Общество

ТАССТАССРоскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении американских компаний Facebook и Twitter из-за того, что те не предоставили в установленный срок информацию о локализации в России баз данных российских пользователей. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.
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Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter по новой статье

Коммерсантъ08:42

Роскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter

ТАСС09:28

Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

РИА Новости07:18

Роскомнадзор возбудил дела в отношении Facebook и Twitter, штраф может составить 6 млн руб

Агентство Москва07:23

Роскомнадзор хочет оштрафовать Facebook и Twitter на миллион рублей

Красная весна08:09

Роскомнадзор завёл дело на Twitter и Facebook

REGNUM07:28

Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

Rambler News Service07:23
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Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

РИА Новости 15:08
Культура

Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

Напомним, после обращения Андрея Зеленина чиновники заявили, что договора на проведение концерта Элджея во Дворце спорта «Юность» нет, поэтому организаторам придется искать другую площадку.
31 канал Челябинска 06:41
Политика

США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости 16:59
Происшествия

Школьник выбил молотком глаз однокласснику в Красноярском крае

В городе Иланский (Красноярский край) девятиклассник выбил школьнику глаз молотком, пострадавший может лишиться зрения.
Взгляд.ру 03:22
Общество

Роскачество назвало отличия вин в картонной упаковке от бутылочных

Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Политика

Цуркан сообщила о допросе трех замминистра по делу о шпионаже

Следствие допросило по делу Карины Цуркан трех заместителей министра энергетики — Анатолия Яновского, Андрея Черезова и Вячеслава Кравченко (покинул Минэнерго осенью 2018 года).
РБК 02:27
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском 10:20
Футбол

«Манчестер Юнайтед» согласовал переход форварда «Шанхай Шэньхуа» Игало

Форвард «Шанхай Шэньхуа» Одион Игало продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», утверждает Sky Sports.
Чемпионат 16:19
Экономика

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Время Биробиджана 28 января в 18:33
Здоровье

Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса

Минздрав опубликовал памятку, в которой рассказывается о симптомах коронавируса и способах избежать заражения.
РИА Новости 12:45
Политика

Польша настояла на праве получить репарации от России

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
Lenta.ru 11:26
Авто

Bosch считает, что производство автомобилей достигло пика и идет вниз

Мировая автомобильная индустрия, возможно, уже достигла своего пика в плане производства - это то, о чем заявляет одна из ведущих мировых инженерных и технологических компаний.
CarsWeek.ru вчера в 04:10
Политика

Помпео заявил о китайской угрозе на Украине

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о вызовах в связи с приходом Китая на Украину.
РИА Новости 17:06
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM 00:22
Происшествия

Здание больницы вспыхнуло в поселке Ульяновка в Ленобласти

Peterburg2.ru 17:26
Общество

Получившие «хлеб» блокадницы из Керчи прокомментировали ситуацию

Газета.Ru 13:42
Общество

Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО

В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отмечают, что заявляя о получении визы на пять лет, нужно учесть следующие моменты - за последние три года должна быть минимум одна виза на два года, виза должна быть использована верно, то есть, основная страна поездок по визе была Финляндия.
Российская газета 05:48
Здоровье

В КНР число жертв коронавируса достигло 213

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной новым коронавирусом, достигло 9390 человек, 213 скончались.
Российская газета вчера в 18:49
Общество

Первый случай коронавируса подтвержден в Испании

В Испании выявлен первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении испанского Минздрава.
Московский Комсомолец 18:12
Футбол

Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram

Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Газета.Ru 29 января в 13:29
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет экс-жену футболиста и его дочь из квартиры

Мать футболиста Андрея Аршавина отправила письмо бывшей супруге сына Алисе Казьминой с требованием съехать из квартиры, где девушка проживает с дочерью от Аршавина.
МК-Спорт вчера в 11:43
Культура

Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»

Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Телепрограмма вчера в 04:30
Политика

Путин прокомментировал голосование по поправкам в Конституцию

"Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его".
РИА Новости вчера в 11:05
Футбол

Салемакерс, которым интересовался ЦСКА, перешел в «Милан»

Спорт-Экспресс 14:50
Политика

Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.
Профиль 29 января в 12:32
Политика

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.
ТАСС 18:01
Политика

В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Газета.Ru 16:49
Музыка

Илон Маск записал новый музыкальный трек

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал музыкантом.
Life.ru 05:17
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку

РБК вчера в 07:57
Здоровье

Китаянка, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни

ГЛАС.RU 01:03
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