Копия послания есть у РБК, Чернышов подтвердил ее подлинность. Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения.

с чего всё началось

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись SIM-карт россиян. По его мнению, такая мера поможет выявить злоумышленников, а также защитить добропорядочных граждан, чьи личные данные могут использоваться в преступных схемах без их ведома.

В России предложили провести перепись всех SIM-карт

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