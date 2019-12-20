Общество
Газета.RuВ России предложили провести перепись всех SIM-карт
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил Роскомнадзору провести перепись SIM-карт россиян. По его мнению, такая мера поможет выявить злоумышленников, а также защитить добропорядочных граждан, чьи личные данные могут использоваться в преступных схемах без их ведома.
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с чего всё началось
Копия послания есть у РБК, Чернышов подтвердил ее подлинность. Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения.РБК03:00
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Происшествия
Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Происшествия
Машина скорой помощи попала в ДТП под Саратовом, есть пострадавшие
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Политика
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Нештрафуемый порог превышения скорости снизят
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Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
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Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
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Продюсер не считает возможным повторить успех экс - "блестящей" В недавнем интервью Иосиф Пригожин раскритиковал снова запевшую Наталью Фриске.
Экономика
Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка
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Политика
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Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА «Новости» вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Компания Netflix выпустила первый сезон сериала «Ведьмак», основанного на культовой серии польского писателя Анджея Сапковского.
Общество
Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
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Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Происшествия
Фигуранта «московского дела» Чирцова нашли в СИЗО Курска
По версии следствия, на митинге 27 июля 22-летний Чирцов толкнул полицейского Юрия Михайленка в грудь и плечо.
Политика
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
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Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда французская актриса
Актриса Клодин Оже, ставшая первой француженкой, сыгравшей девушку Бонда, умерла в Париже в возрасте 78 лет, сообщает Le Figaro и Le Monde.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Технологии
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Puma представила новую коллекцию кроссовок Active Gaming Footware для геймеров.
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Хоккей
Вишневский стал игроком «Спартака»
В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-6». Иван Вишневский стал игроком «Спартака», контракт заключён до 30 апреля 2020 года.
Общество
В Москве открылся первый McDonald’s в отделении Сбербанка
В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
Политика