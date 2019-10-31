Общество

BFM.ruBFM.ru«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»

НАСА запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах.
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«Роскосмос» предоставит места американским астронавтам

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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
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Дмитрий Рогозин
Российский политик
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