Коронавирус

ВедомостиВедомостиРоскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства. Провайдеры заблокировали сайт, убедились «Ведомости».
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РКН заблокировал сайт ВАДЕМЕКУМ после указания снять статью о COVID

Эхо Москвы22:08

Сайт Vademecum заблокирован за статью об отказе лечить по ОМС госпитализированных не по «скорой»

Интерфакс18:20

Vademecum сообщил о блокировке из-за статьи о платном лечении пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ14:22

Роскомнадзор заблокировал Vademecum после указания снять статью о COVID

РБК17:57

Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

Ведомости15:48

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении

Lenta.ru18:08

Открытое письмо редакции Vademecum о недопустимости цензуры, прикрытой заботой об общественном благополучии

Vademecum08:54
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Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней

Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
4,6K
Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс 01:39
36
Общество

В Приморье вводится масочный режим

С 30 апреля на территории Приморского края вводится масочный режим в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщила пресс-служба правительства региона.
Коммерсантъ 22:57
94
Экономика

С 27 апреля меняются правила наличных расчетов в России

В России с понедельника, 27 апреля, вступают в силу новые правила наличных расчетов, которые были утверждены Центральным банком, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 26 апреля в 13:30
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
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Кино

«Проект „Анна Николаевна“» продлили на второй сезон. Действие продолжения развернется в Москве

Известно лишь, что действие перенесется в Москву, и не все герои первого сезона вернутся в продолжении.
КиноПоиск 04:04
Кино

Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Издание Deadline составило рейтинг самых убыточных фильмов 2019 года.
Афиша Daily 15:29
14
Общество

В Москве за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу сообщил, что за сутки в столице скончались 67 больных, у которых была подтверждена инфекция.
Росбалт 16:50
Экономика

Данные желающих взять кредит россиян выставили на продажу в интернете

В «Юником24» после обращения РБК проверили пробник с данными клиентов и подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыли, какому именно.
РБК 23:00
Происшествия

В Благовещенске задержали стрелявшего в охранника торгового центра

По материалам уголовного дела, днем 26 апреля в одном из торговых центров города мужчина произвел три выстрела из травматического пистолета в сотрудника охраны.
Амур.инфо 22:28
Общество

В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая

"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
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Футбол

Чемпионат Франции по футболу завершен досрочно

Розыгрыш чемпионата Франции сезона 2019\20 досрочно завершен из-за распространения коронавирусной инфекции.
Vprognoze.ru 11:05
4
Общество

В Сбербанке рассчитали пик эпидемии коронавируса в России

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что при помощью искусственного интеллекта финансовое учреждение смогло предсказать, когда наступит пик эпидемии коронавируса в России.
ФедералПресс 21:44
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Политика

Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС 08:06
300
Общество

В Минздраве объяснили низкую заболеваемость коронавирусом в России

Несмотря на рост числа подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в мировой статистике Россия сохраняет низкие показатели уровня распространения заболевания среди населения, чему способствует сочетание различных факторов.
Life.ru 22:06
22
Общество

Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август

Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM 22:49
378
Кино

На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»

ТАСС вчера в 23:38
58
Здоровье

Главврач алтайской больницы просит у властей и бизнеса денег на еду для медиков

Председатель горсовета Рубцовска Василий Курганский планирует попросить у городского бизнес-сообщества средств для покупки предметов первой необходимости в госпиталь для больных коронавирусом, который развернут на базе горбольницы №3. В ответ на письмо главврача учреждения Василия Русских с просьбой о помощи спикер горсовета заявил, что помочь врачам за счет бюджета — это «нереальная задача».
Тайга.инфо 22:47
1
Происшествия

На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе

Российская газета 03:25
3
Происшествия

СК опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в Волгограде

Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва боеприпаса в автомобиле в Волгограде. Ролик размещен на YouTube-канале ведомства.
ТАСС вчера в 23:38
63
Шоу-бизнес

Россияне призывают лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста

Neva.Today 13:40
47
Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:33
376
Общество

В Китае 22 мая откроется ежегодная сессия парламента

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей, отложенная в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будет проведена в Пекине 22 мая.
RT на русском 22:27
Космос

Ученые не могут объяснить изменения в ночном небе

В ночном небе наблюдаются изменения, которые пока не под силу объяснить даже ученым.
Актуальные Новости 21:02
Наука

Ученые сделали новые открытия о картине «Девушка с жемчужной сережкой»

Ян Вермеер Сотрудники галереи Маурицхёйс (Голландия) обнародовали результаты масштабного исследования полотна "Девушка с жемчужной сережкой" (1665 год), кисти нидерландского художника Ян Вермеера.
РЕН ТВ 20:16
Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировала на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 20:43
2,4K
Общество

У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров

Газета.Ru вчера в 04:02
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Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия 22:30
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Гаджеты

Ждать год после Redmi Note 9 не придётся. Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro уже готовы к релизу

По данным источника, Redmi Note 10 с модельным номером M2004J7AC базируется на однокристальной системе MediaTek Dimensity 800, а Redmi Note 10 Pro с маркировкой M2004J7BC — на SoC Dimensity 800+.
iXBT.com 22:36
Политика

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
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