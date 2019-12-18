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Известия«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла
Специалисты «Росконтроля» проверили качество сливочного масла, представленное на российском рынке, и большая часть представленных образцов не прошла проверку. Об этом сообщается на сайте организации 18 декабря. Выяснилось, что только девять из 36 образцов оказались настоящим сливочным маслом.
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с чего всё началось
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сливочного масла, в котором приняла участие продукция 36 брендов.Lenta.ru00:00
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