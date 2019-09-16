Космос
РБК«Роскосмос» допустил возврат пистолетов в экипировку космонавтов
На вопрос, планируется ли вернуть огнестрельное оружие в аварийный запас, в госкорпорации ответили: «Рассматриваем варианты». Сейчас в аварийном запасе космонавтов нет огнестрельного оружия. В разное время космонавтам давали в полет пистолет Макарова и специальный трехствольный пистолет.
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«Роскосмос» рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку космонавтов
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