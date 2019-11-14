ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.

с чего всё началось

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о жалобах клиентов «ОТП-банка» на рассылку именных кредитных карт по «Почте России».

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