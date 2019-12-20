Общество

Газета.RuГазета.RuВ России предложили провести перепись всех SIM-карт

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись SIM-карт россиян. По его мнению, такая мера поможет выявить злоумышленников, а также защитить добропорядочных граждан, чьи личные данные могут использоваться в преступных схемах без их ведома.
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Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

Копия послания есть у РБК, Чернышов подтвердил ее подлинность. Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения.
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