Политика

Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан.
Национальная служба новостей вчера в 11:00
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Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс вчера в 01:39
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Политика

Чехия оценила необходимость выдворения из страны российского посла

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш оценил необходимость выдворения из страны российского посла. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:26
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Шоу-бизнес

Джиджи Хадид и Зейн Малик ждут ребенка

Хадид и Малик начали встречаться в 2015 году. Однако до сегодняшнего дня пара два раза расходилась и снова сходилась.
Газета.Ru вчера в 18:25
Происшествия

В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году

В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости вчера в 03:51
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Общество

Следом за президентом перед астраханцами выступил губернатор

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выступил с обращением после видеоконференции президента Владимира Путина, состоявшейся 28 апреля.
Астраханские новости 00:48
Общество

В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов

Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ вчера в 01:30
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Политика

Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая

Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно, заявил президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов 28 апреля.
ИА Республика вчера в 10:53
Происшествия

Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти

Известия 00:19
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Общество

Стало известно, как алтайские школьники будут учиться в мае

Учебный год в Республике Алтай из-за коронавируса закончится досрочно Каникулы у школьников с 1 по 8 классы начнутся с 1 мая По ее словам, дополнительно в мае запланированы военные сборы для десятиклассников.
АМИТЕЛ вчера в 23:35
Политика

Путин напомнил о падении Спарты из-за античеловеческих законов

Российский лидер отметил, что похожие античеловеческие законы преобладали в Древней Спарте и, в итоге, она прекратила свое существование как государство.
Известия вчера в 13:18
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Гаджеты

IPhone SE 2020 не умеет того, что может даже iPhone 6S

Одна из удобных возможностей, которой располагают все смартфоны Apple начиная с вышедшего без малого 5 лет назад iPhone 6S, оказалась отсутствующей у новейшего компактного айфона — iPhone SE стоимостью от 39 990 рублей.
Вести.Ru вчера в 02:52
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 29 новых случаев коронавируса

Двадцать девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 00:03
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Происшествия

Жители Иркутской области заподозрили чиновников в поджоге леса

В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса, передает Байкал 24.
Газета.Ru 00:29
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Игры

Epic Games Store снова раздает бесплатные игры

Vevby.ru 26 апреля в 18:44
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Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт вчера в 16:50
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Общество

Нефтяные танкеры у берегов Калифорнии застряли на неопределенный срок

Экспресс газета 00:30
Кино

Названы самые провальные фильмы 2019 года

Мойка78 вчера в 21:42
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Общество

Глава Роспотребнадзора отругала Новосибирск в докладе Путину

Выступая на совещании глав регионов в режиме видеоконференции перед президентом России Владимиром Путиным, Попова рассказала о двух регионах – Северной Осетии и Новосибирской области – где население пренебрегло противокоронавирусными мерами.
Atas.info вчера в 11:34
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Общество

В Приморье вводится масочный режим

С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ вчера в 22:57
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Транспорт

Москвичи начали получать штрафы с видеокамер за езду без пропусков

Первые штрафы с камер видеонаблюдения за передвижение по Москве на личном транспорте, чьи номера не привязаны к пропуску, начали приходить автовладельцам.
Российская газета вчера в 07:35
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Политика

Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о продлении в стране нерабочих дней. Об этом он сообщил во время прямой трансляции.
ГТРК Карелия вчера в 11:11
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
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Общество

В Турции отвергли возможность отказаться от системы «все включено»

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Армия и оружие

Военная авиация в День Победы пролетит над 12 городами

Несмотря на отмену парада на Красной площади, военная авиация в День Победы пролетит над Санкт-Петербургом и еще 11 другими российскими городами.
Профиль вчера в 09:45
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Космос

Ученые не могут объяснить изменения в ночном небе

В ночном небе наблюдаются изменения, которые пока не под силу объяснить даже ученым.
Актуальные Новости вчера в 21:02
Общество

В Минздраве назвали главный симптом заражения коронавирусом

Самым важным симптомом заражения коронавирусной инфекцией является одышка, заявил во вторник, 28 апреля, главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире канала «Россия 1».
Известия вчера в 16:17
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