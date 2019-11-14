Общество
Rambler News ServiceРоскомнадзор запросил ОТП-банк из-за рассылки кредитных карт по почте
Ранее газета «Коммерсант» сообщила о жалобах клиентов «ОТП-банка» на рассылку именных кредитных карт по «Почте России».
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с чего всё началось
ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.Коммерсантъвчера в 17:17
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Футбол
Комличенко шел за Дзюбой и Фалькао в трансферном списке «Галатасарая»
Форвард сборной России и чешской «Млады» Николай Комличенко рассказал, в каких клубах мог оказаться в летнее трансферное окно.
Политика
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию
Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита, который прошел в Бразилии.
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Футбол
«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»
В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
Кино
Компания Disney стала предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах
Всемирно известная компания Disney добавила на своих стриминговых сервисах предупреждения о содержании в некоторых мультфильмах «устаревших культурных образов», сообщает Lenta.ru.
Политика
Парламент Молдавии утвердил новое правительство
Парламент Молдавии большинством голосов депутатов утвердил новый состав кабинета министров под руководством экс-министра финансов Иона Кику, сообщила спикер законодательного органа Зинаида Гречаный.
Авто
«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому
В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Политика
Путин призвал страны БРИКС брать на себя лидирующую роль в ООН
Владимир Путин заявил, что государства БРИКС должны более инициативно брать на себя лидирующую роль в ООН.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах России
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ приступила к работе в августе, поводом для ее создания послужили действия ряда иностранных дипломатов и зарубежных СМИ в ходе несогласованных акций протеста в Москве перед выборами в Мосгордуму.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Происшествия
Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката
Транспорт
Поезда в Крым до Евпатории и Феодосии запустят к курортному сезону
«Задача — к курортному сезону добавить новые маршруты и обеспечить доступность железнодорожного сообщения для пассажиров из других регионов нашей страны, не только из Москвы и Санкт-Петербурга», — приводит его слова «Коммерсантъ».
Общество
Объяснена живучесть «рук-базук»
Врачи не смогли удалить весь синтол из рук россиянина Кирилла Терешина, известного как «руки-базуки». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
Фильм «Грех» Андрея Кончаловского снимали в Италии на итальянском языке с итальянской съемочной группой.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева за концерт в Минске заработала 18 миллионов рублей
По словам гендиректора компании Ру-концерт Евгения Морозова, Алла Пугачева за свой концерт в Минске заработала 250 тысяч евро - это примерно 18 миллионов рублей, пишет «КП».
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Политика
Германия приняла регулирующий «Северный поток-2» законопроект
В начале ноября немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза.
Политика
Лукашенко отказался считать Белоруссию нахлебницей России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусы не являются для России "нахлебниками".
Общество
Чиновников могут обязать копить на пенсию самостоятельно
Система предусматривает возможность копить на пенсию так, чтобы это было «доходно» и «гарантированно», отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.
Экономика
Инвестор предложил построить второй Северомуйский тоннель на БАМе по концессии
Компания "Северомуйский тоннель-2", учрежденная группой "Сибантрацит", предложила правительству РФ заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская публично поругались на премии Glamour
Евгений Плющенко и Яна Рудковская публично поссорились на премии «Женщина года» по версии журнала Glamour.
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Космос
Роскосмос: вместо «Федора» на МКС полетят «дети» робота
Происшествия
В Бурятии дали сроки полицейским, запытавшим подростка до смерти
Четыре из пяти полицейских, виновных в смерти подростка, отправятся за решётку Верховный суд Бурятии вынес решение по громкому делу о гибели 17-летнего Никиты в отделе полиции.
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.