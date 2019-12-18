с чего всё началось

Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку. Об этом сообщается на сайте организации 18 декабря. Выяснилось, что только девять из 36 образцов оказались настоящим сливочным маслом.

Кино Васильев появится в новом сезоне «Сватов» Российский актер Анатолий Васильев вернется в седьмой сезон сериала "Сваты". Актер покинул "Сваты" после четвертого сезона.

Экономика Evraz приостановила экспорт угля через Украину По словам источников РБК, причина отказа в согласовании заявки Evraz заключается в том, что правительство РФ назначило единственным экспедитором при транзите угля с 1 декабря через территорию Украины компанию «Белказтранс Украина», у которой пока нет договора с «Украинской железной дорогой».

Шоу-бизнес Молодая жена Петросяна планирует стать матерью Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация о том, что в начале декабря Евгений Петросян узаконил отношения с Татьяной Брухуновой.

Общество В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.

Политика Названа дата голосования по импичменту Трампа Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась с заявлением к Демократической партии, в котором назвала дату голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.

Общество Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда Япония по дипломатическим каналам требует от России вернуть в порт приписки пять задержанных рыболовных судов вместе с экипажем, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на японский МИД.

Политика Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2» Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".

Политика Националисты в Киеве боятся, что Россия сделает президентом Украины тапки Зеленского Напомним, что 9 декабря в Париже прошел очередной саммит «нормандской четверки», на котором президент РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились лицом к лицу.

Политика Зеленский предложил лишить Севастополь специального статуса Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать упоминание о специальном статусе Севастополя из конституции страны.

Спорт В РУСАДА рассказали о первых результатах перепроверки допинг-проб WADA передало Российскому антидопинговому агентству около 15 дел после перепроверки допинг-проб московской лаборатории, сообщила РИА Новости заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Армия и оружие Появилось видео испытаний боевой машины «Деривация» Телеканал «Звезда» опубликовал видео одного из этапов полевых испытаний новейшей боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация», который проходит в Нижнем Новгороде.

Экономика Счётная палата назвала неэффективной программу по развитию финрынка В документе отмечено, что из семи показателей развития секторов финансового рынка в полной мере достигнут только один — по величине активов страховых организаций.

Политика Глава посольства США на Украине Уильям Тейлор уходит в отставку Временный поверенный в делах США на Украине, возглавлявший дипмиссию после отставки Мари Йованович, Уильям Тейлор покинет свой пост в начале января 2020 года, пишет New York Times.