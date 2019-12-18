Общество

Газета.RuГазета.RuРоскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
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Роскомнадзор навсегда заблокировал LostFilm

РИА Новости12:42

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

RT на русском10:24

Роскомнадзор заблокировал LostFilm по жалобе Warner Brothers

Интерфакс09:05

В России заблокировали торрент-портал Lostfilm по требованию Warner Bros

РБК09:48

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Газета.Ru09:22

Роскомнадзор навсегда заблокировал LostFilm

Коммерсантъ11:09

Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv

ТАСС08:58
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

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Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

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РБК 01:40
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Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

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Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса

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России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК 16:00
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Врач-кардиолог Наталья Нассибулина рассказала, какие опасности для здоровья несут температурные аномалии и как пережить слишком теплую зиму.
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В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

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Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
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Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Газета.Ru 14:53
Политика

Американский бизнес предупредил о последствиях для США при введении антироссийских санкций

Американские бизнесмены считают, что введение новых санкций против России станет разрушительным для бизнеса Соединенных Штатов и нанесет ущерб их интересам.
Интерфакс 00:54
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Фильм «Дылда» попал в шорт-лист претендентов на «Оскар»

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Футболист сборной России Кудряшов расторг контракт с «Сочи»

Футбольный клуб РПЛ "Сочи" сообщил о расторжении контракта с защитником черноморской команды Федором Кудряшовым, выступающим также за сборную России.
Вести.Ru 12:46
Происшествия

Дефицит медицинских материалов на Камчатке: скончался пациент

На Камчатке скончался пациент, для спасения которого в Региональном сосудистом центре не оказалось расходных материалов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:05
Спорт

Путин наградил министра спорта РФ орденом Александра Невского

Валерий Шарифулин / ТАСС Российский лидер Владимир Путин наградил министра спорта России Павла Колобкова орденом Александра Невского.
РЕН ТВ 05:19
Общество

В Хабаровске массово эвакуируют детские сады из-за угрозы минирования

Более чем в 30 детских садах была проведена эвакуиция в Хабаровске из-за сообщениях об угрозе взрыва бомбы.
Газета.Ru 19:01
Политика

Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК 13:13
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
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Эксперты ВОЗ прогнозируют уменьшение числа курящих мужчин в 2020 году

"К позитивным явлениям следует отнести то, что число потребителей табака среди мужчин больше не растет, согласно прогнозу, это число уменьшится на 2 млн в 2020 году - до 1 млрд 91 млн человек", - отмечается в докладе.
Московский Комсомолец 19:03
Политика

МИД Украины прокомментировал слова главы «Нафтогаза» о транзите газа

Нынешний контракт на транзит газа между Украиной и Россией перестает действовать с 2020 года По словам Пристайко, он смотрит на эту ситуацию шире, в связи с чем допускает возможность того, что украинская сторона сможет договориться с российскими коллегами о транзите газа.
iReactor 17:39
Футбол

Александр Дюков рассказал о новой форме сборной России на Евро-2020

Сборная России получит новый комплект формы от компании Adidas перед Евро-2020. Об этом сообщали президент РФС Александр Дюков.
Спорт-Экспресс 10:40
Политика

В США признали бесполезность санкций против «Северного потока-2»

Вашингтон признал «провал многолетних усилий» по созданию препятствий перед Россией для предотвращения прокладки газопровода в рамках проекта «Северный поток-2».
Компания 02:49
Общество

Российский бизнесмен предложил уволить 25 млн человек

Один из крупных российских предпринимателей, входящий в рейтинг Forbes, предложил уволить «ненужных» сотрудников.
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Армия и оружие

Узбекистан купил броневики «Тайфун» взамен подаренных США

Минобороны Узбекистана высоко оценило российские броневики "Тайфун", недавно принятые на вооружение вооруженных сил страны.
Российская газета 08:28
Авто

Бюджетный кроссовер Toyota Raize пользуется ажиотажным спросом

Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Новые автомобили 16 декабря в 23:54
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 09:10
Политика

На дебаты по импичменту Трампа отвели шесть часов

Дебаты в палате представителей Конгресса США по импичменту американского президента Дональда Трампа продлятся шесть часов, передает телеканал CNN.
REGNUM вчера в 22:51
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
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Рэпер 50 Сent посмеялся над бойцом UFC, которому сломали челюсть

Рэп-исполнитель, актер и продюсер Кертис «50 cent» Джексон поиздевался над бойцом UFC Колби Ковингтоном, который получил травму челюсти в поединке против Камару Усмана на турнире UFC 245.
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Microsoft вернула в Windows неудаляемую рекламу

Microsoft вернула рекламные баннеры в Windows 10.
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