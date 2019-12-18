Общество

REGNUMREGNUMРосконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

По итогам первого этапа мониторинга в чёрный список Росконтроля попали 23 образца. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росконтроль назвал лучшие бренды подсолнечного масла.
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с чего всё началось
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование
 сливочного масла, в котором приняла участие продукция 36 брендов.
Lenta.ru00:00

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Эксперты определили лучшие марки сливочного масла

Телеканал 360°06:37

Большинство сливочного масла в России оказалось подделкой

Национальная служба новостей00:36

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

REGNUM02:15

«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

Известия00:59

Вологодское масло прошло проверку «Росконтроля»

Московский Комсомолец06:46

Большая часть российского сливочного масла оказалась подделкой

ФедералПресс00:12

Российское сливочное масло оказалось подделкой

Lenta.ru00:00
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:59, Ашберн
Происшествия

Движение на зеленой ветке метро в Москве восстановили

ТАСС 00:21
Армия и оружие

ВСУ несут потери: на Донбассе погиб «рыцарь Зимнего похода»

Rusvesna.su 06:01
Общество

В ДНР выпустили марки со Сталиным

Lenta.ru 05:13
Экономика

Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

РБК 16 декабря в 02:31
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Космос

На южном полюсе Юпитера образовался вихрь размером с Чукотку

N+1 16 декабря в 03:53
Политика

«Укрнафта» сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил жалобу России на решение международного арбитража о взыскании $44 млн в пользу "Укрнафты".
Газета.Ru 05:57
Происшествия

На катке на Красной площади умер человек

Газета.Ru 05:58
Политика

Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

Список товаров, ввоз которых в Россию с Украины запрещен, пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозно-фруктозными сиропами, отдельным медицинским оборудованием (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторами, котлами центрального отопления и частями насосов.
РБК вчера в 08:27
Политика

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

РИА Новости 05:39
Происшествия

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

RT на русском 03:30
Общество

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов.
Газета.Ru 05:01
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 13:12
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Авто

Nissan обновит полностью линейку кроссоверов

В планах концерна Nissan до середины 2021-го представить новую генерацию кроссоверов Qashqai и X-Trail, а также выпустить совершенно новый вседорожник для европейского рынка.
Новые автомобили 16 декабря в 11:46
Политика

В Кремле назвали главное событие 2019 года

Известия 05:36
Футбол

Сегодня «Барселона» и «Реал» проведут матч в Каталонии

ГЛАС.RU 01:02
Армия и оружие

Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию

Обстановка в Афганистане продолжает ухудшаться, в стране укрепляется запрещенная в России группировка "Исламское государство", заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
ТАСС 03:06
Происшествия

В Ленобласти задержали депутата по делу о хищении денег у «Газпрома»

Сотрудники управлений Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Ленинградской области задержали депутата Законодательного собрания региона Елену Маханек по подозрению в причастности к хищению средств у ОАО «Газпром газораспределение» (дочерняя компания «Газпрома»).
РБК вчера в 07:16
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Кино

В Москве показали девятый эпизод «Звездных войн»

В московском киноцентре "Октябрь" состоялась премьера девятого эпизода киносаги "Звездные войны" кинематографиста Джей Джей Абрамса.
Накануне.Ru вчера в 17:27
Общество

В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Planet Today 04:47
Наука

Употребление перца чили уменьшает риск сердечного приступа на 40%

Итальянские исследователи из Средиземноморского института заявили, что употребление перцев чили уменьшает риск инфаркта на 40%.
МедиаПоток вчера в 10:42
Происшествия

В Харькове неизвестные повредили памятник Максиму Горькому

Неизвестные повредили памятник писателю Максиму Горькому в Харькове, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 04:11
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости 01:16
Общество

Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
ТАСС 06:27
Общество

Законопроект о такси и агрегаторах внесен в Госдуму

Законопроект о такси и агрегаторах внесла в Госдуму член Совфеда Людмила Бокова, передает корреспондент ИА REGNUM 18 декабря.
REGNUM 05:04
Происшествия

Жители Таджикистана и Киргизии на границе забросали друг друга камнями

Около 100 граждан Таджикистана и 80 граждан Кыргызстана начали друг друга закидывать камнями.
Ореанда-Новости 01:04
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