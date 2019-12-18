Общество
REGNUMРосконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
По итогам первого этапа мониторинга в чёрный список Росконтроля попали 23 образца. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росконтроль назвал лучшие бренды подсолнечного масла.
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с чего всё началось
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование сливочного масла, в котором приняла участие продукция 36 брендов.Lenta.ru00:00
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Интернет
Названы худшие пароли 2019 года
Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов.
Экономика
МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России
Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
Шоу-бизнес
Дана Борисова вызвала скорую, чтобы снять ломку
Дана Борисова вызвала врачей с жалобой на головные боли и неважное самочувствие.
Общество
В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам
Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Происшествия
На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины
Космос
Ракета «Союз» со спутниками и телескопом стартовала с космодрома Куру
Ракета-носитель "Союз-СТ-А" с пятью европейскими космическими аппаратами стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане, сообщает обслуживающая полет компания Arianespace.
Экономика
Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
Политика
Стали известны сроки завершения прокладки «Северного потока-2»
В компании Nord Stream 2 сообщили, что рассчитывают завершить газопровод "Северный поток"-2 за несколько месяцев.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Гаджеты
Inoi выпустила телефон для российских военнослужащих
Одна из российских компаний, уже известная отечественному потребителю мобильных телефонов, представила публике новый гаджет, рассчитанный на применение военнослужащими МО РФ.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Кино
Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года
Общество
В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»
В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Общество
Температура в Москве побила рекорд 1956 года
Общество
Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации
Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр
Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
Политика
Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января
Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
Происшествия
В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом
Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Общество
Внук экс-главы ФСО Мурова просит у Путина монополию на миграционный рынок России. Просто министр Колокольцев не тянет
Не секрет, что 24-летний Никита Муров является внуком экс-начальника ФСО Евгения Мурова и сыном председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрея Мурова, а руководит он "Бронка групп" с конца 2017 года.
Шоу-бизнес
Публика обомлела от голого зада Каменских
На фото Каменских сидит спиной к объективу камеры и демонтирует голые ягодицы.
Происшествия
ФСБ задержала в Керчи судебных приставов за взятки
В крымском городе Керчь сотрудники республиканского УФСБ задержали начальник отдела судебных приставов, его заместителя и подчиненного за получении взятки.
Общество
Исследование: женщины чаще мужчин берут ипотеку
Женщины берут ипотеку не только чаще мужчин, но и на большее время, следует из исследования.
Общество
Уральский мэр засудит отказавшегося повышать ей зарплату депутата
Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.
Происшествия
Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
Футбол
Глава РПЛ пообещал реформы в российском чемпионате
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что в регламенте чемпионата могут произойти изменения.