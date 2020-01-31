Общество
ForbesРоскомнадзор возбудил дела против Facebook и Twitter
Роскомнадзор отмечает, что обе американские компании не выполнили требования закона «О персональных данных». Дело против Facebook и Twitter возбудили по части 8 статьи 13.11. КоАП, которая предусматривает административный штраф от 1 млн рублей до 6 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить318
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 20:21, Ашберн
Политика
Эксперт оспорил право требования репараций от России со стороны Польши
Правовых оснований у требований Польши о выплате военных репараций к России не существует.
Здоровье
Власти Забайкалья рассказали, как нашли заразившегося коронавирусом
Как рассказали в пресс-службе забайкальского правительства, гражданина КНР проверили специалисты Роспотребнадзора.
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Здоровье
Россиянам приписывают несуществующие медицинские услуги
После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
Политика
Сенат заблокировал вызов свидетелей по импичменту Трампа
Сенат Соединенных Штатов Америки принял решение заблокировать вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту США Дональду Трампу.
Общество
В новом КоАП появится штраф за опасное вождение
Проект нового КоАП предусматривает введение штрафа за опасное вождение.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35
Поставки истребителей в Польшу запланированы на 2024 г. В 2018 г. Польша также договорилась купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot за $4,75 млрд.
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Культура
Под Минском возобновили съемки народно-любимого сериала «Сваты-7»
Здоровье
#ТвойДальнийВосток: поликлиники края делают максимально удобными для пациентов
В учреждении привели в порядок все внутренние помещения: не просто провели косметический ремонт, а сделали поликлинику максимально приспособленной для нужд не просто пациентов, а маленьких детей и их родителей.
Музыка
Илон Маск записал танцевальный трек
Себе Маск взял псевдоним - E "D" M. Известно, что Маск сам написал текст и даже сам пел (если это можно назвать пением).
Экономика
Бывший спецназовец ФСБ оказался владельцем акций «Согаза» на $440 млн
Бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Вымпел» Дмитрий Байковский оказался владельцем 5% акций крупнейшей страховой компании России «Согаз», сообщил The Bell.
Хоккей
Шестеркин сыграет в матче против «Детройта»
Напомним, 7 января 2020 года Шестеркин дебютировал в НХЛ в матче против Колорадо.
Здоровье
ФАС проанализирует сообщения о росте цен на маски и препараты в России
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проанализирует поступившие в ведомство сообщения о росте цен на маски и противовирусные препараты, сообщили ТАСС в ведомстве.
Общество
Польские шахтеры блокировали железную дорогу
31 января активисты шахтерского отделения польского профсоюза «Август 80» перекрыли железную дорогу в направлении электростанции Лазиска возле городка Миколув, сообщает Slask.onet.pl.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась на сцену через 25 лет
Минувшей осенью звезда 90-х обьявила о своем триумфальном возвращении на российскую сцену после почти 25-летнего перерыва.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами
На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Хоккей
«Амур» впервые с 2016 года победил ЦСКА в КХЛ
Транспорт
В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте
В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Кино
Мэл Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в «Смертельном оружии 5»
Энергетика
США предсказали «газовый армагеддон»
США предсказали «газовый армагеддон» в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо.
Политика
Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Финансы
Нацбанк Украины понизил учетную ставку до 11% годовых
Правление национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 13,5 до 11% годовых с 31 января 2020 года.
Общество
На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково
На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
Политика
В партии Медведчука пригрозили свержением Зеленского
Депутат от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович допустил свержение украинской власти, если политическая сила президента Украины Владимира Зеленского - "Слуга народа" - совершат еще один шаг для узаконивания продажи земли.
Политика
Великобритания официально покинула ЕС
Великобритания в 23.00, в субботу, 31 января (02.00 мск 1 февраля), официально вышла из состава Евросоюза.