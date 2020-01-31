Общество
ТАССРоскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении американских компаний Facebook и Twitter из-за того, что те не предоставили в установленный срок информацию о локализации в России баз данных российских пользователей. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.
Читать в источнике
Оценить317
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Культура
Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске
Напомним, после обращения Андрея Зеленина чиновники заявили, что договора на проведение концерта Элджея во Дворце спорта «Юность» нет, поэтому организаторам придется искать другую площадку.
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Происшествия
Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае
В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Общество
Роскачество назвало отличия вин в картонной упаковке от бутылочных
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными, передает РИА "Новости".
Политика
Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже
Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал переход форварда «Шанхай Шэньхуа» Игало
Форвард «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Sky Sports.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Здоровье
Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса
Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
Политика
Польша настояла на праве получить репарации от России
Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Авто
Bosch считает, что производство автомобилей достигло пика и идет вниз
Мировая автомобильная индустрия, возможно, уже достигла своего пика в плане производства - это то, о чем заявляет одна из ведущих мировых инженерных и технологических компаний.
Политика
Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину.
Общество
Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз
На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
Происшествия
Здание больницы вспыхнуло в поселке Ульяновка в Ленобласти
Общество
Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО
В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отмечают, что заявляя о получении визы на пять лет, нужно учесть следующие моменты - за последние три года должна быть минимум одна виза на два года, виза должна быть использована верно, то есть, основная страна поездок по визе была Финляндия.
Здоровье
В КНР число жертв коронавируса достигло 213
Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, достигло 9390 человек, 213 скончались.
Общество
Первый случай коронавируса подтвержден в Испании
В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Шоу-бизнес
Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Политика
Путин прокомментировал голосование по поправкам в Конституцию
"Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его".
Футбол
Салемакерс, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Милан»
Политика
Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.
Политика
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.
Политика
В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Музыка
Илон Маск записал новый музыкальный трек
Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал музыкантом.