23 января Роскомнадзор заявил о блокировке сервиса StartMail. Отмечалось, что через данный почтовый сервис осуществлялись массовые рассылки сообщений о «минировании» различных объектов на территории России.

Общество Корреспондент RT Arabic ранена в Сирии Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьёзное ранение в городе Мааррат ан-Нууман на юго-востоке сирийской провинции Идлиб.

Экономика Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума "Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля", - говорится в документе.

Религия Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве Бывшего настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает ТАСС.

Культура Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени» Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».

Политика Путин прокомментировал работу правительства Медведева «Сложностей было много, и, разумеется, 100% никогда и нигде планы, наверное, не исполняются, но в целом я считаю, что правительство сделало очень много важных вещей, полезных для долгосрочного стратегического развития страны», — сказал Путин.

Экономика Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018 года, в которой заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.

Армия и оружие Представитель ООН обвинила военных ДР Конго в нарушении прав человека В последний день своего визита в Демократическую Республику Конго представитель ООН по правам человека Мишель Бачелет рассказала в интервью радио ООН, что данные миротворческой миссии организации показали, что военные и названные ей «агентами государства» лица, скрывали более половины нарушений армии ДР Конго.

Общество В МВД рассказали о новых электронных паспортах Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".

Экономика Выплата зарплат по номеру телефона начнется через год Появится выбор: продолжать получать зарплату через зарплатный банк или же воспользоваться Системой быстрых платежей (СБП), запущенной Банком России год назад.

Шоу-бизнес Виктория Боня была замечена в Перу Исчезновение модели прокомментировал Вадим Манукян Бывшая участница "Дома − 2" Виктория Боня недавно поехала в перуанские джунгли, где до сих пор обитают племена каннибалов.

Экономика Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей.

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