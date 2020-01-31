Общество
RT на русскомРоскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Читать в источнике
Оценить314
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:38, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
Политика
«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП
«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Происшествия
Полицейские помогли встретиться двум сестрам спустя 78 лет разлуки
Общество
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Армия и оружие
Штаб ВСУ назвал число убитых в январе военнослужащих ЛДНР
29 января в результате обстрела со стороны ВСУ погиб военнослужащий ЛНР.
Политика
Оливер Стоун: США ждет неминуемое возмездие за зло
Оливер Стоун, американский режиссер, прославившийся своими документальными фильмами, среди которых немало рассказывающих "о сильных мира сего", считает, что США непременно ожидает "возмездие за зло".
Происшествия
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
Авто
Опубликован топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей
Четвертую и пятую строчку разделили между собой две хэтчбеки Skoda Citigo и Suzuki Baleno, литровые «движки» которых тратят каждые 100 километров всего 4,26 литра бензина.
Энергетика
РБК: «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Транзит российского газа через Украину в Европу подорожал на 1,9 процента с 1 января.
Политика
Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбления
Президент России Владимир Путин поручил администрации президента совместно с правительством РФ рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Происшествия
Как арестовывали подбросивших наркотики Голунову полицейских
Происшествия
В Тольятти стая бездомных собак набросилась на школьника
В Тольятти стая уличных собак напала на гулявшего во дворе мальчика.
Политика
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
Политика
Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу наиболее подвержены дети и пожилые.
Музыка
Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Гаджеты
Материнские платы с разъёмом Intel LGA 1200 будут готовы к маю
По словам первоисточника, материнские платы на основе Intel Z490 должны получить усиленную подсистему питания, которая позволит работать с десятиядерными 14-нм процессорами Comet Lake-S.
Политика
Мишустин рассказал, что необходимо для развития цифрового бизнеса
"Бизнес-модели цифровых платформ строятся сегодня на основе сбора глобальных пользовательских данных, что позволяет улучшать контент, совершенствовать сервисы, привлекать больше пользователей и быстро наращивать капитализацию при помощи прорывных технологий, в том числе и искусственного интеллекта", - сказал Мишустин в своем выступлении на форуме.
Гаджеты
Apple запустила производство долгожданного недорогого iPhone SE 2
Политика
Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Мединский прокомментировал слова Кравчука о встрече Гитлера и Сталина
Помощник президента России Владимир Мединский оценил заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове перед началом Второй мировой войны.
Здоровье
В ВОЗ признали вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» бойцов Нильфгаарда переоденут
Лорен Хиссрих, как и ранее продюсер сериала Томаш Багиньский, признаёт, что в работе над первым сезоном был допущен ряд ошибок.