Космос

РБКРБК«Роскосмос» допустил возврат пистолетов в экипировку космонавтов

На вопрос, планируется ли вернуть огнестрельное оружие в аварийный запас, в госкорпорации ответили: «Рассматриваем варианты». Сейчас в аварийном запасе космонавтов нет огнестрельного оружия. В разное время космонавтам давали в полет пистолет Макарова и специальный трехствольный пистолет.
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«Роскосмос» может вернуть огнестрельное оружие в экипировку космонавтов

РИА Новостивчера в 20:10

«Роскосмос» рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку космонавтов

Коммерсантъвчера в 20:31

Роскосмос хочет вернуть оружие в экипировку космонавтов

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«Роскосмос» может вернуть огнестрельное оружия в экипировку космонавтов

Эхо Москвывчера в 21:04

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URA.Ruвчера в 22:35

«Роскосмос» допустил возврат пистолетов в экипировку космонавтов

РБК01:01

Российским космонавтам могут вернуть оружие в аварийный запас

News.ruвчера в 20:36
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:28, Вашингтон
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