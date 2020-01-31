Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении американских компаний Facebook и Twitter из-за того, что те не предоставили в установленный срок информацию о локализации в России баз данных российских пользователей. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

Культура Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске Напомним, после обращения Андрея Зеленина чиновники заявили, что договора на проведение концерта Элджея во Дворце спорта «Юность» нет, поэтому организаторам придется искать другую площадку.

Политика США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Экономика Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.

Политика Польша настояла на праве получить репарации от России Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.

Общество Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.

Общество Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отмечают, что заявляя о получении визы на пять лет, нужно учесть следующие моменты - за последние три года должна быть минимум одна виза на два года, виза должна быть использована верно, то есть, основная страна поездок по визе была Финляндия.

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Культура Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар» Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.

Политика Путин прокомментировал голосование по поправкам в Конституцию "Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его".

Политика Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.

Политика Великобритания официально вышла из состава Евросоюза За час перед официальным выходом из ЕС премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации, рассказав о приоритетах Великобритании в новых условиях.