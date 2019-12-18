Общество
Газета.RuРоскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv
Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с поступившей от американской компании Warner Bros. жалобы.
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Наука
Список людей года по версии Nature «захватили» биологи и экологи
Журнал Nature опубликовал свой традиционный список людей года. По сравнению с предыдущими годами, в нем стало больше биологов и экологов.
Культура
Соседов: надоевших звёзд с «голубых огоньков» вынесут вперёд ногами
Новые лица на новогодних «голубых огоньках» россияне увидят нескоро.
Происшествия
В СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин
Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина потеряли адвокаты и родственники.
Происшествия
Непогода задержала «Ласточку» из Пскова в Петербург
Электропоезд «Ласточка» сообщением Псков — Петербург прибудет на Балтийский вокзал с опозданием.
Единоборства
Рэпер 50 Сent посмеялся над бойцом UFC, которому сломали челюсть
Рэп-исполнитель, актер и продюсер Кертис «50 cent» Джексон поиздевался над бойцом UFC Колби Ковингтоном, который получил травму челюсти в поединке против Камару Усмана на турнире UFC 245.
Футбол
«Барселона» и «Реал» сыграли вничью
В матче десятого тура Примеры «Барселона» на своём поле сыграла вничью с мадридским «Реалом».
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Происшествия
С оборонного завода в Башкирии пропали более 200 тонн взрывчатки
Следственное управление МВД по Стерлитамаку возбудило уголовное дело по 158-й статье Уголовного кодекса («Кража в особо крупном размере») по факту хищения у ФКП «Авангард» 276 т взрывчатых отходов.
Политика
Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными
Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Политика
Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
Кино
Опубликован топ-10 лучших фильмов 2019 года
Главными критериями стали оценки зрителей, продажи в онлайн-магазинах, рецензии критиков ведущих мировых издание и финансовые показатели картин в прокате.
Политика
В сенате США грозят «фатальными санкциями» прокладчику Nord Stream 2
Американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон предупредили швейцарско-нидерландскую компанию Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток – 2", о риске "сокрушительных и фатальных" санкций со стороны США .
Политика
Прокуратура Боливии выдала ордер на арест экс-президента Моралеса
Боливийская прокуратура выдала ордер на арест бывшего президента страны Эво Моралеса.
Политика
В российском МИДе оценили проект о децентрализации Украины
Поправки в конституцию Украины о децентрализации страны и проект продления на год закона об особом статусе Донбасса требуют пояснения, говорится в опубликованном на сайте МИД России комментарии.
Общество
Названа причина задержания израильтян в Домодедово
Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами.
Политика
В ЕС признали, что на Украине появился независимый оператор ГТС
Энергетический союз ЕС признал завершенным создание на Украине независимого оператора газотранспортной системы, говорится в сообщении регулятора.
Политика
В ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма
Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
«Сочи» разорвал контракт с Кудряшовым
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко сообщил, что южане расторгли контракт с защитником сборной России Фёдором Кудряшовым.
Футбол
«Альмерия» Гути может арендовать Лунина у «Реала»
«Альмерия» занимает второе место в испанской сегунде. Главный тренер команды — бывший полузащитник «Реала» Гути.
Гаджеты
Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия
Журнал Time опубликовал список самых лучших гаджетов, выпущенных начиная с 2010 года.
Общество
Госдума приняла закон о виноделии в России
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Оксфорд Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
В матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Оксфорд Юнайтед» принимал «Манчестер Сити».
Политика
Оппозиция захватила место главы аграрного комитета Рады при рассмотрении вопроса о земле
Несколько десятков представителей двух оппозиционных сил устроили потасовку у места главы комитета, таким образом, вытеснив его.
Общество
Компанию Михаила Гуцериева заподозрили в контрабанде нефти
Что происходило в компаниях Гуцериева Утром 18 декабря в офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски, об этом РБК сообщил источник в Главном управлении МВД по Москве.
Политика
Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга РФ
Торговая палата США заявила о возможном ущербе американским компаниям в случае принятия законопроекта о санкциях против государственного долга России.
Общество
Председатель Верховного суда Лебедев, по данным СМИ, использует для путешествий самолёт государственной АК «Россия»
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, по некоторым данным, использует для путешествий самолёт государственной авиакомпании «Россия».
Шоу-бизнес
Наталья Фриске стала двойником покойной сестры
Наталья Фриске, сестра покойной Жанны Фриске, посетила мероприятие, организованное благотворительным фондом Эвелины Бледанс.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.