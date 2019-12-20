Общество

ИзвестияИзвестияВ Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России

В России требуется провести инвентаризацию всех действующих сим-карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор для проверки сведений о количестве сим-карт, которые зарегистрированы на каждого гражданина или компанию. С таким предложением выступил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Читать в источнике
Комментировать350
с чего всё началось

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

Копия послания есть у РБК, Чернышов подтвердил ее подлинность. Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения.
РБК03:00

Подробнее о событии

В России предложили провести перепись всех SIM-карт

Газета.Ru06:14

В Госдуме предложили провести перепись всех сим-карт в России

Известия05:58

В Госдуме предложили провести перепись сим-карт

РИА Новости05:52

В России предложили провести перепись SIM-карт

URA.Ru05:48

Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт в России

RT на русском06:23

В России предложили провести перепись сим-карт

Lenta.ru04:35

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

РБК03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:54, Ашберн
Политика

Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 04:59
Происшествия

Один сотрудник ФСБ погиб при стрельбе в Москве

Ранее в Минздраве сообщили, что в результате стрельбы на Лубянке два сотрудника ФСБ получили тяжёлые ранения.
RT на русском вчера в 12:12
Происшествия

В стрелковом клубе ДОСААФ после ЧП на Лубянке работают силовики

Стрельба у здания ФСБ РФ на Лубянке произошла вечером 19 декабря. В результате ЧП сам нападавший был ликвидирован.
Росбалт 05:36
Шоу-бизнес

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви

Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Вокруг ТВ вчера в 05:41
Общество

«Роскосмос» предоставит американским астронавтам два места на «Союзах»

"Роскосмос" принял решение предоставить американски астронавтам два места на пилотируемых космических кораблях "Союз-МС" в 2020-2021.
DP.RU 06:37
Происшествия

Похищенного младенца нашли спустя 55 лет

В американском штате Мичиган нашли похищенного сына Доры Фрончак (Dora Fronczak) — жертву нашумевшего преступления, которое произошло 55 лет назад.
Lenta.ru 04:20
Политика

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
РИА Новости 18 декабря в 09:30
Общество

Мосгорсуд прекратил производство по иску Rambler Group к Twitch

Мосгорсуд прекратил производство по иску Rambler Group к Twitch о защите авторских прав на трансляции матчей Английской премьер-лиги, сообщили RNS в пресс-службе суда.
Rambler News Service 03:11
Происшествия

В Ростове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней давности

Правоохранители задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном более 12 лет назад, сообщает СУСК России по Ростовской области.
РИА Новости 06:40
Авто

Обновленная Lada 4x4 получила больше доработок, чем ожидалось

Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Автоновости дня вчера в 12:05
Политика

Началась итоговая пресс-конференция Владимира Путина

В Центре международной торговли началась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.
ТВ Центр вчера в 04:07
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
РИА Новости 06:10
Политика

Турчинов ограничил территорию «исконно русских земель» Подмосковьем

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов отреагировал на слова президента России Владимира Путина об "исконно русских землях", сообщает портал "Цензор.Net".
РИА Новости 05:10
Политика

Путин о газе для Белоруссии: Было бы странно дотировать целую страну

Вопрос о цене газа для Белоруссии находится в стадии обсуждения, однако дотировать целую страну в данном случае было бы «очень странно», заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря.
Евразия Daily вчера в 06:30
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Общество

Суд в Италии постановил экстрадировать Коршунова в США

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
РИА Новости 04:19
Шоу-бизнес

Актрису Федосееву-Шукшину госпитализировали

Актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали, но она чувствует себя хорошо, сообщил РБК ее супруг продюсер Бари Алибасов.
РБК вчера в 11:55
Происшествия

Пропавший в Челябинске 12-летний школьник найден

В Челябинске найден 12-летний мальчик, который пропал вечером 19 декабря. Об этом журналистам сообщили волонтёры.
REGNUM 03:53
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
РИА Новости 17 декабря в 13:02
Происшествия

В Кузбассе водитель бензовоза сгорел в результате ДТП

Водитель бензовоза погиб в результате ДТП на трассе возле деревни Опарино Топкинского района Кемеровской области.
Российская газета 04:36
Футбол

Слуцкий официально возглавил «Рубин»

Вести.Ru вчера в 10:31
Политика

Ведущий НТВ назвал позорищем поведение журналистов перед Путиным

Телеведущий Андрей Норкин назвал цирком поведение журналистов на пресс-конференции президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 05:50
Общество

В Зауралье снова «заморозят» тариф на электричество

Тариф на электричество в Зауралье не повысится с января следующего года.
За облаками 05:45
Спорт

Украинские легкоатлеты могут пропустить Олимпиаду

Сборная Украины по легкой атлетике может пропустить Олимпийские игры в Токио. Причина – отсутствие государственного финансирования.
Вести.Ru вчера в 18:02
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Бостон», Варламов стал первой звездой встречи

РИА Новости вчера в 23:30
Финансы

Курс евро опустился ниже 69 рублей

Курс евро в ходе торгов в пятницу, 20 декабря, опустился ниже 69 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 06:03
Происшествия

Чиновник из Екатеринбурга проведет 10 лет в колонии из-за автоправ

Чиновник из Екатеринбурга проведет 10 лет в колонии из-за автоправ Александр Червяков открыл школу, которая продавала удостоверения трактористам.
Екатеринбург-ТВ 06:48
Политика

Путин напомнил о чистках в 1937 году

Президент РФ Владимир Путин считает, что никаких "чисток" нигде, включая правоохранительные органы, лучше не проводить, это уже проходили в 1937 году.
РИА Новости вчера в 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное