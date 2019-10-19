Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРоскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»

Роскосмос продолжит адаптировать новый пилотируемый корабль "Орел" для запуска на ракете-носителе "Союз-5", несмотря на решение пересадить его на ракету "Ангара-А5П", следует из материалов на сайте госзакупок.
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Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ

Российская газета03:20

Military Watch: Почему министру обороны РФ не нужны авианосцы

Военное обозрение10:38

В американских СМИ назвали атомный крейсер «Адмирал Нахимов» самым опасным кораблем ВМФ РФ

ГЛАС.RU06:04

Роскосмос адаптирует корабль «Орел» под ракету «Союз-5»

РИА Новости20:02

В США назвали самый опасный военный корабль РФ

Дни2405:36

СМИ США назвали самый опасный военный корабль России

РЕН ТВ20:23

В США назвали самый опасный корабль ВМФ РФ

News.ru16:30
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Политика

Украинский депутат пообещал добраться до Скабеевой

Украинский депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о создании в Раде объединения для возвращения территорий на Кубани и пообещал добраться до телеведущей Ольги Скабеевой.
Взгляд.ру вчера в 09:35
Политика

Британский парламент обязал Джонсона просить отсрочку Brexit

Британский парламент большинством голосов, 322 против 306, проголосовал за принятие поправки, которая обязывает премьер-министра страны Бориса Джонсона просить Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок.
Life.ru 11:22
Футбол

На Украине во время отборочного матча Евро-2020 подрались чиновники

РЕН ТВ 16 октября в 20:40
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 17 октября в 16:42
Армия и оружие

Турция согласовала с США границы зоны безопасности в Сирии

Российская газета 20:07
Происшествия

В Орле в больницу доставили истощённую девочку

В Орле в больницу доставили 11-летнюю девочку в истощённом состоянии и с задержкой психомоторного развития, организована доследственная проверка.
RT на русском вчера в 14:43
Шоу-бизнес

Молодая возлюбленная Петросяна тратит миллионы на дизайнерские вещи

Молодая спутница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит миллионы на свой гардероб и аксессуары.
URA.Ru вчера в 21:46
Армия и оружие

Шойгу поздравил связистов со 100-летним юбилеем

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и всех причастных к этому дню со 100-летним юбилеем войск связи.
Life.ru 18:35
Футбол

«Локомотив» одержал победу над «Ахматом»

Metaratings вчера в 14:25
Игры

Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K

Недавний анонс Red Dead Redemption 2 для ПК заметно встряхнул геймеров, ведь игру ждали миллионы.
The GEEK 17 октября в 10:51
Футбол

Карпин: в первом тайме матча с «Зенитом» было избиение младенца

Была хоть какая-то контригра после перерыва. В первом тайме было избиение младенца.
Чемпионат 14:35
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
МонаВиста 04:30
Авто

Появились первые изображения нового Hyundai Tucson

Судя по последним снимкам, Hyundai Tucson нового поколения действительно сильно изменится внешне: спереди появятся «двухэтажная» оптика (как на новых Santa Fe и Palisade) и массивная радиаторная решетка, визуально объединенная узкими фарами головного света.
Автоновости дня 11:37
Общество

Forbes включил семь российских компаний в рейтинг лучших работодателей

Лучшей из российских компаний стал «Норникель» с 36-й позицией в рейтинге. также в список 500 лучших попали Московская биржа (138-е место), «Роснефть» (207-е), Объединенная авиастроительная корпорация (311-е место), «Северсталь» (380-е), «РусГидро» (437-е место) и ЛУКОЙЛ (492-е).
РБК вчера в 16:04
Экономика

Титов сообщил о росте числа работающих в теневом бизнесе россиян

В связи со сложившейся ситуацией увеличивается количество обращений в аппарат уполномоченного, отметил Титов, констатировав при этом рост доверия к его работе.
ТАСС вчера в 13:46
Фигурное катание

Фигуристка Радионова высказалась об итогах короткой программы Гран-при

Бронзовая призерка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова прокомментировала итоги короткой программы этапа Гран-при Skate America, проходящего в настоящий момент в американском Лас-Вегасе.
Газета.Ru 09:13
Происшествия

СК провел обыски в компании, рабочие которой погибли при прорыве дамбы

На сайте Следственного комитета (СК) России была представлена информация о том, что сотрудники ведомства провели обыски в офисе золотодобывающей организации, рабочие которой погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае.
Журналистская правда 12:15
Политика

Пушков оценил слова Савченко о вранье Порошенко про Донбасс

Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости 07:19
Армия и оружие

CNN: курдский командующий может вскоре посетить Вашингтон

Командир вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) Мазлюм Кобани (Абди) может в ближайшее время прибыть в столицу США.
ТАСС 20:24
Происшествия

Спецназ взял штурмом дом криминального авторитета в Красноярском крае

В Красноярском крае сотрудники СОБРа и полицейские задержали в загородном доме мужчину 1965 года рождения, известного в криминальной среде как Костя Канский, сообщается на сайте регионального главка МВД.
РБК 17:37
Космос

Starliner готовится к двум основным тестам до конца года

Космический корабль Boeing Starliner готовится к двум крупным летным испытаниям до конца года, которые проложат путь к его первому космическому полету в 2020 году.
AstroNews.ru 06:32
Происшествия

Пожар вспыхнул в крупном торговом центре «Бира Сити» в Биробиджане

Оперативные действия пожарных спасли от многомиллионного ущерба крупный торговый центр в Биробиджане, сообщили ИА EAOMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.
EAOmedia.ru 19:13
Музыка

Вышла неизданная версия песни Принса

Газета.Ru 18:28
Футбол

Ибрагимович высказался о потенциальном переходе в «Болонью»

Soccer.ru 04:30
Гаджеты

Apple в следующем году может представить пять новых iPhone

Всем топовым аппаратам приписывают поддержку работы в сетях пятого поколения и дополнительные модули ToF.
Astera вчера в 13:14
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
Футбол

Матч Кубка Англии не был доигран из-за расизма

Матч четвёртого предварительного раунда Кубка Англии между «Харинги Боро» и «Йовил Таун» не был доигран.
Евро-футбол.ру 15:33
Авто

Первый электрокар Mazda получит необычные двери

Компания Mazda продолжает интриговать поклонников новыми подробностями о своем первом серийном электрокаре.
Автоновости дня вчера в 03:20
Футбол

Футболист «Рубина» угодил в реанимацию после матча со «Спартаком»

iReactor 11:07
Хоккей

Зарипов и Умарк подрались в матче «Салавата» и «Ак Барса»

Капитаны «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» Линус Умарк и Данис Зарипов подрались друг с другом в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sportbox.RU 09:49
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