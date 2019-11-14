Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceРоскомнадзор запросил ОТП-банк из-за рассылки кредитных карт по почте

Ранее газета «Коммерсант» сообщила о жалобах клиентов «ОТП-банка» на рассылку именных кредитных карт по «Почте России».
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с чего всё началось

ЦБ счел небезопасной рассылку банковских карт по почте

ЦБ называет подобный способ взаимодействия с клиентами неприемлемым, в том числе из-за небезопасности и рисков попадания персональных данных к третьим лицам. Клиенты ОТП-банка массово жалуются в интернете на рассылку им именных кредитных карт вместе с договорами по почте.
Коммерсантъвчера в 17:17

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Роскомнадзор требует от «ОТП банка» объяснить рассылку карт по почте

ТАСС09:32

Роскомнадзор увидел риски нарушений в рассылке кредиток по почте

Коммерсантъ09:14

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт через «Почту России»

РБКвчера в 19:48

Центробанк назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Эхо Москвы01:30

ЦБ разглядел опасность в рассылке кредиток по почте

Lenta.ru01:23

ЦБ назвал неприемлемой рассылку кредитных карт по почте

Ведомостивчера в 21:14

Клиенты ОТП-банка пожаловались на рассылку карт по почте. ЦБ назвал это неприемлемым

Дождь01:35
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:56, Вашингтон
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета 12 ноября в 21:00
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru 04:45
Политика

Трамп и Эрдоган договорились решить вопросы с российскими С-400

Газета.Ru 00:42
Общество

ФСС назвал размеры больничных и детских пособий на 2020 год

Размеры детских пособий в 2020 году Детские пособия тоже вырастут Максимальный размер пособия по беременности и родам – 322 190 рублей; Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет – 27 984 рубля; Единовременное пособие при рождении ребенка с 2020 года – 17 479 рублей; Единовременное пособие при ранней постановке на учет в женскую консультацию – 655 рублей.
Журнал Зарплата вчера в 05:25
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»

«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости вчера в 04:37
Политика

Лукашенко собирается изменить договор с Россией об охране границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсурдом проблемы с пропуском граждан третьих стран через белорусско-российскую границу.
VSE42.RU 09:15
Политика

Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря

Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
RT на русском 08:27
Происшествия

Коллеги историка Соколова оплатили его адвоката

На суде сам Соколов назвал такое решение суда справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте.
РИА Новости 10:36
Общество

Миллер не поверил в предсказанную Гидрометцентром «розовую» зиму

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер усомнился в том, что грядущая зима будет мягкой и "розовой", как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс 11:26
Политика

В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

Первый поезд пойдет из Петербурга 23 декабря (№ 7/8) и отправится в Севастополь с Московского вокзала в 14:00 мск.
РИА Новости вчера в 08:25
Общество

Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Daily 00:44
Происшествия

Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге

Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Известия 10:58
Общество

Депутаты предложили изменить процедуру раздела имущества

Депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Тамара Плетнева внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий закрепление в Семейном кодексе понятия общего имущества супругов.
Известия 05:51
Армия и оружие

50 ракет выпущено из сектора Газа в сторону Израиля

Аргументы и Факты 12 ноября в 03:50
Общество

КС ограниченно разрешил богослужения в жилых помещениях

Конституционный суд РФ (КС) разрешил проводить периодические богослужения на земельном участке и в размещенном на нем жилом помещении при условии, что это помещение останется жилым, а не станет культовым.
Росбалт 04:23
Футбол

В правительстве Ростовской области опровергли слова Валерия Карпина

Министерство спорта Ростовской области прокомментировало громкие заявления главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина, который ранее сообщил, что у клуба возникли финансовые проблемы из-за накопленных региональными властями долгов.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 10:20
Здоровье

Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы

Следующим ненужным анализом Малышева и Продеус назвали тест на дисбактериоз, поскольку такого диагноза вообще не существует.
РИА Новости 08:42
Экономика

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Кипрская Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», начинает процесс по изучению возможностей продажи бизнеса, сообщается в пресс-релизе компании.
Ведомости 11:26
Происшествия

В Челябинске срочно расселили частный пансионат для престарелых

В Челябинске власти экстренно расселили частный пансионат для пожилых людей, которым владеет один из бизнесменов.
REGNUM 11:16
Происшествия

Семь человек пострадали при стрельбе в школе в Калифорнии

РЕН ТВ 11:27
Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости вчера в 12:19
Кино

Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»

В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания вчера в 03:12
Политика

Коломойский призвал восстановить отношения Украины с Россией

Украинский миллиардер Игорь Коломойский считает необходимым прекратить вооруженный конфликт в Донбассе и восстановить отношения между Россией и Украиной.
BFM.ru вчера в 06:55
Культура

People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

Напомним, в минувшем году самым сексуальным мужчиной по версии журнала People стал британский актер кино и телевидения Идрис Эльба.
RuNews24.ru вчера в 07:58
Политика

Госдума нашла иностранное вмешательство в 19 регионах России

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России заявила об обнаружении фактов иностранного вмешательства в 19 регионах страны во всех федеральных округах.
Коммерсантъ 11:19
Общество

В России появился новый вид мошенничества с картами

Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.
Газета.Ru 06:21
Армия и оружие

В ДНР заявили о столкновениях украинских военных с националистами

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Происшествия

Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве

REGNUM вчера в 15:22
Политика

Медведев назначил нового куратора мусорной реформы

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Константина Румянцева куратором мусорной реформы в Минприроде вместо Владимира Логинова, который покинул ведомство 6 ноября.
Московский Комсомолец 09:36
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