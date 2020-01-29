Общество

ИзвестияИзвестияРоскомнадзор заблокирует почтовый сервис Protonmail

23 января Роскомнадзор заявил о блокировке сервиса StartMail. Отмечалось, что через данный почтовый сервис осуществлялись массовые рассылки сообщений о «минировании» различных объектов на территории России.
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Подробнее о событии

Россия не обращалась за информацией о «минерах», заявили в ProtonMail

РИА Новости07:16

Сервис Protonmail пытается решить проблему, вызвавшую блокировку в России

ТАСС07:39

Роскомнадзор заблокирует почтовый сервис Protonmail

Известия03:17

Protonmail не получала просьб о помощи в поисках лжеминеров

Интерфакс06:14

В Protonmail назвали необоснованной блокировку сервиса в России

Москва 2406:10

Заблокирован еще один ресурс, откуда шли рассылки писем о минированиях

Pravda.Ru05:28

Руководство почтового сервиса Protonmail называет «неоправданной» блокировку Роскомнадзора

Эхо Москвы08:31
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Общество

Корреспондент RT Arabic ранена в Сирии

Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьёзное ранение в городе Мааррат ан-Нууман на юго-востоке сирийской провинции Идлиб.
RT на русском 08:49
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Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»

Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Дни24 вчера в 07:58
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Кроссовер KIA Sorento четвертого поколения, дорожные испытания которого идут уже несколько месяцев, впервые сбросил камуфляж.
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Политика

В Раде предложили отправлять с маршем на Крым «уже поживших»

Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев предложил поставить в первые ряды «марша достоинства» на Крым пожилых людей.
Известия 08:44
Экономика

Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

"Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.
Газета.Ru вчера в 11:05
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания Андрея Алабушева

Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 09:46
Религия

Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.
РБК 08:51
Общество

Экс-губернатору Омской области прибавили к пенсии 224 тысячи рублей

АМИТЕЛ 27 января в 23:57
Культура

Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»

Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
News-24.ru 06:17
Происшествия

Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

Аргументы и Факты 01:41
Политика

Путин прокомментировал работу правительства Медведева

«Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.
RT на русском 07:53
Гаджеты

Раскрыт дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip

В сети был раскрыт дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip.
Astera 07:00
Экономика

Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018 года, в которой заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
РБК 08:35
Армия и оружие

Представитель ООН обвинила военных ДР Конго в нарушении прав человека

В последний день своего визита в Демократическую Республику Конго представитель ООН по правам человека Мишель Бачелет рассказала в интервью радио ООН, что данные миротворческой миссии организации показали, что военные и названные ей «агентами государства» лица, скрывали более половины нарушений армии ДР Конго.
REGNUM 03:20
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
РИА Новости 06:37
Общество

В МВД рассказали о новых электронных паспортах

Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
Газета.Ru 00:07
Гаджеты

Обновление до Android 10 разряжает аккумулятор смартфона Xiaomi Mi 9T

Обновление до оболочки MIUI 11 и мобильной платформы Android 10 стремительно разряжает аккумулятор китайского смартфона Xiaomi Mi 9T.
UfaTime.ru вчера в 15:25
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Экономика

Выплата зарплат по номеру телефона начнется через год

Появится выбор: продолжать получать зарплату через зарплатный банк или же воспользоваться Системой быстрых платежей (СБП), запущенной Банком России год назад.
Российская газета 07:40
Политика

Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

РИА Новости 08:12
Шоу-бизнес

Виктория Боня была замечена в Перу

Исчезновение модели прокомментировал Вадим Манукян Бывшая участница "Дома − 2" Виктория Боня недавно поехала в перуанские джунгли, где до сих пор обитают племена каннибалов.
WomanHit.ru вчера в 08:45
Авто

В 2020 году Казахстан планирует выпустить 10 новых моделей авто

Car.ru 02:43
Происшествия

СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

РБК 08:39
Политика

Мишустин назначил своим помощником Сергея Приходько

Помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина назначен Сергей Приходько.
REGNUM 07:08
Экономика

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.
Интерфакс 06:41
Происшествия

В Татарстане произошел пожар в гимназии

РБК 07:38
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Экономика

Чартеры не заслужили компенсаций

На совещании, прошедшем в Минтрансе 28 января, представители ФАС выступили с предложением отказаться от выплат компенсации из бюджета авиакомпаниям, выполнявшим в 2018 году чартерные рейсы.
Коммерсантъ вчера в 17:18
Экономика

Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Krasnoyarskmedia.ru 27 января в 15:00
Здоровье

Щелканов назвал медицинскую маску эффективной защитой от вируса

Медицинские маски являются качественным способом защиты от возбудителя респираторных заболеваний.
Политика Сегодня 04:14
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