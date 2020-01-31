Общество

ForbesForbesРоскомнадзор возбудил дела против Facebook и Twitter

Роскомнадзор отмечает, что обе американские компании не выполнили требования закона «О персональных данных». Дело против Facebook и Twitter возбудили по части 8 статьи 13.11. КоАП, которая предусматривает административный штраф от 1 млн рублей до 6 млн рублей.
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Роскомнадзор возбудил административное дело против Facebook и Twitter

РИА Новости07:18

Роскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter

ТАСС09:28

Роскомнадзор возбудил дела в отношении Facebook и Twitter, штраф может составить 6 млн руб

Агентство Москва07:23

Роскомнадзор возбудил дело против Twitter и Facebook

Телеканал 360°07:19

Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter по новой статье

Коммерсантъ08:42

Роскомнадзор хочет оштрафовать Facebook и Twitter на миллион рублей

Красная весна08:09

Роскомнадзор завёл дело на Twitter и Facebook

REGNUM07:28
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Как рассказали в пресс-службе забайкальского правительства, гражданина КНР проверили специалисты Роспотребнадзора.
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Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
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В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса

В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
RT на русском 11:05
Здоровье

Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги

После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
News.ru 07:28
Политика

Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа

Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Газета.Ru 18:29
Общество

В новом КоАП появится штраф за опасное вождение

Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
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Польша купила у США истребители F-35

Поставки истребителей в Польшу запланированы на 2024 г. В 2018 г. Польша также договорилась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд.
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Илон Маск записал танцевальный трек

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Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
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Напомним, 7 января 2020 года Шестеркин дебютировал в НХЛ в матче против Колорадо.
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует поступившие в ведомство сообщения о росте цен на маски и противовирусные препараты, сообщили ТАСС в ведомстве.
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Польские шахтеры блокировали железную дорогу

31 января активисты шахтерского отделения польского профсоюза «Август 80» перекрыли железную дорогу в направлении электростанции Лазиска возле городка Миколув, сообщает Slask.onet.pl.
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Наталья Ветлицкая вернулась на сцену через 25 лет

Минувшей осенью звезда 90-х обьявила о своем триумфальном возвращении на российскую сцену после почти 25-летнего перерыва.
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На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
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«Амур» впервые с 2016 года победил ЦСКА в КХЛ

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В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте

В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
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Мэл Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в «Смертельном оружии 5»

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США предсказали «газовый армагеддон»

США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
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Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
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В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
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Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Финансы

Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 11% годовых

Правление национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 11% годовых с 31 января 2020 года.
Известия вчера в 07:57
Общество

На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Газета.Ru вчера в 11:47
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В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского

Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Газета.Ru 16:49
Политика

Великобритания официально покинула ЕС

Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.
Газета.Ru 18:04
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