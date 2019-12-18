Общество

RT на русскомRT на русскомРоскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv в связи с жалобой, поступившей от американской компании Warner Bros. Отмечается, что доступ к сайту ограничен на постоянной основе по решению суда.
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Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

RT на русском10:24

Роскомнадзор навсегда заблокировал LostFilm

Коммерсантъ11:09

Роскомнадзор заблокировал LostFilm по жалобе Warner Brothers

Интерфакс09:05

Роскомнадзор заблокировал сервис LostFilm

Известия09:35

Роскомнадзор заблокировал сайт lostfilm.tv

Газета.Ru09:22

В России заблокировали торрент-портал Lostfilm по требованию Warner Bros

РБК09:48

Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv

ТАСС08:58
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Армия и оружие

Крупнокалиберный «Пион» пошел на испытания

Вести.Ru вчера в 04:27
Происшествия

В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного

По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:40
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 13:12
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
РИА Новости 09:30
Политика

В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу»

17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Известия 09:49
Хоккей

Свечников во второй раз в истории НХЛ забросил шайбу из-за ворот

Pravda.Ru 01:22
Автоспорт

Команда Квята объявила дату презентации нового болида

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» презентует болид на чемпионат 2020 года 14 февраля, сообщает SpeedWeek.
Чемпионат 09:49
Общество

В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля

В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:11
Общество

Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора

Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.
РБК 08:24
Экономика

Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Политика

Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа

Переговоры по транзиту российского газа через Украину могут возобновиться в апреле-мае 2020-го, если соответствующий договор не будет подписан до конца 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Кино

От «Звездных войн 9» ждут старт в 450 миллионов долларов

Из общей суммы "Звездные войны 9" заработают около 200 миллионов долларов в Северной Америке, все остальное - за ее пределами.
Kinonews.ru вчера в 16:21
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» прокомментировали уход Юлии Михалковой

Газета Кемерова 09:16
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК 11:21
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Экономика

МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России

Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.
РБК 04:04
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Общество

Телеканалы требуют отключить трансляции эфиров в интернете

Российские медиахолдинги потребовали от операторов связи и кабельных операторов отключить трансляции эфирных версий своих телеканалов в интернете.
Smolnarod.ru 09:17
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Политика

Украина не выпустит в Россию своих граждан без загранпаспорта

Правительство Украины вводит с 1 марта 2020 года пересечение границы с Россией по предъявлению заграничного паспорта, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 05:05
Политика

Трамп выразил надежду, что ситуация с импичментом не повторится

Трамп пишет, что «это не должно больше никогда повториться с другим президентом».
Аргументы и Факты 10:18
Здоровье

Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно

Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Плюс один +1 16 декабря в 10:21
Религия

Никола зимний: как отмечать праздник, посвященный святому Чудотворцу

19 декабря православные верующие отмечают день памяти Николая Чудотворца.
МИР 24 09:00
Здоровье

Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Газета.Ru 11:33
Общество

Fiat Chrysler и PSA договорились о слиянии

Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французская Groupe PSA подписали в среду обязывающее соглашение о слиянии, сообщили компании.
Ведомости 08:10
Происшествия

Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Lenta.ru вчера в 10:53
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

Гатчинский городской суд Ленобласти поместил под стражу на два месяца Андрея Бовта, подозреваемого в сексуальном насилии над своей 13-летней дочерью.
RT на русском 10:26
Футбол

Сборная России по футболу получит уникальную форму

Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Lenta.ru 11:37
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