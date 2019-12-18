Общество

REGNUMREGNUMРосконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

По итогам первого этапа мониторинга в чёрный список Росконтроля попали 23 образца. Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росконтроль назвал лучшие бренды подсолнечного масла.
Читать в источнике
Комментировать169
с чего всё началось
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование
 сливочного масла, в котором приняла участие продукция 36 брендов.
Lenta.ru00:00

Подробнее о событии

«Росконтроль» назвал марки настоящего сливочного масла

Известия00:59

Вологодское масло прошло проверку «Росконтроля»

Московский Комсомолец06:46

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

REGNUM02:15

Эксперты определили лучшие марки сливочного масла

Телеканал 360°06:37

Большинство сливочного масла в России оказалось подделкой

Национальная служба новостей00:36

Большая часть российского сливочного масла оказалась подделкой

ФедералПресс00:12

Российское сливочное масло оказалось подделкой

Lenta.ru00:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:36, Ашберн
Интернет

Названы худшие пароли 2019 года

Менеджер паролей NordPass рассказал о самых популярных и поэтому худших паролях, которые пользователи Сети используют для защиты своих аккаунтов.
Известия 15 декабря в 06:45
Экономика

МВФ оценил долю «фантомных» иностранных инвестиций в России

Более половины накопленных иностранных инвестиций в экономику России приходится на «фантомные» зарубежные корпорации, то есть осуществлено компаниями-пустышками, скрывающими страну — истинный источник этих вложений.
РБК 04:04
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с испытаний боевой машины 2С38 "Деривация-СВ" в Нижнем Новгороде.
РИА Новости вчера в 06:22
Шоу-бизнес

Дана Борисова вызвала скорую, чтобы снять ломку

Дана Борисова вызвала врачей с жалобой на головные боли и неважное самочувствие.
Родной город 02:40
Общество

В Кузбассе опровергли данные о выдаче продуктовых карточек шахтерам

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности транспорту и экологии Андрей Панов опроверг информацию о выдаче продуктовых карточек шахтерам вместо зарплаты, по данным департамента угольной промышленности, социальной напряженности на угольных предприятиях нет.
РИА Новости 02:58
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Происшествия

На Сахалине трех полицейских осудили за пытки женщины

Российская газета вчера в 21:16
Космос

Ракета «Союз» со спутниками и телескопом стартовала с космодрома Куру

Ракета-носитель "Союз-СТ-А" с пятью европейскими космическими аппаратами стартовала с космодрома Куру во французской Гвиане, сообщает обслуживающая полет компания Arianespace.
РЕН ТВ 04:09
Экономика

Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

У Evraz Романа Абрамовича и Александра Абрамова возникли затруднения с поставкой угля в Европу через территорию Украины.
РБК 01:40
Политика

Стали известны сроки завершения прокладки «Северного потока-2»

В компании Nord Stream 2 сообщили, что рассчитывают завершить газопровод "Северный поток"-2 за несколько месяцев.
Московский Комсомолец вчера в 11:10
Армия и оружие

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Lenta.ru 06:54
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Гаджеты

Inoi выпустила телефон для российских военнослужащих

Одна из российских компаний, уже известная отечественному потребителю мобильных телефонов, представила публике новый гаджет, рассчитанный на применение военнослужащими МО РФ.
Faktom 06:50
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Кино

Российские зрители выбрали лучшие фильмы 2019 года

Народные новости 01:16
Общество

В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.
Planet Today 04:47
Общество

Температура в Москве побила рекорд 1956 года

RT на русском 07:15
Общество

Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации

Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.
ТАСС 06:27
Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru вчера в 23:42
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

Гатчинский городской суд арестовал Андрея Бовта, которого подозревают в насилии над несовершеннолетней дочерью.
RT на русском 06:43
Политика

Украина и Румыния подписали соглашение о реверсе газа с 1 января

Компания "Оператор ГТС Украины" и румынская компания Transgaz подписали соглашение, которое позволит поставлять природный газ в реверсном режиме на Украину и далее в направлении Молдавии.
ТАСС 05:56
Происшествия

В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом

Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.
Газета.Ru 05:17
Общество

Внук экс-главы ФСО Мурова просит у Путина монополию на миграционный рынок России. Просто министр Колокольцев не тянет

Не секрет, что 24-летний Никита Муров является внуком экс-начальника ФСО Евгения Мурова и сыном председателя правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрея Мурова, а руководит он "Бронка групп" с конца 2017 года.
47 новостей 06:49
Политика

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

РИА Новости 05:39
Шоу-бизнес

Публика обомлела от голого зада Каменских

На фото Каменских сидит спиной к объективу камеры и демонтирует голые ягодицы.
Дни.ру 07:09
Происшествия

ФСБ задержала в Керчи судебных приставов за взятки

В крымском городе Керчь сотрудники республиканского УФСБ задержали начальник отдела судебных приставов, его заместителя и подчиненного за получении взятки.
Южная служба новостей 06:00
Общество

Исследование: женщины чаще мужчин берут ипотеку

Женщины берут ипотеку не только чаще мужчин, но и на большее время, следует из исследования.
ТАСС вчера в 19:17
Общество

Уральский мэр засудит отказавшегося повышать ей зарплату депутата

Глава города Верхний Уфалей Челябинской области Вера Ускова подала в суд на депутата горсобрания Евгения Савельева, который раскритиковал ее работу и выступил против повышения зарплаты чиновнице.
Газета.Ru 05:42
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Футбол

Глава РПЛ пообещал реформы в российском чемпионате

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что в регламенте чемпионата могут произойти изменения.
NewInform вчера в 13:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное