Общество

BFM.ruBFM.ru«Роскосмос»: НАСА запросило дополнительные места на «Союзах»

НАСА запросило у «Роскосмоса» дополнительные места на российских кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах.
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