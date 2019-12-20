Общество

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Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК. В своем письме на имя главы службы Александра Жарова депутат отметил, что такие шаги помогут в борьбе с серым рынком симок.
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с чего всё началось

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

Копия послания есть у РБК, Чернышов подтвердил ее подлинность. Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения.
РБК03:00

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Lenta.ru04:35

Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране

РБК03:00
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