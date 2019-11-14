Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоскомнадзор запросил ОТП-банк из-за рассылки кредитных карт по почте

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о жалобах клиентов «ОТП-банка» на рассылку именных кредитных карт по «Почте России».
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с чего всё началось

ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте

ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.
Коммерсантъвчера в 17:17

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Роскомнадзор требует от «ОТП банка» объяснить рассылку карт по почте

ТАСС09:32

Роскомнадзор увидел риски нарушений в рассылке кредиток по почте

Коммерсантъ09:14

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через «Почту России»

РБКвчера в 19:48

Центробанк назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Эхо Москвы01:30

ЦБ разглядел опасность в рассылке кредиток по почте

Lenta.ru01:23

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Ведомостивчера в 21:14

Клиенты ОТП-банка пожаловались на рассылку карт по почте. ЦБ назвал это неприемлемым

Дождь01:35
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:27, Ашберн
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В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
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Газета.Ru 04:45
Политика

Путин призвал страны БРИКС брать на себя лидирующую роль в ООН

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Шоу-бизнес

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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

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Общество

Чиновников могут обязать копить на пенсию самостоятельно

Система предусматривает возможность копить на пенсию так, чтобы это было «доходно» и «гарантированно», отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Будущее России. Национальные проекты 12:01
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Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота

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Происшествия

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