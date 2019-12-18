с чего всё началось

По итогам первого этапа мониторинга в чёрный список Росконтроля попали 23 образца. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росконтроль назвал лучшие бренды подсолнечного масла.

Интернет Названы худшие пароли 2019 года Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов.

Экономика МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.

Общество В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Гаджеты Inoi выпустила телефон для российских военнослужащих Одна из российских компаний, уже известная отечественному потребителю мобильных телефонов, представила публике новый гаджет, рассчитанный на применение военнослужащими МО РФ.

Политика Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту "При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.

Общество В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона» В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.

Общество Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.

Экономика Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.

Происшествия В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.

Происшествия ФСБ задержала в Керчи судебных приставов за взятки В крымском городе Керчь сотрудники республиканского УФСБ задержали начальник отдела судебных приставов, его заместителя и подчиненного за получении взятки.

Общество Уральский мэр засудит отказавшегося повышать ей зарплату депутата Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.