Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter из-за нарушения закона о локализации баз данных, им грозит штраф до 6 млн рублей. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

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